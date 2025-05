Einsatz für das Kultur-Thema „Gesunde Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln“. Restaurant „Regional Friesoythe“ in die Union der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants berufen und gehören nun mit ihrem Engagement zur Welt-Kochelite

Restaurant „Regional Friesoythe“

Diese Nominierung ist eine der höchsten Auszeichnungen für Restaurants. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur berufen werden. Die Toques d’Or Restaurants, Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 3.000 Spitzenköche und Restaurants weltweit. Das Toques d’Or Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern. Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle.

Das Restaurant hat eine schlichte Wohnzimmer Atmosphäre, die weißen Wände werden vom heimischen Kunstkreis mit Leben gefüllt. Die großen Tische laden zum langen Verweilen ein. Die Gäste fühlen sich immer wie zuhause.

Timo Plenter ist 37 Jahre alt, er hat seine Kochlehre in Bad Zwischenahn absolviert. „Der Beruf Koch war leider lange nicht bekannt für Anerkennung oder gute Entlohnung, auch durch das Arbeiten mit Conveniencefood bin ich irgendwann in einen anderen Beruf gewechselt. Er mit der Einstellung: Sollten ich irgendwann noch mal in die Küche zurückkehren, dann mit meinem gelernten Handwerk und die Idee des REGIONAL Friesoythe“, so der berufene Toques d’Or Chef Timo Plenter.

Auch als Green Table Mitglied spricht es für sich für Toques d’Or sehr geeignet zu sein.

Alles was die Küche des Restaurants „Regional Friesoythe“ verlässt ist hausgemacht. Die Gerichte werden zu 100 Prozent aus frischen Produkten zubereitet. Sie konzentrieren sich auf eine kleine, häufig wechselnde Karte um die jeweils besten Produkte verarbeiten zu können.

In einer Zeit, in der wir mehr und mehr übersättigt sind von allerlei Aromen und Glutamaten, biete ich als berufener Toques d’Or Chef ausgewählte Speisen und Getränke und damit den Weg zurück zur ursprünglichen Küche.

Mit vom berufene Toques d’Or Chef Timo Plenter persönlich verarbeitenden regionalen und saisonalen Zutaten schafft er ein neues Essenserlebnis, welches hochqualitativ aber nicht abgehoben ist.

Die Speisekarte orientiert sich an den Jahreszeiten. Es wird nur das verarbeitet, was gerade Saison hat. Aus diesem Grund kommt es auch häufig zu spontanen Wechsel der Karte.

Die nachhaltige Küche bedeutet einen Einkauf der Produkte und Lebensmittel bei regionalen Landwirten, Unternehmen, Erzeugern sowie aus biologischer Landwirtschaft und aus gerechtem Handel. Es werden keine Convenience Produkte verarbeitet.

Was der berufene Toques d’Or Chef Timo Plenter nicht selbst herstellen kann, kommt von Menschen, die ihrem Handwerk mit der gleichen Leidenschaft nachgehen wie er. Die einzigen Ausnahmen sind Zitronen und Gewürze! Alles andere stammt aus einem 150 km Radius um das Restaurant!

Alle Getränke werden in Deutschland produziert oder hergestellt. Neben Jever Bier gibt es auch ein ständig wechselndes Gast Bier am Hahn. Kleine Brauereien aus der Region überzeugen mit handgemachten und unverwechselbaren Geschmäckern.

Für die hausgemachten Aperitifs werden selbst gesammelte Wildfrüchte und Obst aus eigenem Anbau verwendet. Tafelwasser wird als Alternative zu Mineralwasser angeboten. Es ist gesünder, sauberer, und umweltbewusster als herkömmliches Flaschenwasser. Durch die Aufbereitung der Tafelwasser Anlage wird hochwertiges, wohlschmeckendes Premiumwasser erzielt. Mit viel Sorgfalt wurde eine Auswahl an Weinen aus Deutschland zusammengestellt. Mit jedem Weinbauern spreche er persönlich, probiert die Früchte seiner Arbeit und hat diese für gut befunden. Und es ist ihm dabei ganz besonders wichtig: Es muss auch ihm schmecken. Denn bei ihm kommt nichts auf den Teller oder ins Glas, was ihn selbst nicht auch begeistert.

Der Namen Toques d’Or (die geschützte Wort- und Bildmarke) setzt sich zusammen aus den Begriffen la toque und I’Or (französisch für goldener Kochhut), dem Standeszeichen der Köche, als Bollwerk gegen Fast Food und Pfusch in der Nahrung gegründet.

Alle Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, berufene Chefs / Maîtres findet man unter www.toquesdor-guide.com: Der kostenlose Toques d’Or Smartphone Guide in allen Fremdsprachen mit Navigation.

Restaurant REGIONAL Friesoythe, Gerichtsstraße 14, 26169 FRIESOYTHE

www.regional-friesoythe.de