L’Osteria,Starbucks und Pizza Hut sind am beliebtesten

„Restaurants, die ein hohes Ansehen bei Kunden genießen, sind ein Garant für wiederkehrende Stammgäste“, sagt Jörg Forthmann, geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors. „Dafür müssen sie in den Bereichen Qualität, Service und Preis punkten. Besonders im Gastronomiebereich ist das Zusammenwirken dieser Faktoren maßgebend für die Beliebtheit bei Gästen. Denn diese erwarten, dass das Gesamtpaket stimmt.“ Im Rahmen der Studie wurden Aussagen zu diesen Themen nach Tonalität bewertet und analysiert. Dabei gab es eine Unterscheidung zwischen positiven, neutralen und negativen Nennungen.

Bei den Restaurants ist L’Osteria mit der Benchmark von 100 Punkten Branchensieger. Das Franchiseunternehmen wächst stetig und bietet seine traditionelle italienische Küche bereits in sechs europäischen Ländern an. Deutschlandweit ist L’Osteria 75 Mal vertreten und plant in diesem Jahr noch weitere Eröffnungen. Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet werden die Restaurantketten Einstein und Café del Sol. Letztere ist besonders für die bunte Speisekarte und lockere Atmosphäre bei Gästen beliebt. Ein silbernes Siegel geht an Peter Pane und Bronze erhält Vapiano.

Spitzenreiter unter den Schnellrestaurants ist Pizza Hut. Die amerikanische Kette ist weltweit bereits 13.000 Mal in 130 Ländern vertreten, Tendenz steigend. Auf der Karte stehen Gerichte der schnellen italienischen Küche. Neben Pizza, Pasta und Salat können Gäste aus verschiedenen Vorspeisen und Desserts wählen. Dahinter platziert sich Burger King mit einem silbernen Siegel. Bronze geht an den Begründer der Fastfoodrestaurants: McDonalds.

Der beliebteste Coffeeshop der Deutschen ist Starbucks. Die Café-Kette gehört zu den Größten weltweit und wurde bereits in der Vergangenheit für gute Produkte und ethische Leitlinien ausgezeichnet. Das rheinländische Kaffeehaus Woyton erhält ebenfalls ein goldenes Siegel als Kundenliebling. Woyton ist in vier deutschen Städten vertreten und bietet neben Kaffeespezialitäten auch Kuchen, Salate und Suppen an. Auf den weiteren Plätzen folgt McCafé mit einem silbernen Siegel, Coffee Fellows wird mit Bronze ausgezeichnet.

Backwerk ist der beliebteste Bäcker der Deutschen und freut sich über das einzige goldene Siegel in der Branche. Als erste Selbstbedienungsbäckerei wuchs das Unternehmen schnell und eröffnete europaweit Standorte. Das Selbstbedienungs-Modell macht zudem die günstigeren Verkaufspreise im Vergleich zum Durchschnitt deutscher Bäckereien möglich. Silberne Auszeichnungen gehen an Ditsch, Le Crobag und Heinrich von Allwörden.

In der Kategorie Genusshändler erhält Tee Gschwendner ein goldenes Siegel. Dem Marktführer im Tee-Einzelhandel sind deutschlandweit 125 Fachgeschäfte angeschlossen, zu dem können Kunden ihren Lieblingstee auch über den Online-Shop bestellen. Dieses Jahr feierte das Unternehmen 40 jähriges Jubiläum, als Branchensieger wird es nun mit der Auszeichnung zum Kundenliebling belohnt. Mit knappem Abstand, folgen mit den Confiserien Leysieffer und Arko, zwei weitere Gold-Auszeichnungen. Silber und Bronze gehen an Bärenland, Oil & Vinegar und Hussel.

Für die Studie „Kundenlieblinge 2018“ wurden vom 1. Juni 2017 bis zum 31. Mai 2018 aus 350 Millionen Online-Quellen knapp 53 Millionen Nennungen der mehr als 3.000 Marken aus 146 Branchen gesammelt und ausgewertet. Die Methodik des Social Listenings erfasst Nachrichtenportale, Blogs und Social Media, die eine deutsche Internetadresse haben und frei zugänglich sind. Der jeweilige Branchensieger erhielt 100 Punkte und setzte damit die Benchmark für seine Branche. Für ein goldenes Siegel waren 95 oder mehr Punkte nötig. Mit mindestens 85 Punkten erhielt eine Marke das silberne Siegel, Bronze wurde für mindestens 75 Punkte verliehen.

Im ersten Schritt der Datenerhebung wurden durch unseren Partner Ubermetrics Technologies sämtliche Texte, welche die Suchbegriffe enthalten, aus dem Netz geladen und in einer Datenbank erfasst. Diese Daten wurden in der zweiten Stufe, dem sogenannten Processing, von unserem Partner Beck et al. Services mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz (sog. neuronale Netze) in Textfragmente aufgesplittet und anschließend analysiert.

