Der MICHELIN Malaysia Kuala Lumpur & Penang 2025 Restaurantführer enthält insgesamt 143 Lokale, darunter 56 Bib Gourmand und 80 MICHELIN Selected Lokale. Der erste MICHELIN Green Star geht an das Dewakan, ein mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnetes Restaurant. Wir haben die komplette Liste des Guide Michelin Malaysia!

Michelin

Der MICHELIN Malaysia Kuala Lumpur & Penang 2025 hat seine mit Spannung erwartete Liste der mit MICHELIN-Sternen, Bib Gourmand und MICHELIN Selected ausgezeichneten Restaurants vorgestellt und würdigt damit 143 Restaurants in der kulinarischen Landschaft Malaysias. Diese dritte Ausgabe hebt die besten gastronomischen Erlebnisse des Landes hervor und führt neue Auszeichnungskategorien ein, die Nachhaltigkeit, Innovation und kulinarische Exzellenz betonen.

„Bei der Vorstellung der dritten Ausgabe des MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Penang 2025 sind wir wirklich beeindruckt von den bemerkenswerten Fortschritten in der kulinarischen Landschaft Malaysias. Es ist inspirierend zu sehen, dass zwei neue Restaurants einen MICHELIN-Stern erhalten haben, und die Aufnahme von 12 neuen Bib Gourmand-Betrieben zeigt die reiche Vielfalt der lokalen Geschmacksrichtungen. Von der Bewahrung geschätzter Familienrezepte bis hin zur Nachhaltigkeit mit unserem ersten MICHELIN Green Star-Restaurant spiegeln diese Lokale das kulinarische Erbe Malaysias mit Herz und Seele wider. Wir freuen uns darauf die Kreativität und die Hingabe zu würdigen, die die Küche dieses Landes so besonders machen“, sagt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des MICHELIN-Führers.

Sechs mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Restaurants, darunter zwei Neuzugänge

In der Ausgabe 2025 werden zwei neue Restaurants in die prestigeträchtige Kategorie der Ein-MICHELIN-Sterne aufgenommen: Chim by Chef Noom, das innovative zeitgenössische thailändische Küche anbietet, deren Gerichte in der Tradition verwurzelt sind, aber mit kreativen Wendungen und stilvollem Service serviert werden; und Molina, das für seine innovativen Gerichte bekannt ist, die eine köstliche Mischung aus französischen Techniken, nordischer Sensibilität und asiatischen Einflüssen darstellen.

Diese beiden Restaurants gehören zu einer ausgewählten Gruppe von 6 MICHELIN-Sternerestaurants, darunter Au Jardin, Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery, Beta und DC. by Darren Chin.

Bib Gourmand-Etablissements

Auch in der dritten Ausgabe des MICHELIN Malaysia Kuala Lumpur & Penang 2025 würdigt der MICHELIN Guide mit der Kategorie Bib Gourmand außergewöhnliche Leistungen und zeichnet in diesem Jahr 56 Restaurants für ihre hochwertigen und erschwinglichen Esserlebnisse aus. Unter den 12 Neuzugängen sind das kantonesische Restaurant Foong Lian und das peranakanische Restaurant Winn’s Cafe, die die kulinarischen Perlen Malaysias präsentieren.

Besonders erwähnenswert ist, dass BM Yam Rice von der Kategorie MICHELIN Selected in die Bib Gourmand-Liste aufgenommen wurde, womit seine gleichbleibende Qualität und sein Wert anerkannt werden. Das beliebte Restaurant in Penang ist bekannt für seine reichhaltige und geschmackvolle Brühe, die mit schmackhaftem Yam-Reis serviert wird, und hat sich seinen Platz unter den bemerkenswertesten preiswerten Restaurants des Landes verdient.

Die 12 neuen Bib Gourmand-Lokale umfassen ein breites Spektrum an kulinarischen Perlen, darunter:

● Kuala Lumpur: Coast by Kayra, Foong Lian, Leen’s, MTR 1924 und Sin

Kiew Yee Shin Kee Beef Noodles.

● Penang: BM Yam Rice, Laksalicious, Lum Lai Duck Meat Koay Teow Th’ng, Ravi’s Famous Apom Manis, Serabai Istimewa, Super Star Koay Teow Soup, und Winn’s Cafe.

