Kulinarik und Musik im Einklang. Wer den Sonntagsbrunch neu erleben möchte, findet im Carl & Sophie Spree Restaurant an der Moabiter Spree einen Ort, an dem Genuss und Atmosphäre zu einer Einheit verschmelzen. Beim monatlichen Jazz Brunch treffen saisonale Spezialitäten aus der Küche von Martin Höse auf den Sound von DJ Mitch Alive, der mit Jazz, Funk und Grooves für das richtige Tempo zum entspannten Sonntag sorgt.

Carl & Sophie Spree Restaurant – Brunch mit DJ

Jazz Brunch im Carl & Sophie, Berlin

Exzellente Küche mit Handschrift

Küchenchef Martin Höse hat sich in kurzer Zeit einen Namen in der Berliner Gourmetszene gemacht. Die Fachpresse lobte jüngst seine „präzise Aromengestaltung“ und das „selbstverständliche Zusammenspiel von Klassik und Moderne“. Auch Gäste zeigen sich begeistert – ein Stammgast schwärmt: „Höses Küche überrascht immer wieder. Es ist dieses Spiel mit vertrauten Geschmäckern, die plötzlich ganz neu wirken.“

Besonders beim Brunch nutzt Höse die Vielfalt regionaler Produkte. Das Buffet reicht von herzhaften Klassikern, die zeitgemäß interpretiert werden, bis zu leichten, saisonalen Kreationen. Die Kombination aus Kreativität und handwerklicher Präzision macht den Besuch auch für Kenner zu einem Erlebnis.

Genuss mit Klangkulisse

Während Höse und sein Team für den kulinarischen Teil sorgen, füllt DJ Mitch Alive den Gastraum mit lässigen Grooves. „Es ist dieser Flow, der die Gäste sofort mitnimmt“, beschreibt eine Besucherin den musikalischen Rahmen. Die Atmosphäre bleibt dabei entspannt – urban, aber nie hektisch.

Das Restaurant mit seiner lichtdurchfluteten Architektur und der von der Spree umspielten Terrasse trägt ebenfalls seinen Teil dazu bei. Hier können Gäste gemeinsam verweilen, Neues probieren und dem Wochenende einen besonderen Glanz verleihen.

Termine

Der Jazz Brunch wird an folgenden Sonntagen serviert:

14. September 2025 Oktober 2025 November 2025



Jeweils von 11:30 bis 15:00 Uhr. Der Preis pro Person liegt bei 54 €.

Reservierungen:

Carl & Sophie Spree Restaurant

Alt-Moabit 99, 10559 Berlin

Tel.: +49 (0)30 39 920 798

Mail: eat@carlundsophie.de

Web: carlundsophie.de

Fazit

Mit dem Jazz Brunch gelingt es dem Carl & Sophie, seine Philosophie in einer besonderen Form erlebbar zu machen: gute Küche, eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt, und Musik, die alles miteinander verbindet. Oder wie es ein Kritiker so treffend formulierte: „Hier wird der Sonntag zelebriert – mit Herz, Handwerk und Geschmack.“