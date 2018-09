World Steak Challenge in London

„Dass wir uns mit gleich sechs Produkten aus unserem Sortiment unterdie Medaillengewinner einreihen konnten und in einer Kategorie sogar als bestes Steak weltweit prämiert wurden, ist eine wunderbare Bestätigungfür unsere Steakkompetenz“, freut sich Ackermann. ALPENRIND arbeitet seit 2014 an der Entwicklung und der exzellenten Qualität seines Steaksortimentes und konnte dieses mit Leidenschaft für Genussmittel auch bereits erfolgreich vermarkten. Vom Denver-Cut Steak bis zum Dry Aged Beef ist ALPENRIND professioneller Ansprechpartner für die Kunden. „Wir behandeln und verarbeiten Qualitätsfleisch so, dass es immer perfekt auf den Teller kommt“, sagt Roland Ackermann.

Gleich drei Medaillen (zwei Mal in Silber, einmal in Bronze) gingen an dieProduktinnovation „Dry Aged Beef“. Unter dieser Bezeichnung erzeugt ALPENRIND basierend auf dem „Slow Food Prinzip“ eine besondere Delikatesse. Sorgfältig ausgewählte Rinderrücken werden in eigens konzipierten Kühlräumen mindestens 21 Tage gereift. Durch diese Reifung am Knochen bei optimalem Klima entsteht das hoch aromatische und zarte Fleisch. In London überzeugten zwei verschiedene Produkte„Simmental Beef von der Kalbin“. Einmal als Rib-Eye, ein anderes Mal als Sirloin Steak. Ein trocken gereiftes Sirloin Steak vom Limousin Ochsen komplettierte den Medaillensatz.