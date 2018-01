Mit Nüssen und Mandeln das Herz schützen

Ergebnisse des 13. Ernährungsberichts

Der Verzehr von Nüssen und Mandeln senkt wahrscheinlich das

Risiko, an koronaren Herzkrankheiten zu erkranken. Dies fanden

Wissenschaftler für den 13. DGE-Ernährungsbericht heraus.

Sie

vermuten, dass die in Nüssen und Mandeln enthaltenen Polyphenole,

Ballaststoffe sowie die günstige Fettsäuren-Zusammensetzung den

positiven Effekt hervorrufen. Diese Inhaltsstoffe scheinen

bedeutsamer zu sein, als ihr absoluter, hoher Fettgehalt. Neben

vielen einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind sie

eine gute Quelle für pflanzliches Protein, B-Vitamine, Vitamin E,

Magnesium, Calcium und Eisen. Nüsse und Mandeln sind

kalorienreich und zählen zu den Lebensmitteln mit hoher

Energiedichte. Im Sinne einer vorbeugenden Ernährung empfiehlt

die DGE täglich eine Handvoll, etwa 25 g, davon zu essen. In

dieser Menge, und idealerweise ungesalzen, sind sowohl Nüsse als

auch Mandeln wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung.

Sie schmecken nicht nur in der Adventszeit.

—–

URL:

https://www.dge.de/nachrichten/detail/mit-nuessen-und-mandeln-das-herz-schuetzen/