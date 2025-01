Arvydas Valeika über die aufstrebende Gastronomieszene und die Rolle der deutschen Küche: „Litauens kulinarische Revolution“

Arvydas Valeika (lks.) im Gespräch

Litauens kulinarische Revolution

Die litauische Hauptstadt Vilnius entwickelt sich zu einem kulinarischen Hotspot Europas. Arvydas Valeika, Gründer und Besitzer des Restaurants Bunte Gans, hat diese Entwicklung hautnah miterlebt. Sein Lokal, das einzige deutsche Restaurant in Vilnius, zählt seit Jahren zu den besten der Stadt und hat sich auf Tripadvisor unter den Top 20 etabliert. In einem Gourmet Report Interview teilt Valeika seine Gedanken über die sich wandelnde Gastronomieszene in Litauen, die Herausforderungen der deutschen Küche und die Bedeutung von Tradition und Innovation.

Eine Vision für deutsche Küche in Vilnius

„Als wir 2008 eröffneten, dominierten italienische und chinesische Restaurants die litauische Gastronomieszene“, erinnert sich Valeika. „Wir sahen eine Nische und wollten mit der deutschen Küche etwas Neues einführen.“ Dabei half ein befreundeter deutscher Koch, der ihn und sein Team bei den ersten Schritten unterstützte.

Die anfängliche Idee einer traditionellen deutschen „Stube“ entwickelte sich schnell zu einem gehobenen Restaurant. „Wir strebten einen höheren Standard an und begannen, alles mit mehr Finesse zu präsentieren. Seit vielen Jahren sind wir ein Restaurant und keine Kneipe mehr“, berichtet Valeika über die Entwicklung des Lokals.

Litauen als Vorreiter der kulinarischen Kreativität

„Nach zahlreichen kulinarischen Reisen in verschiedenste Länder kann ich feststellen, dass litauische Restaurants sowohl in Bezug auf die Ästhetik als auch auf den Geschmack heute ganz weit oben sind“, sagt der Restaurantbesitzer selbstbewusst. „Sogar durchschnittliche Restaurants präsentieren ihre Gerichte kreativ und verwenden hochwertige Zutaten.“

Valeika ist sich sicher, dass die Gastronomieszene maßgeblich zur kulturellen Identität und zum internationalen Ruf Litauens beiträgt. Gerade die Hauptstadt Vilnius sei mittlerweile bekannt für seine Gourmet-Traditionen und ziehe immer mehr internationale Aufmerksamkeit auf sich, gerade seitdem gleich vier Restaurants mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurden.

„Die goldene Mitte zwischen Tradition und Moderne“

Dennoch bleibt die deutsche Küche in Litauen eine Seltenheit, erkennt Valeika. „Küchenchefs in Vilnius wollen ihre Gerichte oft so kreativ wie möglich präsentieren. Schnitzel und Würstchen kreativ zu präsentieren ist jedoch nicht ganz einfach. Unsere Kunden schätzen den klassischen Ansatz – und das ist auch der Grund, warum wir seit 17 Jahren erfolgreich sind“, berichtet er.

Litauen werde zwar oft gelobt für die Verbindung von Tradition und Moderne in der Gastronomie, Valeika rät jedoch von zu viel Veränderung ab. „Es ist wichtig, die goldene Mitte zwischen Tradition und Moderne zu finden, in einer Zeit, in der jeder danach strebt, seine Speisekarte zu modernisieren. In unserem Restaurant stammt mindestens die Hälfte der Gerichte aus einer traditionellen deutschen Speisekarte. Unsere Kunden wünschen sich große Schnitzel und Würstchen, die so serviert werden, wie sie es kennen und lieben.“

Die Kombination von Nachhaltigkeit und Kreativität spielt in der Bunten Gans eine zentralere Rolle: „Wir verwenden regionale Zutaten, um Kosten zu sparen und Abfälle zu reduzieren. Aus übrig gebliebenen Zutaten entstehen oft neue, kreative Gerichte“, betont Valeika.

Zukünftige kulinarische Trends in Litauen

Wenn er über die kulinarische Zukunft nachdenkt, nimmt Arvydas Valeika eine Rückkehr zu vertrauten Gerichten und größeren Portionen wahr, weg von den kleinen, oft experimentellen Kreationen der gehobenen Küche.

„Mit der Ankunft der Michelin-Restaurants in Vilnius wird die kulinarische Landschaft sicherlich wachsen. Doch ich glaube, die Menschen werden häufiger Restaurants besuchen, um qualitativ hochwertige, sättigende Mahlzeiten zu genießen, anstatt nur kulinarische Erlebnisse zu suchen“, sagt er. Trotzdem schätze er die Vielfalt an Restaurants, die längst in Litauen angekommen ist.

Internationale Gäste in Litauen

Trotz der Pandemie hat die Bunte Gans einen stabilen Strom internationaler Gäste verzeichnet. „Wir sehen eine wachsende Neugier auf Litauens Gastronomie, auch wenn der Tourismus noch nicht auf das Niveau vor der Pandemie zurückgekehrt ist“, sagt Valeika.

Für ausländische Besucher bietet Vilnius ein vielfältiges kulinarisches Erlebnis. „Jeder findet hier ein Restaurant, das ihn glücklich macht. Die Gäste verlassen Vilnius mit neuen, positiven Eindrücken von der litauischen Gastronomie“, ist sich der Restaurantbesitzer sicher.

Die Bunte Gans: https://buntegans.lt/

Eingang des Restaurants Bunte Gans

Litauen im Gourmet Report

Abonniere den Gourmet Report Newsletter!