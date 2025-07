Die Auswahl des Michelin Polen wird um 22 Restaurants in Wrocław erweitert. Sieben polnische Restaurants sind nun mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Das Bottiglieria 1881 behält seine zwei MICHELIN-Sterne. Sieben Restaurants wurden neu mit einem Bib Gourmand für ihre hochwertige Küche und ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis ausgezeichnet.

Epoca, Warschau

MICHELIN Polen 2025

Michelin freut sich, die neue Auswahl an Restaurants für den MICHELIN Polen 2025 bekannt zu geben. In diesem Jahr wird die Stadt Wrocław in die Auswahl aufgenommen, die sich zu den bestehenden Auswahlen in Warschau, Krakau, Posen und der Region Pommern gesellt.

Der MICHELIN Guide Polen zeichnet nun insgesamt 108 Restaurants aus, darunter ein neues Restaurant mit MICHELIN-Stern, wodurch sich die Gesamtzahl der mit Sternen ausgezeichneten Restaurants auf sieben erhöht. Einheimische und Besucher, die auf der Suche nach erschwinglichen und dennoch hochwertigen Restaurants sind, werden sich auch über die Aufnahme von sieben weiteren Bib Gourmands in die Auswahl freuen.

„Ich freue mich sehr, dass die Auswahl des MICHELIN-Führers Polen erneut erweitert wurde und nun auch die dynamische und architektonisch beeindruckende Stadt Wrocław umfasst. Hier haben die berühmten anonymen Inspektoren eine Vielzahl von Restaurants gefunden, die wir unseren Lesern empfehlen können, darunter drei, die einen Bib Gourmand verdienen“, kommentiert Gwendal Poullennec, International Director des MICHELIN-Führers gegenüber Gourmet Report. „In ganz Polen waren die Inspektoren beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der sich die polnische Küche entwickelt. Eine neue Generation von Köchen zeigt ihren Stolz auf polnische Zutaten und entwickelt gleichzeitig den Kochstil des Landes weiter, und das alles mit einer ansteckend positiven Einstellung. Schließlich freue ich mich sehr, dass Polen ein weiteres MICHELIN-Stern-Restaurant hat, was eine großartige Nachricht für die gesamte Gastronomiebranche des Landes ist.“

Epoca Brötchen

Bottiglieria 1881 behält ein weiteres Jahr zwei MICHELIN-Sterne

Zum dritten Mal in Folge wurde das Bottiglieria 1881 in Krakau mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet und festigt damit seinen Platz als bestes Restaurant Polens. Die Inspektoren fanden die Küche hier mit ihren kühnen Aromen und ihrer hohen Originalität eine absolute Freude und hielten sie für würdig, ein weiteres Jahr mit zwei Sternen ausgezeichnet zu werden.

hub.praga in Warschau erhält einen MICHELIN-Stern

Die aufregendste Neuigkeit der diesjährigen Bekanntgabe ist, dass hub.praga das dritte MICHELIN-Stern-Restaurant in Warschau geworden ist.

Das Restaurant von Küchenchef und Inhaber Witek Iwański hat sich diese Auszeichnung aufgrund der immensen Liebe zum Detail und der makellosen kulinarischen Technik seiner Gerichte redlich verdient. Hervorragende natürliche Zutaten sind die Grundlage für den Erfolg der Küche, aber das Küchenteam schafft es, diese mit erstklassigen Saucen und einem Gespür für intensive Aromen noch weiter zu verfeinern, ohne dabei die Harmonie der Gerichte zu beeinträchtigen. Die Inspektoren des MICHELIN-Führers waren besonders beeindruckt von dem hervorragenden hausgemachten Broten, dem charakteristischen polnischen Crayfish Royale und dem Butter-Eis mit gesalzenem Karamell.

Mittlerweile gibt es in Polen sechs Restaurants mit einem MICHELIN-Stern, da alle folgenden Restaurants ihre Auszeichnungen verdientermaßen behalten haben: Arco by Paco Pérez in Danzig, Giewont in Kościelisko, Muga in Posen sowie NUTA und Rozbrat 20 in Warschau.

