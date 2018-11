Der bayerische Sternekoch Rolf Fliegauf kommt im November für zwei Tage in die thailändische Hauptstadt: Am 17. und 18. November 2018 kocht der Spitzenchef im Al Fresco-Restaurant „Vertigo“ im Banyan Tree Bangkok ein exklusives Degustationsmenü.

Marinierter Thunfisch mit Gurke, Wasabi und Yuzu, schonend gegarter Lachs mit Safran, Fenchel und Dashi Beurre Blanc und Wagyu-Rinderfilet mit Aubergine, Zwiebel und japanischer Vinaigrette: Das Degustationsmenü, das Rolf Fliegauf im Banyan Tree Bangkok serviert, liest sich wie eine kulinarische Reise quer durch Asien. Nur die Nachspeise – Birchermüsli mit Getreide, Beeren und Joghurt – ist eine Anlehnung an seine Schweizer Wahlheimat.

Rolf Fliegauf ist für seine puristische Aromaküche bekannt, bei der jede Zutat ihren ursprünglichen Geschmack behält. Durch die Kombination verschiedener Komponenten akzentuiert Fliegauf einzelne Aromen und kreiert erstklassige Geschmackserlebnisse.

2011 wurde Fliegauf mit nur 29 Jahren im Restaurant „Ecco“ in Ascona mit zwei Sternen im Guide Michelin ausgezeichnet und war damit der jüngste Zwei-Sterne-Koch Europas. 2012 kamen zwei weitere Sterne im gleichnamigen Betrieb in St. Moritz hinzu. Sein Handwerk lernte der Küchenchef unter anderem bei Harald Wohlfahrt, Heston Blumenthal und Juan Amador.

Im Banyan Tree Bangkok kocht der 37-Jährige im Restaurant „Vertigo“, das sich 61 Stockwerke über der Stadt auf der Dachterrasse des Luxushotels befindet. Das Degustationsmenü mit sechs Gängen inkl. Wein kostet umgerechnet ca. 187 Euro (6.999 THB).

Weitere Informationen unter www.banyantree.com/en/thailand/bangkok.

