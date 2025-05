Zwei Restaurants in Rio de Janeiro (Casa 201 und Oseille) und zwei in São Paulo (KANOE und Ryo Gastronomia) haben ihren ersten MICHELIN-Stern erhalten.. Fünf neue Bib Gourmand und weitere zwölf empfohlene Restaurants bereichern die Auswahl des MICHELIN Rio de Janeiro & São Paulo 2025.

Sao Paulo

MICHELIN Rio de Janeiro & São Paulo

Fünf Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen und drei Restaurants mit einem grünen Stern erneuern ihre Auszeichnung.

In diesem besonderen Jahr, in dem das 125-jährige Bestehen der Publikation gefeiert wird, freut sich Michelin, die neue Auswahl des MICHELIN Rio de Janeiro & São Paulo 2025 zu präsentieren.

Der Guide MICHELIN empfiehlt insgesamt 149 Restaurants, von denen 18 neu in die Auswahl aufgenommen wurden. Zu den Gewinnern gehören die fünf Restaurants, die ihre zwei MICHELIN-Sterne erneuert haben, die vier neuen Restaurants, die mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurden, und die fünf Restaurants, die aufgrund ihres besten Preis-Leistungs-Verhältnisses in die ausgewählte Gruppe der Bib Gourmand-Restaurants aufgenommen wurden. Außerdem behalten die drei bereits mit dem Grünen Stern ausgezeichneten Restaurants ihre Auszeichnung. 12 neu empfohlene Restaurants kommen hinzu.

Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des MICHELIN-Führers, erklärt gegenüber dem Gourmet Report: „Das gastronomische Niveau Brasiliens – das sich in diesen beiden großartigen Städten in tausend Nuancen widerspiegelt – beweist weiterhin Persönlichkeit und ständigen Fortschritt. Hinzu kommen die Fähigkeiten der jungen Talente, die jedes Jahr entdeckt werden – Köche und Köchinnen, die die neuesten Techniken sowohl auf traditionelle als auch auf innovative Rezepte anwenden. Dieses Streben nach Exzellenz im Service und in der Sommellerie wirkt sich auch sehr positiv auf das Endkundenerlebnis aus“.

Fünf Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen erneuern ihre Auszeichnung

In dieser Kategorie, die Restaurants auszeichnet, die eine außergewöhnliche Küche bieten, die einen Umweg wert ist“, haben D.O.M. (São Paulo), Evvai (São Paulo), Lasai (Rio de Janeiro), Oro (Rio de Janeiro) und Tuju (São Paulo) ihre Auszeichnung erneuert. Sie sind weiterhin die attraktivsten Restaurants in Brasilien.

Vier Restaurants erhalten ihren ersten MICHELIN-Stern

Die Auswahl des Jahres 2025 wächst mit vier Neuzugängen in dieser Kategorie weiter: zwei in Rio de Janeiro und zwei in São Paulo. Damit steigt die Zahl der mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichneten Restaurants auf insgesamt zwanzig.

Casa 201, Rio de Janeiro

In diesem Restaurant im Jardim Botânico (Botanischer Garten) fühlt man sich wie zu Hause, und das schon beim Namen. João Paulo Frankenfeld, ein Koch aus Rio de Janeiro, der nach Lyon reiste, um sich am Institut Paul Bocuse ausbilden zu lassen, kehrte in sein Heimatland zurück, um als Küchenchef im Le Cordon Bleu zu arbeiten, und beschloss, von dort aus sein eigenes Lokal zu eröffnen. Hier bietet er geschmackvolle, technisch komplexe Gerichte auf einem sich ständig weiterentwickelnden Degustationsmenü an, das stets brasilianische Zutaten der Saison präsentiert und feine Anspielungen auf die französische Gastronomie enthält, die auf seine Jahre in Europa verweisen.

KANOE, São Paulo

Dieses japanische Restaurant in Jardins ist die perfekte Wahl für alle, die ein gastronomisches Club-Erlebnis suchen. In seinem gepflegten, minimalistischen Interieur, das von einem großen Tresen für neun Gäste dominiert wird, ist Küchenchef Tadashi Shiraishi der Zeremonienmeister, der jedes Gericht seines Omakase-Menüs erklärt und so das gesamte kulinarische Wissen seiner Vorfahren für die Gaumen der Gäste zugänglich macht. Der Chefkoch behandelt jedes Produkt mit unendlichem Respekt und stellt es als wahre Kostbarkeiten vor.

Oseille, Rio de Janeiro

Thomas Troisgros repräsentiert die jüngste Generation in einer renommierten Reihe von Köchen französischer Herkunft. Der Name dieses Lokals spielt auf ein berühmtes Gericht an, das sein Großvater, der große Küchenchef Pierre Troisgros, kreiert hat.

Der minimalistische Raum befindet sich über seinem Restaurant Toto, das ebenfalls im MICHELIN-Führer aufgeführt ist. Im Mittelpunkt steht ein großer U-förmiger Tresen mit 16 Sitzplätzen, der die Panoramaküche umgibt, von der aus man seine Arbeit im Detail betrachten kann. Das einzigartige, moderne Degustationsmenü kombiniert die besten lokalen Produkte mit den raffiniertesten französischen Kochtechniken.

Ryo Gastronomia, São Paulo

Nach einer gründlichen Renovierung, bei der die minimalistische japanische Ästhetik und die besondere Essenz, die uns mit der Natur verbindet, beibehalten wurden, ist dieses Restaurant wieder auf Erfolgskurs. Obwohl es auch mehrere Tische gibt, genießt man das Erlebnis am besten an der Theke, wo man Küchenchef Edson Yamashita bei der Arbeit zusehen kann. Bei seinem Omakase-Menü geht es um Rituale, Delikatessen, Respekt, Geschmack… und fast chirurgische Schnitte von unglaublicher Präzision.

