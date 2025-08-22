Kulinarische Nächte in Kärnten: Genussmomente zwischen See und Berg

Kulinarische Nächte Kärnten

Vom 19. September bis 12. Oktober wird die Region Millstätter See, Bad Kleinkirchheim, Nockberge erneut zur Bühne für kulinarische Genüsse. Vier Wochenenden lang kreieren 15 Küchenteams gemeinsam mit lokalen Produzenten insgesamt 33 Themen-Menüs – inspiriert von Kärntner Traditionen, saisonalen Zutaten und moderner Kochkunst.

Die Veranstaltungsreihe startet am 19. September mit der „Kulinarischen Reise“ durch Bad Kleinkirchheim, bei der jeder der vier Gänge in einem anderen Ambiente serviert wird. In den folgenden Wochen entführen dann kreativ interpretierte Themenabende Gäste unter wechselnden Mottos auf eine Reise durch die Kärntner Küche: „Kärntner Wein trifft Kärntner Kas“ (20.9.), „Vom Reh zum See“ (26.-27.9.), „Kärntner Korn, Kraut & Ruabn“ (3.-4.10.) und „Feines aus Rauchkuchl & Selch“ (10.-11.10.).

Begleitend locken kulinarische Mittags-Highlights in die Berge mit Live-Cooking und Showkoch Marco Krainer sowie samstags der „Genuss-Markt der Regionalität“. Ein 4-Gänge-Menü kostet 84 Euro (exkl. Getränke), die optionale Weinbegleitung 32 Euro.

Tipp: Die Pauschale inklusive zwei Übernachtungen und zwei Menüs ab 255 Euro pro Person. Infos und Buchung unter www.kulinarischenaechte.at.