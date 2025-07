Die Zahl der litauischen Restaurants, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und mit dem Bib Gourmand des Guide MICHELIN 2025 ausgezeichnet wurden, hat sich in diesem Jahr auf 37 verdoppelt.

Ertlio namas restaurant, Vilnius

Gourmet-Kurzurlaub in Vilnius

Vier Restaurants in Vilnius – Demo, Džiaugsmas, Pas mus und Nineteen18 – haben darüber hinaus ihre prestigeträchtigen MICHELIN-Sterne verteidigen können und bestätigen damit ihre kulinarische Exzellenz. Dank bequemer Nonstop-Flüge von Berlin, Frankfurt und München – alle unter zwei Stunden – ist Litauen ein idealer Ort für deutsche Reisende, die auf der Suche nach besonderen kulinarischen Erlebnissen sind und nebenbei ein attraktives Land im Baltikum kennenlernen möchten.

Zu den neuen Preisträgern des Bib Gourmand gehören unter anderem das Augustin, das B’ARN Bistro, das El Gato Negro und das Kristoforas in Vilnius. Sie gesellen sich zu den zuvor ausgezeichneten Einrichtungen 14 Horses, Gaspar’s, Le Travi in Vilnius und Numan in Kaunas, die ihren Bib-Gourmand-Status bestätigen konnten. Darüber hinaus wurde die Liste der von MICHELIN empfohlenen Restaurants um das MOTÍF in Vilnius und das Alba Bistro in Klaipėda sowie um weitere Restaurants in anderen Städten und auf dem Land erweitert.

Alles über den Bocuse d’or

Globaler Reisetrend Gastrotourismus

Laut Olga Gončarova, der Leiterin der nationalen litauischen Agentur für Tourismusförderung, Lithuania Travel, ist der gastronomische Tourismus einer der am schnellsten wachsenden globalen Reisetrends. „Untersuchungen zeigen, dass fast 60 % der Reisenden eine Verlängerung ihres Aufenthalts in Betracht ziehen, wenn ihnen eine Auswahl an MICHELIN-Sternerestaurants angeboten wird. Daher geben diese neuen MICHELIN-Auszeichnungen Litauen einen starken Schub, um gastronomische Touristen aus der ganzen Welt anzuziehen“, so Olga Gončarova.

Auch das Engagement Litauens für Nachhaltigkeit wurde hervorgehoben. Das Restaurant „Demo“ in Vilnius erhielt für seine vorbildlichen umweltbewussten Praktiken den Grünen Stern des Guide MICHELIN. Damit gesellt es sich zum letztjährigen Preisträger „Red Brick“ im Dorf Radiškis.

Gastgeber des nationalen Finales des Bocuse d’Or

Neben der Präsentation des neuen Guide MICHELIN fand das erste nationale Finale des Bocuse d’Or statt. Dieser alle zwei Jahre stattfindende Wettbewerb gilt als Weltmeisterschaft der Köche und wurde 1987 vom legendären Koch Paul Bocuse ins Leben gerufen. Der Bocuse d’Or gilt als einer der weltweit renommiertesten Kochwettbewerbe. Drei litauische Spitzenköche traten bei dem Wettbewerb an: Augustinas Bimbiris-Butkus, Souschef im Restaurant DIA, Nikita Gerasimovas, Chef de Partie im Amandus, und Gabrielius Zajec, Küchenchef im Pink&Yellow. Am Ende kürte eine hochkarätige Jury Gabrielus Zajec zum Gewinner.

Laut dem litauischen Minister für Wirtschaft und Innovation, Lukas Savickas, spiegeln die Ergebnisse des neuen Guide MICHELIN die Reife und internationale Wettbewerbsfähigkeit des litauischen Gastronomiesektors wider. „Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie sorgfältige Arbeit, Investitionen in Qualität und Kreativität echte wirtschaftliche Auswirkungen haben. Unsere Gastronomie beweist trotz eines schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, Mehrwert zu schaffen, und trägt damit maßgeblich zum internationalen Image des Landes bei„, so Lukas Savickas.

Alles über den Bocuse d’or

Bocuse d’or im Gourmet Report

Vilnius

Litauen