Gault&Millau Restaurantführer Bayern 2018

Die Tester beschreiben und bewerten dieses Jahr insgesamt 143 Restaurants in Bayern. 127 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus. Darunter sind auch die neu eröffneten oder erstmals bewerteten Lokale „Färberei“ in Augsburg , „Der Dantler“, „Sophia‘s“ und „Weinhaus Neuner in München sowie „Luma“ in Nürnberg (alle 14 Punkte); „Zum Weißen Rössl“ in Burkardroth /Rhön , „Straubs schöne Aussicht“ in Kling enberg am Mai, „Gasthof alter Brunnen“ in Marloffstein bei Erlangen , „Zum Klosterbräu“ in Neuburg – Bergen /Oberbayern , „Die Speisekammer“ in Oberstaufen , „Rauchhaus“ in Seeon – Seebruck am Chiemsee und „Lohmayr Stub’n“ in Piding bei Salzburg (jeweils 13 Punkte ).