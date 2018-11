Julia Komp verlässt Schloss Loersfeld und geht nach Asien

Die in Overrath geborene Julia Komp hat in den vergangenen Jahren ihren ganz eigenen Küchenstil entwickelt. Sie frischt die klassische französische Küche mit asiatischen, aber manchmal auch orientalischen Einflüssen auf. Denn dem Orient, insbesondere Tunesien, gehört ihre ganze Liebe, seit sie das Land und die Region auf Reisen mit ihrer Großmutter, die ein Reisebüro besaß, kennen gelernt hat. „Aber ich war ja auch oft in Asien und die asiatischen Aromen kennen die Gäste schon besser, daher findet man diese Einflüsse auch öfter in meiner Küche“. Sich völlig in exotischen Gerichten verlieren, will die junge Sterneköchin aber auf keinen Fall, denn ihr ist es auch wichtig, dass die Basis deutscher Gerichte nicht verloren geht. „Ich habe gottseidank vieles davon in meiner Lehre gelernt. Das ist gut, denn bevor Du etwas anders machst, musst Du erst einmal lernen, wie es im Original geht.“ Dennoch wird sie sicher viele Eindrücke von ihrer ausgedehnten Reise in Länder, die für ihre Aromenvielfalt berühmt sind, mitnehmen.