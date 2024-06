Das Londoner Restaurant Magazine hat auch 2024 wieder die 50 besten Restaurants der Welt gekürt, wobei es wohl eher die trendigsten 50 Restaurants sind. Wir haben die ganze Liste.

Die 50 “best restaurants” der Welt

Disfrutar in Barcelona wird zum besten Restaurant in Europa und zum besten Restaurant der Welt 2024 gekürt

Neil Perry, ursprünglicher Gründer der Rockpool Group in Australien und derzeitiger Küchenchef des Margaret in Sydney, erhält den Woodford Reserve Icon Award

Nina Métayer aus Paris gewinnt den The World’s Best Pastry Chef Award 2024, gesponsert von Sosa

Der Beronia World’s Best Sommelier Award 2024 wird an Pablo Rivero von Don Julio, Buenos Aires, verliehen

Wing in Hongkong erhält den Preis für den besten Neuzugang

Der Highest Climber Award, gesponsert von Highstreet World, geht an The Chairman, Hongkong

Nobelhart & Schmutzig in Berlin wird als Gewinner des Sustainable Restaurant Award bekannt gegeben

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura vom Maido in Lima erhält den Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2024

Die Welt der Gastronomie traf sich im neonbeleuchteten Las Vegas in den Vereinigten Staaten, um die von Nestle gesponserten “The World’s 50 Best Restaurants 2024” zu feiern und auszuzeichnen.

Das Disfrutar in Barcelona wurde zum besten Restaurant der Welt und zum besten Restaurant in Europa gekürt. Bei der Preisverleihung im Wynn Las Vegas werden die besten gastronomischen Talente aus 26 Ländern auf fünf Kontinenten geehrt.

Die vollständige 1-50-Liste finden Sie am Ende dieses Artikels.

Disfrutar, das Restaurant in Barcelona, das von dem erfahrenen Küchentrio Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas geleitet wird, wird zum „World’s Best Restaurant 2024“ ernannt und löst damit den Gewinner von 2023, das Central in Lima, ab, das nun eine Position in der Ruhmeshalle der Besten genießt.

Das Disfrutar, das in der Liste 2023 auf Platz 2 steht, ist bekannt für seine modernen Techniken und seine Zutaten, die zu einem Erlebnis führen, das die traditionelle Feinschmeckerküche auf völlig überraschende Weise unterläuft. Das Degustationsmenü verbindet eine mediterrane Identität mit avantgardistischen Aromen, um eine gewagte, zeitgenössische Küche zu bieten, die zum Nachdenken anregt. Auf Disfrutar folgen in der Rangliste das Asador Etxebarri (Platz 2) in Atxondo und Table by Bruno Verjus (Platz 3) in Paris.

William Drew, Director of Content für The World’s 50 Best Restaurants, kommentiert gegenüber Gourmet Report: “Mit großer Freude geben wir die Liste der The World’s 50 Best Restaurants 2024 bekannt und ehren das ikonoklastische Disfrutar als The World’s Best Restaurant. Das Team unter der Leitung von Oriol Castro, Eduard Xatruch und Mateu Casañas hat außergewöhnliche Hingabe an sein Handwerk bewiesen und die Gäste mit jedem Gericht auf seiner umfangreichen Speisekarte überrascht und begeistert.In diesem Jahr kann sich die kulinarische Gemeinschaft über eine wahrhaft globale Liste mit Restaurants aus 26 Ländern freuen, was zeigt, dass der Appetit auf Vielfalt und Exzellenz im Gastgewerbe nicht nachlässt.“

Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, der Chefkoch und Inhaber des Maido in Lima, gewinnt den Estrella Damm Chefs’ Choice Award 2024, die einzige Auszeichnung, die von seinen Kollegen gewählt wird, angesichts seines Engagements, Peru auf die kulinarische Weltbühne zu bringen, was durch die Position des Maido als Nummer 1 auf der Liste der 50 besten Restaurants Lateinamerikas im Jahr 2023 belegt wird.

Der australische Koch und Gastronom Neil Perry – zu dessen Restaurantportfolio das legendäre Rockpool Bar & Grill, Rosetta und Spice Temple sowie sein neuestes Projekt Margaret gehören – blickt auf eine mehr als 45-jährige Karriere zurück und wird nun mit dem Woodford Reserve Icon Award ausgezeichnet.Perry ist wohl der einflussreichste Küchenchef seines Landes und bekannt für seine visionären Interpretationen der modernen australischen und asiatischen Küche.

