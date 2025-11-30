MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 vorgestellt: 56 ausgewählte Restaurants, neue Bib Gourmand, Sonderpreise und internationale Küche

Abu Dhabi

MICHELIN Abu Dhabi

Ende Oktober 2025 wurde der MICHELIN Abu Dhabi in seiner vierten Edition veröffentlicht. Die aktuelle Auswahl umfasst insgesamt 56 Restaurants, darunter elf Neuaufnahmen: Drei neue Bib Gourmand und acht weitere „Selected“-Restaurants bereichern die Vielfalt der Gastronomieszene der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.

Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN Guide, erklärte Gourmet Report zum Launch: „Die Auswahl des MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 zeigt, dass die kulinarische Szene dieser dynamischen Stadt weiterhin wächst und reift. Abu Dhabi ist heute nicht nur politische und kulturelle Hauptstadt, sondern eine Food Destination, für die sich eine eigene Reise lohnt. Das Angebot reicht von klassischen italienischen Gerichten über zeitgenössische japanische Küche bis zu Khaleeji-inspirierten und fusionierten Konzepten.“

Michelin-Sterne-Restaurants

Auch 2026 behalten drei etablierte Häuser ihre MICHELIN Sterne:

Erth

Hakkasan

Talea by Antonio Guida

Hier gilt weiterhin: Die Vergabe der Sterne erfolgt nach den fünf universellen Kriterien des MICHELIN Guide (Qualität der Zutaten, Harmonie der Aromen, Beherrschung der Technik, Persönlichkeit des Küchenchefs und Konsistenz über Zeit und Menü).

Neue Bib Gourmand-Auszeichnungen

Der Bib Gourmand hebt Restaurants mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis hervor. Unter den Neuzugängen:

Bua Thai Café (authentische thailändische Küche, Yas Island)

(authentische thailändische Küche, Yas Island) 3Fils Abu Dhabi (moderne japanische Küche, Al Bateen Marina)

(moderne japanische Küche, Al Bateen Marina) Goldfish (zeitgenössische japanische Küche, Marina Mall)

Neu hinzugekommene Restaurants

Zu den acht neuen „Selected“-Restaurants zählen:

Cipriani Dolci (italienisches Frühstück und Gebäck, Marina Mall)

(italienisches Frühstück und Gebäck, Marina Mall) Antonia (italienische Küche, Mamsha Al Saadiyat)

(italienische Küche, Mamsha Al Saadiyat) Novikov Abu Dhabi (mediterran, The Galleria Mall)

(mediterran, The Galleria Mall) Villa Mamas (Khaleeji-inspirierte Küche von Chef Roaya Saleh)

(Khaleeji-inspirierte Küche von Chef Roaya Saleh) Taparelle (französisch-italienisches Konzept, Manarat Saadiyat)

(französisch-italienisches Konzept, Manarat Saadiyat) Pincode by Kunal Kapur (moderne indische Straßengerichte)

(moderne indische Straßengerichte) Strawfire by Ross Shonhan (Warayaki-Stil, Live-Küche und Cocktails)

(Warayaki-Stil, Live-Küche und Cocktails) Sand Koal (Strandrestaurant mit Meerblick, Steaks und Seafood)

Sonderpreise und Auszeichnungen

Der Guide vergibt wie gewohnt Spezial-Awards für herausragende Leistungen:

Exceptional Cocktail Award: Strawfire by Ross Shonhan, Team Maria Luz Garcia und Mahesh Dhami

Strawfire by Ross Shonhan, Young Chef Award: Villa Toscana (St. Regis Hotel)

(St. Regis Hotel) Service Award: Ray’s Grill (Conrad Etihad Towers Hotel)

(Conrad Etihad Towers Hotel) Opening of the Year Award: 3Fils Abu Dhabi

Kommentar zur Entwicklung

„Die Aufnahme neuer Bib Gourmand und die Verteidigung der MICHELIN Sterne zeigen, wie ernst Abu Dhabi die Entwicklung seiner Gastronomie nimmt“, so Gwendal Poullennec. „Die Zukunft dieser Destination ist vielversprechend und verspricht außergewöhnliche Genussmomente.“

Hintergrund und Fakten

56 Restaurants schaffen es in die Selektion

Elf neue Adressen (darunter drei Bib Gourmand, acht „Selected“)

(darunter drei Bib Gourmand, acht „Selected“) Abu Dhabi präsentiert internationale Vielfalt (italienisch, japanisch, mediterran, regional-arabisch, französisch, indisch, fusioniert)

Die Bewertung orientiert sich an den universell gültigen Kriterien des Guides

Abu Dhabi im Gourmet Report

Fazit:

Mit der vierten Edition wird Abu Dhabi als internationale Food Destination weiter gestärkt. Die Mischung aus klassischer und moderner Küche, Service-Standard und spezielle Awards zeigen die Vielfalt und das stetige Wachstum im Gastronomiesektor der Region. Weitere Details und vollständige Listen sind auf der MICHELIN Webseite abrufbar: hier