Zehn Neuzugänge in der Kategorie MICHELIN Selected

Die diesjährige MICHELIN Selected-Liste umfasst 80 Lokale, von denen 10 neu hinzugekommen sind. Diese Restaurants reichen von Streetfood-Verkäufern über Steakhäuser bis hin zu innovativen Küchen und bieten den Gästen eine breite Palette an kulinarischen Erlebnissen.

Zu den bemerkenswerten Neuzugängen in Kuala Lumpur gehören die Grillspezialisten Atelier Binchotan und Bar Kar, das zeitgenössische französische Restaurant Potager und das moderne malaysische Lokal Terra Dining. In Penang sind unter anderem das österreichische Dining Room Christoph’s, die italienische Trattoria Jaloux und die innovative Küche Lucky Hole vertreten.

Die diesjährigen Neuzugänge zeigen die aufregende Zukunft der malaysischen Restaurantszene, die einzigartige Perspektiven in das Land bringt und Tradition mit Innovation verbindet.

Die Sonderpreise des MICHELIN Guide 2025

● 2025 MICHELIN Guide Service-Auszeichnung

Azmi Ahmad Kamal vom Chim by Chef Noom (neuer One MICHELIN Star) erhält den MICHELIN Malaysia Kuala Lumpur & Penang 2025 Service Award für seinen unermüdlichen Einsatz für außergewöhnlichen Service. Bescheiden, höflich und freundlich – Azmis Professionalität strahlt von dem Moment an, in dem man sich hinsetzt. Seine scharfe Beobachtungsgabe und sein herzlicher Service machen das Essen zu einem angenehmen Erlebnis und brachten ihm die Anerkennung als einer der fleißigsten und freundlichsten Mitarbeiter des Restaurants ein.

● 2025 MICHELIN Guide Sommelier Auszeichnung

Herr Han Lai vom Terra Dining (neu MICHELIN Selected) wird für sein außergewöhnliches Wissen und seine Leidenschaft für Wein mit dem MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Penang 2025 Sommelier Award ausgezeichnet. Mit rund drei Jahren Erfahrung im Service und einem Hintergrund in der Weinbranche bietet Lai kuratierte Weinkombinationen mit entweder drei oder fünf Gläsern an, die das Essenserlebnis bereichern und jedes Gericht perfekt ergänzen.

● 2025 Auszeichnung des MICHELIN Guide für junge Köche

Waymann Cheong vom Lucky Hole (neuer MICHELIN Selected) ist der diesjährige Gewinner des Young Chef Award. Er stammt aus einer Familie der Lebensmittelindustrie in Penang und entwickelte schon früh eine Leidenschaft für das Kochen. Nach seinem Abschluss an der örtlichen Hotelfachschule und Erfahrungen in renommierten Restaurants wie Pollen und Burnt Ends in Singapur kehrte er nach Penang zurück, um moderne kulinarische Konzepte

in seiner Heimatstadt einführen. Als Leiter eines jungen Teams im Lucky Hole fördert er Kreativität und Energie, indem er mutig moderne Techniken mit lokalen Zutaten kombiniert.

● 2025 MICHELIN-Guide-Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres

Der von UOB Malaysia verliehene Preis für die Eröffnung des Jahres würdigt den Erfolg eines neu eröffneten Restaurants, das die lokale kulinarische Szene maßgeblich beeinflusst hat. Der diesjährige Preisträger ist Guillaume Depoortere, der Chefkoch des Molina. Seit der Eröffnung im Juni 2024 hat das Kernteam, das auf eine langjährige Erfahrung in europäischen Spitzenrestaurants zurückblicken kann, umfangreiche Branchenkenntnisse und -erfahrungen gesammelt und damit einen neuen Standard in der kulinarischen Szene der Stadt gesetzt.