Nina Métayer wird zum The World’s Best Pastry Chef 2024 ernannt, gesponsert von Sosa. Métayers skulpturale Kreationen haben weltweit Aufmerksamkeit erregt, und ihre wunderbare Arbeit inspiriert eine neue Generation von Konditorinnen und Konditoren.

Mit La Colombe in Kapstadt (Nr. 49), SingleThread in Healdsburg (Nr. 46), Oteque in Rio de Janeiro (Nr. 37) und Mingles in Seoul (Nr. 44) wurden Restaurants aus vier neuen Städten in die Liste aufgenommen bzw. wieder aufgenommen, was zeigt, dass die Auszeichnungen für die besten Restaurants auf der ganzen Welt immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Das Wing (Nr. 20) von Küchenchefin Vicky Cheng in Hongkong wird mit dem Highest New Entry Award 2024 ausgezeichnet, und The Chairman (Nr. 26) – ebenfalls in Hongkong – erhält den Highest Climber Award 2024, gesponsert von Highstreet World. Das Chairman rückt gegenüber der Liste von 2023 um 24 Plätze nach oben und wurde außerdem von Asia’s 50 Best Restaurants 2024 als das beste Restaurant in Hongkong ausgezeichnet.

Der Beronia World’s Best Sommelier Award wird an Pablo Rivero, Sommelier und Besitzer des Don Julio in Buenos Aires, verliehen. Rivero, der bereits als bester Sommelier Lateinamerikas 2022 im Rahmen von Latin America’s 50 Best Restaurants ausgezeichnet wurde, ist bekannt für sein Engagement für die Weine der Region und seine durchdachten Kombinationen mit lokalen Produkten.

Das Berliner Nobelhart & Schmutzig (No.43) wird als Gewinner des Sustainable Restaurant Award bekannt gegeben, in Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes für eine bessere Agrarpolitik und die Stimmen der Erzeuger. Sein „brutal lokaler“ Ethos zeugt von seinen persönlichen Beziehungen zu Landwirten und Erzeugern, die es dem Team ermöglichen, eine wirklich regionale und saisonale Speisekarte anzubieten.

Im Rahmen des Abends wurden auch die Preisträger der im Voraus angekündigten Sonderpreise geehrt. Dazu gehörten: die Champions of Change-Preisträger Jessica Rosval und Caroline Caporossi – Gründerinnen von Roots in Modena, einem Sozialunternehmen, das ein Ausbildungsprogramm für Migrantinnen anbietet – und João Diamante von Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro, Gründer einer kulinarischen Initiative, die Chancen für junge Menschen in prekären Situationen schafft; Janaína Torres, Gewinnerin des The World’s Best Female Chef Award; Plénitude in Paris, das mit dem Gin Mare Art of Hospitality Award ausgezeichnet wurde; und Kato, Los Angeles, das den Resy One To Watch Award erhielt.

Das Abstimmungsverfahren

Die Liste der The World’s 50 Best Restaurants 2024 wird aus den Stimmen von 1.080 internationalen Restaurantfachleuten und weitgereisten Feinschmeckern erstellt, die die The World’s 50 Best Restaurants Academy bilden. Die nach Geschlechtern ausgewogene Akademie besteht aus 27 verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt, die jeweils 40 Mitglieder haben, einschließlich eines Akademievorsitzenden. Kein Sponsor der Veranstaltung hat Einfluss auf das Abstimmungsverfahren.

Die Besetzung der Wahlgremien wird häufig kritisiert. Der jeweilige “Landesfürst bzw -Fürstin” bestimmt ihm genehme Wahlleute,

Berliner Restaurant Tim Raue als bestes deutsches Restaurant

Entsprechend groß war die Freude bei den Berliner Gastronomen Marie-Anne Wild und Tim Raue darüber, es auch in diesem Jahr mit ihrem Restaurant Tim Raue wieder in die Top 50 geschafft zu haben – und das bereits zum neunten Mal in Folge!

