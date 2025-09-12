Leo Forsthofers „Standardwerk zur Konditorei“



Das fünfbändige Standardwerk von Leo Forsthofer beginnt mit dem Grundstein aller Backkunst: Teige. Der Konditormeister vereint klassische Rezepte mit modernen Kreationen für süße und pikante Teige. Mit innovativen Rezepten für spezielle Ernährungsformen.

Wenn es jemanden gibt, der ein mehrbändiges Standardwerk für die Konditorei schaffen kann, dann ist es der weltweit renommierte österreichische Konditormeister Leo Forsthofer. Mit „Elemente der Konditorei“ startet der Trauner Verlag nun erstmals eine außergewöhnliche fünfbändige Buchreihe, die alle Bereiche der modernen Patisserie abdecken wird. Den Auftakt macht das 288 Seiten starke Kompendium „Teige”, das sich einem der wichtigsten Grundsteine der Backkunst widmet: dem perfekten Teig.

Das Werk erfüllt alle Voraussetzungen, um zur neuen „Teig-Bibel“ für Profis und ambitionierte Hobbybäcker zu werden. Leo Forsthofer von der Wiener Konditorei Oberlaa bereitet darin sein immenses Fachwissen erstmals systematisch für ein breites Publikum auf. Noch nie wurden klassische und moderne Teigvariationen für süße und pikante Anwendungen in solcher Vollständigkeit zusammengefasst.

Von einfachen Teigen über innovative Hybridteige bis hin zu glutenfreien Alternativen spannt das Werk den Bogen über die gesamte Welt der Teigherstellung. Mit präzisen Anleitungen und professionellen Tipps zeigt der Konditormeister, wie Konsistenz, Temperatur und die richtigen Zutaten zusammenwirken, um süße und pikante Meisterwerke zu schaffen.

Revolutionäre Vielfalt für alle Ernährungsformen

Was „Elemente der Konditorei – Teige“ besonders auszeichnet, ist die konsequente Berücksichtigung spezieller Ernährungsformen. Vegane Avocado-Brioche, zuckerfreie Vollkorncroissants und glutenfreie Topfenstreuseltorte sind nur einige Beispiele für die innovativen Rezeptentwicklungen von Forsthofer. „Ich wollte ein Buch schaffen, welches ich auch selbst immer wieder gern zur Hand nehme – in dem Wissen, dass jedes Rezept funktioniert, weil ich es selbst erprobt habe“, erklärt der Konditormeister.

Fünf Bände für alle Bereiche der Konditorei

„Teige” ist der erste Band einer außergewöhnlichen Reihe, die alle wesentlichen Bereiche der Konditorei in nie dagewesener Tiefe präsentiert. Weitere Bände zu den Themen „Torten“, „Fingerfood“, „Eis“ und „Tellerdesserts“ folgen. Mit der Reihe „Elemente der Konditorei“ entsteht somit ein einzigartiges Nachschlagewerk, das die gesamte Bandbreite der modernen Patisserie mit Exzellenz und höchster Praxisrelevanz erschließt.

Leo Forsthofer im Gourmet Report Gespräch: „Alles begann mit dem Gedanken, ein Werk zu schaffen, das die Bandbreite der Konditorei abdeckt. Doch wie sollen die vielen Facetten und Techniken des Konditorhandwerks in nur einem Buch Platz finden? Völlig unmöglich! Und so entstand die Idee, jedes Thema in einem eigenen Band zu behandeln.“

Leo Forsthofer ist vielfach ausgezeichneter Konditormeister, Autor, Trainer und kreativer Kopf hinter vielen Innovationen in der österreichischen Patisserie. Seit Jahren prägt er mit seiner Arbeit bei der Konditorei Oberlaa Wien die süße Handwerkskunst. Mit der Reihe „Elemente der Konditorei“ gibt er sein Fachwissen erstmals in gebündelter Form weiter – umfassend, verständlich und zukunftsorientiert.

Das neue Fachbuch ist ab sofort bei jedem Buchhändler (zu bestellen), sowie online auf www.trauner.at erhältlich.



Elemente der Konditorei – Teige

288 Seiten, Hardcover

ISBN 978-3-99113-379-7

Preis: 64,90 Euro