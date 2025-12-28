Käsefondue mit Gemüse – so gelingt der Silvester-Klassiker perfekt

Ein Käsefondue gehört am Silvesterabend einfach dazu – gesellig, lecker und unkompliziert. Die schweizerische Spezialität ist ideal, um Reste von den Feiertagen zu verwerten: übrig gebliebenen Käse, Brot, Brötchen, Kartoffeln oder Gemüse.

Käsefondue mit Gemüse

Die wichtigste Zutat ist der Käse. Meist kombiniert man milde und kräftige Sorten wie Appenzeller, Emmentaler und Greyerzer (Gruyère). Aber auch Gouda, Cheddar, Tilsiter oder Raclettekäse eignen sich perfekt für dieses Fondue Rezept. Pro Person rechnet man etwa 200–250 g, für Kinder 120–150 g.

Traditionell wird das Käsefondue in einem speziellen Topf – aus Gusseisen, Emaille oder Keramik – zubereitet. Für mehr Aroma einfach innen mit einer Knoblauchzehe einreiben. Für eine cremige Konsistenz gibt man nach und nach geriebenen Käse in leicht erwärmten, trockenen Weißwein und rührt bis alles geschmolzen ist. Zur Bindung kann etwas in Kirschwasser angerührte Speisestärke zugegeben werden.

Alkoholfreies Käsefondue gelingt auch wunderbar: Statt Wein nehmen Sie weißen Traubensaft, Apfelsaft oder eine Mehlschwitze mit Milch. Für die nötige Säure sorgen ein Schuss Zitronensaft oder milder Essig. Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskat, frischen Kräutern wie Schnittlauch oder Petersilie – oder auch mit Ingwer, Zimt oder Curry für eine exotische Note.

Ist die Käsemasse cremig geschmolzen, stellt man den Topf auf ein Rechaud auf den Tisch. Jetzt wird getunkt! Dazu passen Baguette, Toastbrot, Roggenbrot in Stücken, aber auch Blumenkohl, Brokkoli, Möhren, Paprika, Champignons oder Staudensellerie. Als Beilagen: Pellkartoffeln, Salat, saure Gurken, Oliven. Sogar Weintrauben, Birnen oder Äpfel harmonieren mit dem würzigen Käse – oder winterliche Zitrusfrüchte für eine herbe Note.

So wird der Silvesterabend zum geselligen Genussmoment – mit Zeit für schöne Gespräche beim gemeinsamen Fondue.

Übrig gebliebener Käse lässt sich später vielseitig verwerten – zum Beispiel in Kartoffel-Gratin, Käsesuppe oder Käsespätzle. Heike Kreutz, bzfe.de

Fondue im Gourmet Report