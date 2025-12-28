Neue Standards für Genuss, Reisen und globale Kulinarik. Vergangenen Monat veranstaltete der MICHELIN Guide im Pariser Museum der Dekorativen Künste erstmals einen internationalen Media Day – eine Plattform für Austausch mit Presse und Entscheidern rund um die weltweit anerkannten Sterne und die neue Hotel-Auszeichnung „MICHELIN Keys“.

Alle drei Sterne Restaurants des Guide Michelin Deutschland 2020

Michelin Guide Media Day 2025

Die Veranstaltung unterstrich, wie der Guide seine Rolle als globaler Maßstab für Gastronomie, Hotellerie und genussvolles Reisen weiter ausbaut.

Vom Autoreiseführer zur globalen Lifestyle-Marke

Seit seiner Erfindung im Jahr 1900 hat sich der MICHELIN Guide stetig weiterentwickelt. Ursprünglich als praktischer Ratgeber für Autofahrer konzipiert, gilt er heute als legendärer Kompass für Feinschmecker und Reisende auf allen Kontinenten. In den 1920er-Jahren zog der Guide mit der Einführung der Sterne erstmals größere Aufmerksamkeit auf sich. Seitdem steht Michelin für strenge Unabhängigkeit, exakte Prüfverfahren und hohe Qualität. Die Einführung des Bib Gourmand 1997 signalisierte zudem, dass auch zugängliche, bezahlbare Küche ausgezeichnet werden kann.

Im neuen Jahrtausend setzte der Guide verstärkt auf Internationalisierung und Digitalisierung. Die Expansion nach Japan 2007 war ein Meilenstein: Heute umfasst der Guide fast 70 Destinationen weltweit – von Europa über Asien bis Amerika und den Nahen Osten. Mit dem neuen digitalen Ökosystem sind seit 2020 alle Selektionen online sowie per App verfügbar – in mehr als 25 Sprachen und ergänzt um tiefgehende redaktionelle Inhalte wie Reiseberichte, Videos und Podcasts.

2023 erweiterte Michelin das Portfolio um die „MICHELIN Keys“ – eine globale Hotel-Auszeichnung, die außergewöhnliche Häuser mit dem gleichen Anspruch wie die Sterne auszeichnet. Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guides, fasst zusammen:

„Der Guide nimmt heute die Rolle eines weltweiten Maßstabs für Genuss und Lebensart ein – unabhängig, methodisch rigoros und stets auf höchstem Niveau.“

Digitalisierung und Services: Von Inspiration bis Buchung

Mit der neuen Plattform werden Nutzer modern und professionell unterstützt – von der Inspirationssuche über die Reiseplanung bis zur maßgeschneiderten Buchung. Individualisierte Filter, Geolokalisation, Merklisten, Routenplanung und In-App-Buchung bieten Komfort. Ein Expertenteam steht rund um die Uhr beratend zur Seite; 92 Prozent der Nutzer bewerten den Service als „beeindruckend oder besser als jedes andere Angebot“.

Die Nutzerbasis ist international, jung und kosmopolitisch: Mehr als 7 Millionen Follower auf den sozialen Netzwerken und 3,5 Millionen aktive App-Nutzer zeigen den Trend zur digitalen Community. 60 Prozent der internationalen Reisenden unter 34 nutzen den MICHELIN Guide bei der Restaurantwahl.

Positive Impulse für Gastronomie, Hotellerie und touristische Destinationen

Der Media Day verdeutlichte die ökonomische Bedeutung der Sterne und Empfehlungen

74 Prozent der Befragten sehen die Guide-Präsenz als wichtigen Entscheidungsfaktor für die Reisezielwahl.

76 Prozent sind bereit, ihre Reise zu verlängern, um den Besuch eines empfohlenen Restaurants oder Hotels zu erleben.

80 Prozent würden mehr für die Exzellenz der MICHELIN Guide-Adressen bezahlen.

Die Auszeichnung wird zum Wirtschaftsmotor

82 Prozent der ausgezeichneten Köche berichten von Umsatzsteigerungen nach dem Stern.

60 Prozent erhöhen ihre Mitarbeiterzahl.

58 Prozent sehen eine gesteigerte Motivation und Teamstolz.

Auch das neue Hotel-Buchungssystem gewinnt rasant an Bedeutung: Bereits jetzt erleben Partnerhotels bis zu viermal mehr Reservierungen über die Plattform als über andere Kanäle.

Gwendal Poullennec betonte gegenüber Gourmet Report:

„In einer Welt voller Informationen bleibt der MICHELIN Guide ein verlässlicher Maßstab für Authentizität, lokale Talente und einzigartige kulinarische und hotelkulturelle Erlebnisse. Mehr denn je verbinden unsere Empfehlungen und digitalen Services Menschen weltweit mit unvergesslichen Genussmomenten.“

Gwendal Poullennec: der Boss vom Michelin Führer

Michelin als Innovationsführer

Die Michelin-Gruppe steht seit über 130 Jahren für zukunftsweisende Materialien und außergewöhnliche Erfahrungen, von Reifen- und Mobilitätslösungen bis zur gastronomischen Weltspitze. Mit Hauptsitz in Frankreich, rund 130.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 175 Ländern ist Michelin heute globaler Trendsetter – auch durch die kuratierte Auswahl im Guide.

Fazit des Michelin:

Der MICHELIN Guide setzt 2025 mit neuen Qualitätsstandards, digitalen Services und internationaler Expansion Impulse für die Genusswelt, das Gastgewerbe und die globale Travel Community – immer unabhängig, innovativ und am Puls der Zeit.

https://guide.michelin.com/de/de

