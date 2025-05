Emirates ist mit 26.800 Sitzplätzen pro Woche der größte Anbieter an First-Class-Sitzplätzen auf internationalen Strecken und verfügt weltweit über das größte Angebot an First-Class-Privatsuiten. Emirates optimiert seine Services kontinuierlich und führt neue Angebote ein – von stilvollen Menükarten über einen luxuriös gestalteten Check-in-Bereich in Dubai bis hin zu unbegrenztem Kaviargenuss an Bord.

Neue Services in der First Class von Emirates

Es gibt jetzt eine neu gestaltete Menükarte als Erinnerungsstück. Der jetzt unbegrenzte Kaviar an Bord wird nun in elegant gravierten Schalen serviert, passend zur bestehenden Emirates-Kollektion. Die First-Class-Käseplatte wurde ebenfalls aufgewertet. Auf rustikalem Schiefer mit passenden Schälchen und einem hölzernen Honiglöffel wird eine Auswahl an handwerklich hergestellten Käsesorten und Chutneys gereicht. Außerdem servieren die Flugbegleitenden mit weißen Handschuhen.

Mehr Kaviar haben wir trotz Nachfrage in der leeren First nicht bekommen!

First-Class-Gäste von Emirates haben einen kostenlosen Zugang zu den 43 Emirates Lounges sowie einen kostenfreien Chauffeurservice für nahtlose Tür-zu-Tür-Transfers an vielen Reisezielen.

Neben den kontinuierlichen Verbesserungen im Service und am Boden gehören die folgenden Angebote zu den meistgeschätzten Highlights der Emirates First Class.

Viel Raum und Privatsphäre über den Wolken

Die Emirates First Class bietet „Privatsuiten“ mit durchdachtem Komfort. Je nach Flugzeug verfügen die Suiten unter anderem über elektronische Türen für mehr Privatsphäre, individuelle Temperaturregelung und viel Stauraum. Im A380 erwarten Passagiere 14 Suiten in einer 1-2-1-Konfiguration mit Sitzen, die sich in ein völlig flaches Bett verwandeln lassen. Im Boeing 777 Game Changer sind es sechs Suiten mit deckenhohen Türen in einer 1-1-1-Konfiguration. In beiden Flugzeugtypen steht Reisenden eine Videoanruffunktion für Servicewünsche bereit. Die Privatsuiten in der mittleren Reihe verfügen zudem über virtuelle Fenster, während die Passagiere am Fensterplatz mit Ferngläsern ausgestattet sind, um die Aussicht zu genießen. Jede Suite bietet reichlich Raum zum Arbeiten, Entspannen und Schlafen – und bis zu 50 kg Freigepäck inklusive.

Emirates First Class Guide

Erholsamer Schlaf und verwöhnende Pflegeprodukte

Die Emirates First Class bietet guten Schlafkomfort mit Sitzen, die sich in ein bequemes Bett mit weicher Matratze, Polster und Baumwolldecke verwandeln. Ergänzt wird das Erlebnis durch feuchtigkeitsspendende Pyjamas mit Mikrokapsel-Technologie, die die Haut während des Flugs pflegt, sowie passende Slipper und Schlafmaske.

In jeder Suite stehen Pflegeprodukte der Luxusmarke Byredo zur Verfügung – darunter Gesichtstoner, Schlaföl und Kissen-Spray – sowie ein beleuchteter Schminkspiegel. Auf ausgewählten Langstrecken erhalten Gäste exklusive Bulgari-Amenity-Kits mit nachhaltigen Reiseutensilien, Lotionen und Parfums, verpackt in Designer-Taschen.

Champagner Emirates First Class

Fine Dining nach Wunsch und eine Auswahl erstklassiger Getränke

First Class Reisende von Emirates genießen kulinarische Freiheit: À-la-carte-Menüs mit saisonalen Zutaten stehen auf Langstrecken jederzeit auf Abruf bereit – inklusive veganer Gerichte und Snacks wie Wagyu-Slider, Hummer-Brötchen oder Edamame. Highlights wie unbegrenzt servierter Kaviar mit sieben klassischen Beilagen und eine Auswahl Pralinen, Datteln und Süßigkeiten runden das Erlebnis ab. In jeder Suite stehen zudem hochwertige Snacks sowie stilles und prickelndes Wasser bereit.

Emirates ist die einzige Airline weltweit, die Dom Pérignon in der First Class anbietet – ergänzt durch eine Auswahl teurer Spirituosen wie Hennessy Paradis, Glenmorangie Signet oder The Botanist Gin. Die Airline verfügt zudem über den größten Weinkeller aller Fluggesellschaften mit rund sechs Millionen Flaschen, darunter seltene Jahrgänge, die erst ab 2037 serviert werden.

Entertainment über den Wolken

Für ein Unterhaltungserlebnis sorgt der 32-Zoll-Full-HD-Bildschirm mit Touchfunktion, gekoppelt mit dem Inflight-Entertainmentsystem ice. Für den idealen Sound sorgen exklusive Bowers & Wilkins E1 Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und edlem Schafsleder. An Bord stehen über 6.500 Kanäle in mehr als 40 Sprachen zur Verfügung – darunter Filme, Serien, Musik, Podcasts sowie Inhalte von HBO Max, Paramount+ und der BBC.

Nur im A380 : Luxuriöse Spa-Duschen und exklusive Bord-Lounge

Emirates war die erste Airline weltweit, die Duschen in der First Class eingeführt hat. Im Airbus A380 stehen First-Class-Gästen zwei Spa-Duschen mit beheiztem Boden, Schminkbereich, WC, Föhn, Ledersitz und hochwertigen Voya-Naturkosmetikprodukten zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Onboard Lounge auf dem Oberdeck First und Business Class Reisenden eine stilvolle Bar mit Premium-Spirituosen, Champagner, Snacks, gemütlichen Sitzbereichen und einem 55-Zoll-Bildschirm mit Livebildern.

Fazit

Die Emirates First Class bietet guten Komfort. Wenn man jedoch – wie wir bei einem Meilen Upgrade – eine unmotivierte Crew hat, sehnt man sich nach der Swiss oder Lufthansa. Bei uns gab eine Nocke Kaviar und auch auf Nachfrage keinen Nachschlag – in der leeren First Class. Mittlerweile ist die First von Emirates absurd teuer und man findet fast nie Meilenangebote.

