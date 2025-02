The St. Regis Maldives Vommuli Resort ernennt den Dänen Christian Pedersen zum neuen Executive Chef

Das St. Regis Maldives Vommuli Resort hat Christian Pedersen als neuen Executive Chef verpflichtet. Pedersen bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung in der internationalen Gastronomie und Hotellerie mit und wird künftig die kulinarische Leitung des Resorts übernehmen.

Zuletzt war er als Executive Chef in mehreren renommierten Häusern tätig, darunter das Hilton Dubai Palm Jumeirah und das Waldorf Astoria Ras Al Khaimah. Auf den Malediven war er im Conrad Rangali. Die Ausbildung an der Copenhagen Culinary University sowie seine weltweiten Reisen haben ihn stark beeinflusst, was sich in seinen Menüs widerspiegelt. Der Hit dürfte aber sein dänisches Sauerteig-Roggenbrot Rugbrød sein, dass gerade auch deutsche Gäste beim Frühstück begeistert.

Rugbrød – Sauerteig Roggenbrot von Christian Pedersen

„Wir freuen uns, Christian Pedersen im Team zu haben“, erklärt GM Vincent Pauchon dem Gourmet Report. „Mit seiner Erfahrung und seinem Fokus auf nachhaltige Gastronomie wird er unser kulinarisches Angebot weiterentwickeln und eine neue Perspektive in die Küche des Resorts einbringen.“



Pedersen verfolgt einen Ansatz, der auf der Nutzung lokaler Zutaten und einem respektvollen Umgang mit der Umwelt basiert. Er setzt auf saisonale Produkte und einen Zero-Waste-Ansatz, um den Abfall zu reduzieren. Die Gäste können sich auf Gerichte wie die „Upside-Down Potato & Mushroom Tart“ und den „Red Snapper mit Kulhafilha, Curry und Rihaakuru“ freuen. Zudem plant er, ein Frühstücksangebot mit innovativen Zutaten aus Gemüseabfällen anzubieten.

Floating Breakfast In-Villa – Malediven St. Regis – mit Gemüseabfällen!!



„Es ist mir eine Ehre, Teil des The St. Regis Maldives Vommuli Resorts zu werden und mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit neue kulinarische Maßstäbe zu setzen“, sagte Christian Pedersen. „Ich freue mich darauf, unsere Gäste – sowohl neue als auch treue – mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen zu verwöhnen und ihnen auf Vommuli Island unvergessliche kulinarische Erlebnisse zu bieten.“

Das im November 2016 eröffnete The St. Regis Maldives Vommuli Resort liegt auf der privaten Naturinsel Vommuli im abgelegenen Dhaalu-Atoll inmitten einer blühenden Unterwasserwelt. Dieses Paradies ist 40 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Male entfernt.

Die Architektur des Resorts ist von der Natur selbst inspiriert. Das ungewöhnliche zeitgenössische Design des St. Regis Maldives wurde von WOW Architects | Warner Wong Design (Singapur) entworfen und ist von der natürlichen Umgebung des Resorts nachempfunden. Dies zeigt sich in den Lagunenvillen in Form eines Mantarochens, in der Whale Bar in Form eines Walhais, dem von Hummern inspirierten Iridium Spa und der Bibliothek in Form einer Spiralmuschel.

The St. Regis Maldives Vommuli Resort bietet sieben verschiedene Restaurants und Bars, darunter zwei asiatische Spezialitätenrestaurants mit fernöstlicher Haute Cuisine und japanischer Kaiseki-Küche, ein internationales Restaurant mit Gerichten mit asiatischen und westlichen Aromen, einen unterirdischen Weinkeller, ein Strand-Restaurant, eine Overwater-Bar mit atemberaubendem Blick auf den Sonnenuntergang und ein Restaurant im Landesinneren inmitten der tropischen Gärten, in dem arabische Küche angeboten wird.

Internet: https://www.marriott.com/en-us/hotels/mlexr-the-st-regis-maldives-vommuli-resort/overview/

