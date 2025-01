MICHELIN Doha 2025

Zwei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet – Vier Restaurants erhalten einen Bib Gourmand – Insgesamt 33 Restaurants werden in dieser ersten Ausgabe des MICHELIN Doha empfohlen

Die erste Ausgabe des MICHELIN-Führers in Doha wurde im Rahmen einer Zeremonie in der Katara Hall, Raffles Doha, vorgestellt und umfasst 33 Restaurants.

„Wir freuen uns, mit unserem ersten Guide für Doha endlich die Ankunft des MICHELIN Guide in Katar bekannt zu geben“, so Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN Guide, gegenüber Gourmet Report. „Unsere berühmt-berüchtigten anonymen Inspektoren haben die Restaurants der Stadt und ihre Küchen aus aller Welt erkundet und kennengelernt und die besten in allen Preisklassen und Stilrichtungen ausgewählt.“

„Diese erste Auswahl feiert nicht nur das Beste aus Dohas Restaurantszene, sondern wird die Stadt auch auf der internationalen kulinarischen Landkarte bekannt machen. Die Aufnahme dieser 33 Restaurants in den MICHELIN-Führer ist ein Beweis für die vielen talentierten Köche und kulinarischen Teams, die Doha zu ihrer Heimat gemacht haben und die ihr Handwerk mit Leidenschaft, Kreativität und Respekt für die lokalen Traditionen ausüben.“

Bei der Entscheidung, welche Restaurants mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet werden, legen die Inspektoren weltweit dieselben fünf Kriterien zugrunde: die Qualität der Zutaten, die Beherrschung der Kochtechniken, die Harmonie der Aromen, der Ausdruck der Persönlichkeit des Küchenchefs in der Küche und die Beständigkeit, sowohl im Laufe der Zeit als auch über die gesamte Speisekarte hinweg. Angeblich sollen die Kriterien weltweit identisch sein, was aber offensichtlich nicht der Fall ist.

Zwei Restaurants erhalten im Michelin Doha ihren ersten MICHELIN-Stern

Jamavar – das Schwesterrestaurant des Londoner Restaurants bietet eine breite Palette von Gerichten aus den vier Ecken Indiens, die von Küchenchef Debdash Balaga mit großem Können und Sorgfalt zubereitet werden. Zu seinen Spezialitäten gehört Laal Maas, eine Lammhaxe, die 8 Stunden lang langsam gegart wird.

IDAM by Alain Ducasse – der Stil von Alain Ducasse ist hier zwar unverkennbar, aber Chefkoch Fabrice Rosso hat es geschafft, katarische Einflüsse auf subtile Weise in das Menü einfließen zu lassen. Die Einführung von Gewürzen und die Verwendung lokaler Zutaten verleihen dem Speiseerlebnis eine neue Dimension.

Vier Restaurants werden mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

Der Bib Gourmand, benannt nach Bibendum, dem offiziellen Namen des Michelin-Männchens, ist eine Auszeichnung für Restaurants, die eine qualitativ hochwertige und preiswerte Küche anbieten.

Isaan – mit seinen drei offenen Küchen bereiten die Küchenchefin und ihr Team eine Vielzahl von regionalen Spezialitäten sowie schmackhafte thailändische Gerichte zu.

Jiwan – in diesem Restaurant im vierten Stock des Nationalmuseums von Katar können die Gäste katarische Gerichte genießen, die modern interpretiert werden.

Argan – in einer Fußgängerzone am Rande des Souq Waqif gelegen, bietet Argan seinen Gästen authentische marokkanische Gerichte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Hoppers – in einer Außenstelle des beliebten Londoner Originals werden srilankische und südindische Gerichte angeboten.

MICHELIN – Special Awards

Mit seinen Special Awards möchte der MICHELIN-Führer die erstaunliche Vielfalt der Aufgaben im Gastgewerbe sowie seine talentiertesten und inspirierendsten Mitarbeiter hervorheben und feiern.

Der diesjährige Young Chef Award geht an Sirijan Saelee vom Restaurant Isaan. Der Gewinner unseres Young Chef Award leitet dieses große Restaurant mit großem Geschick. Die Speisekarte deckt ganz Thailand ab, wobei drei verschiedene Küchen im Raum verteilt sind, die jeweils auf eine andere Kochtechnik spezialisiert sind.

Der Servicepreis geht an Paulo Bastos und das Team von Morimoto. Der Blick fürs Detail, das Eingehen auf die Bedürfnisse der Gäste, die Präsenz, das Wissen, die Persönlichkeit, das Charisma und der Humor: Dieser Manager hat alles, und sein Team zeigt das gleiche Maß an Energie, Leidenschaft, Begeisterung und Spaß. Jeder Gast wird mit dem Gefühl nach Hause gehen, dass man sich gut um ihn gekümmert hat.

Der dritte Preis geht an Robi Ratan im IDAM by Alain Ducasse für seine außergewöhnlichen Cocktails. Robi leitet das Team, das für die Kreation der fantasievollen und sehr ansprechenden Auswahl an Mocktails verantwortlich ist. Unsere Inspektoren waren beeindruckt von den gekonnt aufeinander abgestimmten alkoholfreien Kombinationen aus lokalen Gewürzen, Früchten und Zutaten, die das Gesamterlebnis des Essens bereichern und verstärken.

Die vollständige Doha-Auswahl wird ausschließlich in digitaler Form auf der offiziellen Website des MICHELIN-Führers verfügbar sein: https://guide.michelin.com/en/article/michelin-guide-ceremony/full-list-michelin-guide-doha-selection