Ein Zeugnis für Malaysias florierende kulinarische Szene

Der MICHELIN Guide Kuala Lumpur & Penang 2025 spiegelt die pulsierende und dynamische kulinarische Landschaft Malaysias wider. Mit zwei neuen MICHELIN-Stern-Restaurants, einem noch nie dagewesenen MICHELIN Green Star und einer Vielzahl neuer Bib Gourmand- und MICHELIN Selected-Restaurants zelebriert der diesjährige Führer die Vielfalt und Kreativität, die die Küche des Landes ausmachen. Von Straßenimbissen bis hin zur modernen Spitzengastronomie bieten Kuala Lumpur und Penang weiterhin eine unvergleichliche kulinarische Reise.

Der MICHELIN Malaysia Kuala Lumpur & Penang 2025 auf einen Blick:

Nouveauté Promotion NOMBRE TOTAL D’ÉTABLISSEMENTS 143 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 1 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 6 2 Nombre total d’Étoiles Vertes MICHELIN 1 1 Nombre total de Bib Gourmand 56 11 1 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 80 10 KUALA LUMPUR 74 Nombre total de restaurants 2 Étoiles MICHELIN 1 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 4 2 Nombre total d’Étoiles Vertes MICHELIN 1 1 Nombre total de Bib Gourmand 24 5 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 45 4 PENANG 69 Nombre total de restaurants 1 Étoile MICHELIN 2 Nombre total de Bib Gourmand 32 6 1 Nombre total de restaurants recommandés par le Guide MICHELIN 35 6

Malaysias MICHELIN KUALA LUMPUR und PENANG 2025 – die komplette Liste

KUALA LUMPUR

Deux Étoiles MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Dewakan Malaysian Contemporary



Une Étoile MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Beta Malaysian Contemporary Chim By Chef Noom NOUVEAUTÉ Thai Contemporary DC. by Darren Chin French Contemporary Molina NOUVEAUTÉ Innovative

Étoile Verte MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Dewakan Malaysian Contemporary

Bib Gourmand

Nom du restaurant Style de cuisine Ah Hei Bak Kut Teh Malaysian Aliyaa Sri Lankan Anak Baba Malaysian & Peranakan Coast by Kayra NOUVEAUTÉ Indian Congkak (Bukit Bintang) Malaysian De. Wan 1958 (Taman U Thant) Malaysian Foong Lian NOUVEAUTÉ Cantonese Hai Kah Lang (Taman Cheras) Seafood Heun Kee Claypot Chicken Rice (Pudu) Cantonese Hing Kee Bakuteh (121 Jalan Kepong) Malaysian Hor Poh Cuisine Hakkanese Jalan Ipoh Claypot Chicken Rice Street Food Lai Foong Lala Noodles Noodles Leen’s NOUVEAUTÉ Middle Eastern MTR 1924 NOUVEAUTÉ Indian Vegetarian Nam Heong Chicken Rice (City Centre) Malaysian Nasi Ayam Hainan Chee Meng (Jalan Kelang Lama) Malaysian Restoran Pik Wah Cantonese Roti by d’Tandoor Indian Sao Nam Vietnamese Sek Yuen Cantonese Sin Kiew Yee Shin Kee Beef Noodles NOUVEAUTÉ Noodles Sri Nirwana Maju Indian Wong Mei Kee Street Food

Recommandés par le Guide MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Akar Malaysian Contemporary Atelier Binchotan NOUVEAUTÉ Barbecue Bar Kar NOUVEAUTÉ Barbecue Bōl Asian Contemporary Café Café French Cilantro French Contemporary Dancing Fish Malaysian & Indonesian Dominic French Contemporary Eat and Cook Malaysian Contemporary Elegant Inn Cantonese Entier French Contemporary Flour Indian Frangipaani Indian Gai by Darren Chin (Taman Tun Dr Ismail) Thai Hide Innovative Jwala Indian Kayra Indian La Suisse European Li Yen Cantonese Limapulo Peranakan Ling Long Innovative Malai Thai Marble 8 Steakhouse Marini’s on 57 Italian Nadodi Innovative Passage Thru India Indian Potager NOUVEAUTÉ French Contemporary Qureshi Indian Seed Innovative Shanghai Restaurant Shanghainese Skillet European Contemporary Soleil European Contemporary Sushi Masa Sushi Sushi Ori Sushi Sushi Taka Sushi Tamarind Hill Thai & Burmese Tanglin (Bukit Damansara) Malaysian Tenmasa Tempura Teochew Lao Er Teochew Terra Dining NOUVEAUTÉ Malaysian Contemporary The Brasserie French Contemporary Ushi Japanese Vantador Steakhouse Wagyu Kappo Yoshida Japanese Yun House Cantonese

