Seit April 2026 übernimmt die Köchin Felicitas Then die Gastropatenschaft im Clash KITCHENS & BAR des NYX Hotel Berlin Köpenick. Das Restaurant wird während dieser Zeit moderne kalifornische Küche anbieten. Then folgt auf Kristof Mulack, der das Restaurant zuvor mit seiner Interpretation der Neuen Berliner Küche geführt hat.

Felicitas Then

Felicitas Then

Das Clash KITCHENS & BAR im NYX Hotel Berlin Köpenick arbeitet mit wechselnden Gastropaten, die das Restaurant für befristete Zeiträume mit eigenen kulinarischen Konzepten bespielen. Für die kommende Saison wurde Felicitas Then verpflichtet.

Biografie der Köchin Felicitas Then

Ausbildung und beruflicher Werdegang

Felicitas Then wurde am 29. November 1986 in Coburg geboren und wuchs in Braunschweig auf. Sie studierte Englisch und Kunstpädagogik an der Universität Bremen und schloss das Studium 2009 mit einem Bachelor of Arts ab. Anschließend absolvierte sie eine zweijährige Journalisten-Ausbildung an der Axel-Springer-Akademie und war danach als Redakteurin bei der Bild in Hannover tätig.

Parallel zu ihrer journalistischen Tätigkeit nahm sie an Kochsendungen teil. 2008 gewann sie bei VOX die Sendungen „Unter Volldampf“ und „Kocharena„. 2011 folgte ein Sieg bei der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht„.

Karriereentwicklung nach „The Taste„

Im Dezember 2013 gewann Then die erste Staffel der SAT.1-Kochshow „The Taste“. Das Preisgeld betrug 100.000 Euro. Nach dem Sieg beendete sie ihre Tätigkeit als Redakteurin und konzentrierte sich auf Tätigkeiten im Bereich Kochen, Reisen und Medien.

Von Januar 2014 bis Januar 2015 war sie als Fernsehköchin bei TV Berlin in der Sendung „Berlin kocht“ tätig. Für den Sender sixx entwickelte sie 2014 die Sendung „Pimp your Food“ (fünf Folgen) und 2015 die Reihe „Die fabelhaften Rezepte der Feli Then“ (zwei Folgen). Sie war Jurorin bei „Abenteuer Grillen“ (Kabel eins) und von 2017 bis 2019 bei „Stadt, Land, Lecker“ (ZDF).

Seit 2016 produziert sie für den Sender Welt (ehemals N24) das Format „Die Foodtruckerin“, in dem sie Reportage und Kochshow verbindet. Regelmäßig tritt sie im SAT.1-Frühstücksfernsehen auf.

Publikationen und Veröffentlichungen

Then hat mehrere Kochbücher veröffentlicht:

„Die fabelhaften Rezepte der Felicitas Then – Klassiker und neue Gerichte mit Wow-Effekt“ (2014, Südwest Verlag)

„Die Foodtruckerin: Ein kulinarischer Roadtrip durch ganz Deutschland“ (2018, BusseSeewald)

„Taste The World. Die besten Rezepte von meinen kulinarischen Reisen“ (2019, Christian Verlag)

„Taste The Outdoors“ (2022)

Seit Februar 2014 betreibt sie einen YouTube-Kanal mit Kochvideos. Von Juni 2015 bis März 2021 war sie als Köchin, Rezeptautorin und Moderatorin des von Edeka gesponserten Kanals „YumTamTam“ tätig. Sie betreibt einen Online-Shop mit Gewürzmischungen und Messern.

Tätigkeit für AIDA Cruises

Then ist als „Gourmet-Patin“ für AIDA Cruises tätig. Für die Reederei entwickelt sie kulinarische Konzepte. Auf dem Schiff AIDAcosma betreibt sie das Restaurant „Beach House“. Das Konzept umfasst Gerichte aus Mexiko, den USA und Peru sowie levantinische Küche. Die Speisekarte wird regelmäßig aktualisiert.

Persönliche Angaben

Then lebt in Berlin-Neukölln. Sie hat nach eigenen Angaben über 50 Länder bereist. Im Frühjahr 2021 wurde bei ihr Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Im September 2021 trat sie als Gastrednerin bei der Nationalen Krebspräventionswoche auf und warb für HPV-Impfungen.

Das gastronomische Konzept

Für ihre Gastropatenschaft im NYX Hotel Berlin Köpenick hat Then ein Konzept mit kalifornischer Küche entwickelt. Die Speisekarte umfasst:

Vorspeisen und Small Plates:

Deviled Eggs mit Estragon-Remoulade

Quesadillas

Butterfly-Garnelen mit Chili und Limette

Green Goddess Salad

Hauptgerichte:

Flank Steak mit Chimichurri

Desserts:

Pandan Cheesecake Crème Brûlée

Getränke:

Aperitivo-Platten

Signature Drinks, darunter eine spicy Margarita

Das Restaurant Clash KITCHENS & BAR

Das Clash KITCHENS AND BAR befindet sich im NYX Hotel Berlin Köpenick. Es verfügt über einen Innenbereich mit Bar sowie eine Terrasse an der Dahme mit Blick auf das Schloss Köpenick.

Das NYX Hotel Berlin Köpenick

Das NYX HOTEL BERLIN KÖPENICK BY LEONARDO HOTELS eröffnete im Mai 2025. Es ist das vierte Haus der Marke NYX in Deutschland. Das Hotel liegt an der Dahme gegenüber dem Schloss Köpenick. Hotelmanagerin ist Yvonne op de Hipt.

Kontakt und Reservierung

NYX Hotel Berlin Köpenick

Grünauer Straße 1

12557 Berlin

Telefon: +49 30 58 60 400

info.berlinkoepenick@leonardo-hotels.com

Tiefgarage vorhanden

https://www.leonardo-hotels.de/berlin/nyx-hotel-berlin-kopenick

Hintergrund: Wechselnde Gastropatenschaften

Das Clash KITCHENS & BAR arbeitet jetzt mit wechselnden Gastropaten. Vor Felicitas Then hatte Kristof Mulack das Restaurant mit seiner Interpretation der Neuen Berliner Küche 4,5 Monate geführt. Damals war von zeitlicher Begrenzung keine Rede. Was da vorgefallen ist, wissen wir nicht. Jetzt erklärt die Presseabteilung „Das Konzept sieht vor, das Restaurant regelmäßig mit neuen kulinarischen Konzepten zu bespielen.“ Ach so!

Und falls Feli Then einschlagen sollte, wird es dann heissen, „wegen des großen Erfolges verlängert Then.“ Wir wünschen ihr auf jeden Fall viel Erfolg!

Preislich war das Clash unter Mulack eigentlich recht vernünftig. Aber, wer würde zum Essen nach Köpenick fahren? (Zum Vergrößern der Speisekarte aufs Bild gehen und im neuen Fenster öffnen!)

Speisekarte Mulack Clash

Berlin im Gourmet Report