Epoca Dessert

Sieben neue Bib Gourmands

Zusätzlich zu den neuen MICHELIN-Sternen und dem Grünen Stern wurden sieben neue Bib Gourmands für Polen angekündigt. Benannt nach Bibendum, dem offiziellen Namen des Michelin-Männchens, ist der Bib Gourmand eine Auszeichnung für Restaurants, die hochwertige Küche zu einem attraktiven Preis anbieten. Die diesjährige Auswahl ist eine tolle Neuigkeit für alle, die gutes Essen genießen möchten, ohne ihr Budget zu sprengen.

Drei der neuen Bib Gourmands sind Teil der ersten Breslauer Guide Michelin Polen.

Im Stadtzentrum gelegen, ist das BABA der perfekte Ort für einen stimmungsvollen Abend. Köstliche natürliche Aromen enthüllen jedes Gericht, während der freundliche Service zur wunderbaren Atmosphäre beiträgt.

Nur einen kurzen Spaziergang entfernt ist das IDA kuchnia i wino ein Beweis dafür, was mit Einfachheit und Zurückhaltung erreicht werden kann. Mit gekonnter Technik und erlesenen Produkten entlocken die Köche selbst den einfachsten Gerichten einen vollen Geschmack. Im Osten der Stadt bietet Tarasowa eine attraktive Lage gegenüber dem Breslauer Multimedia-Brunnen und seinen beeindruckenden Ausstellungen. Die würzig-aromatischen und dennoch fein abgestimmten Gerichte sorgen dafür, dass das Essen der Lage gerecht wird.

In Krakau wurde NOAH für seine köstliche israelische Küche mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet, der ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis garantiert. Selbst die einfachsten Gerichte sind ein Genuss, wie das klassische hausgemachte Pita-Brot mit Öl und Steinsalz. Etwa zwei Stunden weiter südlich, in Zakopane, nahe der slowakischen Grenze, ist Stary Niedźwiedź ebenfalls Teil der Bib-Familie geworden – dank seiner Speisekarte mit erstklassigen, fachmännisch zubereiteten Produkten, die nicht die Welt kosten. Die Lage am Fuße der Tatra rundet das Erlebnis ab.

Posen hat nun mit dem Posto im Stadtteil Jeżyce einen vierten Bib Gourmand. Die Speisekarte hier dreht sich ganz um traditionelle französische Küche, mit altbewährten Favoriten wie Pastete im Teigmantel, die mit viel Geschick und Großzügigkeit zubereitet werden. Schließlich hat die Hauptstadt Warschau mit Wyraj ein neues Bib Gourmand-Restaurant. Ein unverwechselbares und faszinierendes Restaurant, inspiriert von der antiken slawischen Mythologie, mit aromatischen traditionellen Gerichten und einer gemütlichen Atmosphäre.



14 der bestehenden Bib Gourmand-Restaurants in Polen haben ihre Auszeichnungen behalten: Hewelke und Treinta y Tres in Danzig; Folga und MOLÁM in Krakau; Fromażeria, SPOT. und TU.REStAURANT in Posen; 1911 Restaurant und Vinissimo in Sopot; sowie Ceviche Bar, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill, kontakt und Le Braci in Warschau. Damit beträgt die Gesamtzahl der Bib Gourmands in Polen nun 21.

Gewinner der Special Awards des Michelin Polen

In diesem Jahr wurden neben den neuen Sternen und Bib Gourmands vier Sonderpreise an herausragende Einzelpersonen und Teams verliehen, die die Inspektoren des Guide MICHELIN im vergangenen Jahr besonders beeindruckt hatten.