PENANG



Une Étoile MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Au Jardin Cuisine européenne contemporaine Auntie Gaik Lean’s Old School Eatery Spécialités Peranakan

Bib Gourmand

Nom du restaurant Style de cuisine Ah Boy Koay Teow Th’ng Street food Bibik’s Kitchen Spécialités Peranakan BM Cathay Pancake Street food BM Yam Rice Déplacé depuis la catégorie des restaurants recommandés par le Guide MICHELIN Spécialités de Chaozhou Bridge Street Prawn Noodle Spécialités de nouilles Communal Table by Gēn Cuisine malaisienne Duck Blood Curry Mee Street food Ghee Lian Street food Green House Prawn Mee & Loh Mee Street food Hot Bowl White Curry Mee Spécialités de nouilles Ivy’s Nyonya Cuisine Spécialités de Peranakan Laksalicious NOUVEAUTÉ Cuisine malaisienne Lum Lai Duck Meat Koay Teow Th’ng NOUVEAUTÉ Street food Ming Qin Charcoal Duck Egg Char Koay Teow Spécialités de nouilles Moh Teng Pheow Nyonya Koay Small eats My Own Café Street food Neighbourwood Cuisine européenne contemporaine Penang Road Famous Jin Kor Char Kuey Teow Street food Penang Road Famous Laksa Street food Rasa Rasa Spécialités de Peranakan Ravi’s Famous Apom Manis NOUVEAUTÉ Street food Sardaarji Cuisine indienne Serabai Istimewa NOUVEAUTÉ Street food Siam Road Char Koay Teow Street food Sister Yao’s Char Koay Kak Street food Super Star Koay Teow Soup NOUVEAUTÉ Street food Taman Bukit Curry Mee Street food Teksen Cuisine cantonaise Thara Cuisine thaïlandaise Tho Yuen Cuisine cantonaise Wan Dao Tou Assam Laksa Street food Winn’s Cafe NOUVEAUTÉ Spécialités de Peranakan

Recommandés par le Guide MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine 888 Hokkien Mee (Lebuh Presgrave) Street food Air Itam Duck Rice Street food Air Itam Sister Curry Mee Street food Ali Nasi Lemak Daun Pisang Street food Bali Hai Seafood Market Poissons et fruits de mer Bao Teck Tea House Spécialités de dim sum Bee See Heong Cuisine malaisienne Bite N Eat Dindigul Biriyani Cuisine indienne Blanc NOUVEAUTÉ Cuisine européenne contemporaine Ceki Spécialités de Peranakan Christoph’s NOUVEAUTÉ Cuisine autrichienne Curios-City Cuisine novatrice Fatty Loh Chicken Rice Street food Feringgi Grill Cuisine européenne contemporaine Firewood NOUVEAUTÉ Barbecue Flower Mulan Spécialités Peranakan Fook Cheow Cafe Spécialités de nouilles Gēn Cuisine novatrice Goh Thew Chik Hainan Chicken Rice Street food Il Bacaro Cuisine italienne Jaloux NOUVEAUTÉ Cuisine italienne Jawi House Cuisine indienne Jit Seng Hong Kong Roasted Duck Rice Street food Kebaya Dining Room Spécialités Peranakan Kota Dine & Coffee (Fort Cornwallis) Spécialités Peranakan La Vie Cuisine européenne contemporaine Lucky Hole NOUVEAUTÉ Cuisine novatrice Nyonya Willow NOUVEAUTÉ Spécialités de Peranakan Penang Famous Samosa Street food Pitt Street Koay Teow Soup Spécialités de nouilles Richard Rivalee Spécialités de Peranakan Sambal Cuisine asiatique contemporaine The Pinn Small eats Tok Tok Mee Bamboo Noodle Spécialités de nouilles WhatSaeb Boat Noodles Cuisine thaïlandaise

Von Michelin empfohlene Hotels in Malaysia: https://guide.michelin.com/en/article/travel/michelin-guide-hotels-malaysia