Die drei Grünen Sterne des MICHELIN werden erneuert

Die Stadt São Paulo, in der die drei ausgezeichneten Restaurants des Landes (A Casa do Porco, Corrutela und Tuju) beheimatet sind, positioniert sich weiterhin als wichtigster brasilianischer Maßstab für gute, nachhaltige Praktiken und ist führend in Bezug auf echtes Umweltbewusstsein.

Fünf neue Bib Gourmand-Restaurants: Auszeichnung für das beste Preis-Qualitäts-Verhältnis, alle in São Paulo

A Casa do Porco, Cepa, Clandestina, Jacó und Manioca da Mata.

Insgesamt gibt es nun 40 Restaurants mit Bib Gourmand: sieben in Rio de Janeiro und 33 in der Hauptstadt São Paulo.

Zwölf weitere empfohlene Restaurants

Mit diesen zwölf Neuzugängen steigt die Gesamtzahl der „Empfohlenen Restaurants“ auf 84, davon 30 in Rio de Janeiro und 54 in São Paulo. Darunter sind Restaurants für jeden Geschmack, von solchen, die die Aromen der traditionellen brasilianischen Küche präsentieren – wie Sal Gastronomia – über solche, die sich mehr auf Meeresfrüchte konzentrieren – wie OCYÁ Ilha – bis hin zu solchen, die ihre Gäste ohne Jetlag-Risiko in ferne Länder entführen: Italien (Babbo Osteria, Giulietta Carni, Marena Cucina und Trattoria Evvai), Japan (Goya Zushi und Shin Zushi), Spanien (Cala del Tanit) oder Portugal (Quinta da Henriqueta).

Neu empfohlene Restaurants in Rio de Janeiro:

Babbo Osteria, OCYÁ Ilha, Quinta da Henriqueta und Rufino Parrilla.

Neu empfohlene Restaurants in São Paulo:

Cala del Tanit, Giulietta Carni, Goya Zushi, Le Jardin, Marena Cucina, Sal Gastronomia, Shin Zushi, und Trattorita Evvai.

Die drei Gewinner des Michelin-Sonderpreises 2025

– Young Chef Award – Iago Jacomussi (Jacó, São Paulo)

Es ist schon ungewöhnlich, im Alter von nur 26 Jahren ein Restaurant zu eröffnen, aber im Fall von Iago Jacomussi ist es nicht überraschend. Der Absolvent des Le Cordon Bleu hat in renommierten Restaurants mit MICHELIN-Sternen gearbeitet, nicht nur in Brasilien (Evvai, Maní und Tangará Jean-Georges), sondern auch in Portugal und Dänemark (Belcanto in Lissabon und Jordnær in Gentofte, in der Nähe von Kopenhagen). An der Spitze eines sehr jungen Teams setzt Jago auf eine lockere Atmosphäre mit Gerichten zum Teilen. Die technisch fortschrittliche Küche hat brasilianische Wurzeln und ist mit interessanten Bezügen zu anderen Kulturen der Welt angereichert.

– Sommelier Award – Marcelo da Fonseca Lopes Costa (Evvai, São Paulo)

Das Interesse an der Önologie nimmt weiter zu und spiegelt sich in den Teams wider, in denen immer mehr gelehrte Fachleute arbeiten, die das gastronomische Erlebnis durch gut durchdachte Kombinationen aufwerten wollen. Marcelo da Fonseca, der junge Sommelier von Evvai, ist ein Absolvent des Wine & Spirit Education Trust. Er zeichnet sich durch seine Eleganz, seine Freundlichkeit und seinen Enthusiasmus aus, mit dem er die Gäste je nach Geschmack berät, um die besten lokalen und internationalen Weine zu entdecken.

– Service Award – Rodrigo Cavalcante (Tuju, São Paulo)

Die Synchronität, Eleganz und der persönliche Service des Tuju, der mit der Präzision einer Schweizer Uhr arbeitet, stehen unter der Leitung von Maître Rodrigo Cavalcante. Er ist derjenige, der die Speisekarte präsentiert und die Konzepte oder versteckten Details hinter jedem Gericht von Küchenchef Ivan Ralston erklärt. Seine Arbeitsweise, mit der er das Personal durch sein Beispiel und seine Diskretion anleitet, hebt das Erlebnis und macht es zu etwas Magischem.

Alle Empfehlungen des MICHELIN-Führers können kostenlos auf der Website abgerufen werden, ebenso wie die Auswahl an Hotels in Brasilien und auf der ganzen Welt. Jede Unterkunft wurde von den Experten des MICHELIN-Führers aufgrund ihres einzigartigen Stils, Services und ihrer Persönlichkeit ausgewählt und kann direkt auf der Website gebucht werden. Zu den Highlights in Brasilien gehören intime Boutique-Hotels mit avantgardistischem Design sowie Häuser der Plus“-Kollektion. Der MICHELIN-Führer setzt nun einen Standard für die Hotellerie.

Der MICHELIN Guide Rio de Janeiro & São Paulo 2025 auf einen Blick

– 5 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

– 20 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (4 neue)

– 3 Restaurants mit einem Grünen Stern

– 40 Bib Gourmand-Restaurants (5 neu)

– 84 empfohlene Restaurants (12 neu)