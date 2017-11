Gault&Millau BADEN – WÜRTTEMBERG 2018

Wegen seiner „stimmigen Aromengefüge, perfekten Präsentation und speziellen Begabung, einfache Gerichte auf das Niveau der Spitzenküche zu erheben“, kürt die französische Gourmet – Bibel Gault&Millau Dirk Hoberg vom „Ophelia“ in Konstanz in ihrer jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2018 zum „Aufsteiger des Jahres“ in der Bundesrepublik. Den Testern gefällt , wie er „ den Kaisergranat auf Ceviche – Art mit der Säure von Tomaten ‚gart‘, den Aal mit Apfel vermählt , zum Reh mit Zwiebeln in aparten Facetten verblüfft und stets tiefgründig – substanzielle, aber keineswegs schwere Saucen bietet “ Für solche Finessen bekommt er vom Gault&Millau, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 18 von 20 möglichen Punkten. Sie stehen für „höchste Kreativität und bestmögliche Zubereitung”. Eine höhere Note haben in Deutschland nur 13 Köche.