· MICHELIN-Eröffnung des Jahres: Sztuczka, Danzig

Nach zehn Jahren in Gdynia entschied sich der erfahrene Küchenchef und Inhaber Rafał Wałęsa für den Umzug entlang der Küste nach Danzig – und das mit großem Erfolg. Gegenüber dem markanten, schiefen Gebäude des Museums des Zweiten Weltkriegs gelegen, ist das Sztuczka ein stilvolles, gemütliches und gut geführtes Restaurant. Wałęsas Gerichte zeichnen sich durch sein handwerkliches Können aus und verbinden klassische französische mit polnischen Einflüssen. Die Inspektoren waren nicht nur von der Küche und dem eleganten Restaurantdesign begeistert, sondern auch vom einladenden, dynamischen und zu Recht stolzen Service. Das machte das Sztuczka zur naheliegenden Wahl für die Eröffnung des Jahres.

· MICHELIN Young Chef Award: Adriana Wójcikowska vom Vamos!, Krakau

Um ein eigenes Restaurant zu eröffnen, braucht es Überzeugung, Mut und jede Menge Unternehmergeist. Glücklicherweise erfüllt Adriana Wójcikowska all diese Voraussetzungen und führt Vamos! sowohl als Köchin als auch als Restaurantbesitzerin zu einem großen Erfolg. Das schlicht eingerichtete, aber dennoch helle und trendige Bistro bietet eine tolle Atmosphäre und einen authentischen, engagierten Service, der Wójcikowskas beeindruckende mediterrane Küche perfekt ergänzt. Frische und aromatische Gerichte zeugen von ihrem Können, darunter italienische Klassiker wie Tiramisu, die mit Bravour gezaubert werden. Besonders beeindruckt waren die MICHELIN Guide-Inspektoren von der fantastischen Focaccia.

MICHELIN Service Award: Beata Śniechowska vom BABA & Młoda Polska, Breslau

Beata Śniechowska ist eine Schlüsselfigur der Breslauer Gastronomieszene und kann von allem etwas. Sie ist in erster Linie Köchin und hat gleich zwei Restaurants in unsere erste Breslauer Auswahl aufgenommen: das Młoda Polska und das mit dem Bib Gourmand ausgezeichnete BABA. Doch auch in der Küche achtet sie auf den Service und sorgt dafür, dass ihre Teams eine warme, einladende Atmosphäre für die Gäste schaffen. Im BABA, wo sie hauptsächlich arbeitet, herrscht ein ungezwungener und charmanter Service, und Śniechowska serviert sogar einige Gerichte selbst. Auch im Młoda Polska fühlt man sich sofort wohl mit dem souveränen und kompetenten Team. Es ist schön, eine Köchin zu sehen, die die Bedeutung guten Service versteht und ihn in ihren Restaurants zur Priorität macht.

MICHELIN Sommelier-Auszeichnung: Jan Winiarski & Aleksandra Harabasz vom Dyletanci, Warschau

Die meisten Restaurants träumen von einem großartigen Sommelier; das Dyletanci hat gleich zwei! Bei den Besuchen unserer Inspektoren in diesem charmanten Warschauer Restaurant wurden sie von Sommelier und Geschäftsführer Jan Winiarski und der stellvertretenden Chef-Sommelierin Aleksandra Harabasz mit einem außergewöhnlichen Weinservice verwöhnt. Winiarski ist großzügig und hilfsbereit und bietet seinen Gästen Halbgläser und Weinproben an, während er ihnen bei der Entscheidung hilft. Die äußerst kompetente Harabasz ist ebenso engagiert, zertifizierte WSET-Trainerin und betreibt sogar ihr eigenes Weinunternehmen, nowofalowi („Neue Welle“). Gemeinsam führen sie eine hervorragende Weinkarte mit einer besonders starken Auswahl an Burgundern.

Der Guide MICHELIN Polen 2025 im Überblick

108 empfohlene Restaurants, darunter:

– Ein Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen

– Sechs Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (ein neues)

– Ein Restaurant mit einem grünen MICHELIN-Stern

– 21 Restaurants mit einem Bib Gourmand (sieben neue)

Alle Restaurants sind hier: https://guide.michelin.com/de/de/selection/poland/restaurants