Restaurant prism, Berlin

Gal Ben Moshe und Gastgeberin Jacqueline Lorenz haben heute ihr neues Restaurant prism in der Charlottenburger Fritschestraße 48 eröffnet. „Wir freuen uns, unsere Gäste künftig Donnerstag bis Montag jeweils zwischen 18 und 24 Uhr zu verwöhnen“, so die beiden Gastronomen. Genießer können Menüs zwischen sechs, sieben und acht Gängen wählen, die 95, 110 oder 125 Euro kosten.

Gäste erwartet zudem montags und donnerstags ein besonderes Angebot: Das gesamte große 8-Gänge Menü für zwei Personen zum Teilen, genannt prism social. Je drei Vorspeisen und Hauptgänge sowie zwei Desserts werden dann zum Preis von 55 Euro pro Person angeboten.

Jacqueline Lorenz, die erst vor kurzem unter die 50 besten Sommelieren Deutschlands gewählt wurde, hat jeden einzelnen Wein der 230 Positionen umfassenden Karte persönlich ausgesucht. 16 Punkten im Gault Millau ausgezeichnet und von der Jury der Berliner Meisterköche zum Berliner Meisterkoch nominiert, wird seine außergewöhnlichen, einzigartig levantinisch inspirierten Kreationen weiter entwickeln. Gastgeberin, die erst vor kurzem unter diegewählt wurde, hat jeden einzelnenderumfassenden Karte persönlich ausgesucht. Gal Ben Moshe , zuletzt mitausgezeichnet und von dernominiert, wird seine außergewöhnlichen, einzigartig levantinisch inspirierten Kreationen weiter entwickeln.