In diesem Jahr belegt das Restaurant Tim Raue Rang 30 und ist damit nicht nur das beste deutsche Restaurant, sondern auch um ganze zehn Plätze nach oben geklettert! Nur ein weiteres deutsches Restaurant hat es in die Top 50 geschafft: Das benachbarte Nobelhart & Schmutzig ist auf Platz 43 gewählt worden. In der erweiterten Liste 51-100 befinden sich noch vier weitere deutsche Restaurants, zwei Berliner und zwei Münchner Lokale. Gourmet Report berichtete bereits. Ein weiteres Restaurant mit Berliner Küchenchefs ist auf Platz 23: Das Sühring in Bangkok.

Österreich ist – wie immer – mit dem Steirereck auf Platz 22 und die Schweiz mit Schloss Schauenstein auf Platz 47 vertreten.

Für die beiden gebürtigen Berliner Wild und Raue ist die erneute Auszeichnung eine Bestätigung für die harte Arbeit, die das Team tagtäglich leistet, aber auch ein großer Ansporn: „Es ist unfassbar, dass wir seit nunmehr neun Jahren ohne Unterbrechung in der „The World’s 50 Best Restaurant” Liste sind und damit Berlin und Deutschland kulinarisch vertreten dürfen“, erklärt Marie-Anne Wild dem Gourmet Report. Und Tim Raue ergänzt sichtlich stolz: „Keine andere Auszeichnung hat eine so große internationale Strahlkraft, wie diese Liste. Sie bringt unseren Kollegen und uns Gäste aus aller Welt nach Berlin. Unser Dank gilt insbesondere unserem Team, das wirklich jeden Tag sein Bestes gibt. Wir wären nichts ohne dieses Team!”

Die Besten der Besten

Die (unten aufgeführten) Spitzenrestaurants haben ihren Ruf immer wieder bestätigt und werden in der Ruhmeshalle der „Best of the Best“ für immer als ikonische Restaurants geehrt werden. Die folgenden Restaurants wurden seit Bestehen der Liste The World’s 50 Best Restaurants auf Platz 1 gewählt und waren daher 2024 nicht mehr wählbar:

El Bulli (2002, 2006-2009)

The French Laundry (2003-2004)

The Fat Duck (2005)

Noma – ursprünglicher Standort (2010-2012, 2014)

El Celler de Can Roca (2013, 2015)

Osteria Francescana (2016, 2018)

Eleven Madison Park (2017)

Mirazur (2019)

Noma – aktueller Standort (2021)

Geranium (2022)

Central (2023)

Die Gewinner der 50 “best restaurants” der Welt 2024

Die 50 “best restaurants” der Welt

Position Restaurant Location 1 Disfrutar Barcelona 2 Asador Etxebarri Atxondo 3 Table by Bruno Verjus Paris 4 Diverxo Madrid 5 Maido Lima 6 Atomix New York 7 Quintonil Mexico City 8 Alchemist Copenhagen 9 Gaggan Bangkok 10 Don Julio Buenos Aires 11 Septime Paris 12 Lido 84 Gardone Riviera 13 Trèsind Studio Dubai 14 Quique Dacosta Dénia 15 Sézanne Tokyo 16 Kjolle Lima 17 Kol London 18 Plénitude Paris 19 Reale Castel di Sangro 20 Wing Hong Kong 21 Florilège Tokyo 22 Steirereck Vienna 23 Sühring Bangkok 24 Odette Singapore 25 El Chato Bogotá 26 The Chairman Hong Kong 27 A Casa do Porco São Paolo 28 Elkano Getaria 29 Boragó Santiago 30 Restaurant Tim Raue Berlin 31 Belcanto Lisbon 32 Den Tokyo 33 Pujol Mexico City 34 Rosetta Mexico City 35 Frantzén Stockholm 36 The Jane Antwerp 37 Oteque Rio de Janeiro 38 Sorn Bangkok 39 Piazza Duomo Alba 40 Le Du Bangkok 41 Mayta Lima 42 Ikoyi London 43 Nobelhart & Schmutzig Berlin 44 Mingles Seoul 45 Arpège Paris 46 SingleThread Healdsburg 47 Schloss Schauenstein Fürstenau 48 Hiša Franko Kobarid 49 La Colombe Cape Town 50 Uliassi Senigallia

Webseite der 50 best: https://www.theworlds50best.com/

Fazit: Die 50best sind die populärste Liste all dieser “besten Restaurants der Welt” Listen, aber natürlich sind auch das nicht die besten Restaurants der Welt. Wer will das festmachen? Es sind aber alles gute und trendige Restaurants, zu den man gerne hingeht. Nicht so ernst nehmen, das ganze!

