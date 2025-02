Außergewöhnliche Rezepte und wegweisende Chefs im Porträt

Kürzlich erschien der 10. Band der „Die Weltköche zu Gast im Ikarus“ und ich muss gestehen, dass die Vorfreude auf dieses Ereignis bei mir recht groß war.

Unmittelbar vor Erscheinen des Buches kehrte der Guide Michelin nach Österreich zurück und bestätigte zwei Michelinsterne für das Restaurant Ikarus und seinen Executive Chef Martin Klein. Die Gala fand in den Räumlichkeiten des Hangar 7 in Salzburg statt.

Martin Klein bei der Michelin-Gala im Hangar 7, Salzburg (@ Bernhard Steinmann)

Das Team des Ikarus präsentiert sich in jedem Jahr selbst einen Monat lang und das seit Jahren mit großem Erfolg.

In der nun vorliegenden Jubiläumsausgabe zeigen das Ikarus-Team und Küchenchefs aus aller Welt ihr Können – von den USA über Südafrika und quer durch ganz Europa bis nach Thailand. In persönlichen Porträts erlauben Spitzenköche wie Gareth Ward, Wolfgang Puck oder Kevin Fehling einen Blick hinter die Kulissen ihrer preisgekrönten Restaurants, lüften ihre Küchengeheimnisse und verraten ihre innovativen Rezepte.

Buchcover Ikarus Band 10

Das Buch

Ein Freund von mir nannte das Buch schlicht „Rezeptbuch“. Nun, es stehen natürlich Rezepte darin, die ausführlich beschrieben zum Nachkochen Anreize setzen.

Wenn ich mir so meine zerfledderten Kochbüchlein anschaue, löst es Heiterkeit aus, mich mit dem knapp 500 Seiten dicken und enorm großen und schweren Buch in der Küche hantierend vorstellen zu wollen.

Aber ja, es ist schon ein „Rezeptbuch“. Und doch ist es viel mehr. Jeden Monat steht ein anderer internationaler Küchenstar am Herd und kocht gemeinsam mit Executive Chef Martin Klein und dem Ikarus Team.

Beste Produkte und erlesene Zutaten sind Voraussetzung für moderne Kreationen, außergewöhnliche Aromen und vielfältige Geschmacksexplosionen.

Auch der zehnte Band von „Die Weltköche zu Gast im Ikarus“ erzählt von dem wirklich einzigartigen Gastkoch-Konzept und bringt uns die Küchenphilosophie der Stars der Haut Cuisine näher. 266 Gastköche aus über 30 Ländern waren bisher zu Gast. Einige der Gastköche aus den letzten eineinhalb Jahren möchte ich hier besonders erwähnen.

Da wäre zunächst Wolfang Puck. Mitte der 70er Jahre ging er in die USA und brachte es mittlerweile auf ein Imperium von ca. 70 Betrieben und rund 5.000 Mitarbeitern. Wer hat noch nie vom „Spago“ in Los Angeles, genauer gesagt in Beverly Hills, gehört? Kochgenie oder Unternehmergenie? Wahrscheinlich beides. Auf über 20 Seiten wird die Küche von Puck erklärt und uns näher gebracht.

Aus deutscher Sicht möchte ich besonders auf Kevin Fehling verweisen.

Kann man das Konzept des Ikarus als ungewöhnlich oder mehr noch, als außergewöhnlich bezeichnen, so trifft dies auch auf das Konzept des „The Table – Kevin Fehling“ in Hamburg zu.

„The Table“, Hamburg (@ Bernhard Steinmann)

Da ein Bild mehr sagt als tausend Worte, habe ich noch ein Foto aus dem Jahr 2015 hervorgekramt.

Last but not least möchte ich Thomas Schanz aus Piesport erwähnen. Kurz bevor Thomas Schanz sich mit dem Ikarus beschäftigen musste, waren wir in Piesport zu Gast und konnten das „Ikarus-Menü“ nahezu vollständig vor Ort genießen. Beispielsweise den

@ Bernhard Steinmann

gegrillten portugiesischen Carabinero mit rohem Staudensellerie, geschmolzenem Ochsenmark und „Sauce Bergamotte“

Das Buch hat noch viele tolle Überraschungen zu bieten, doch will ich den Rahmen nicht sprengen. Lesen Sie selbst.