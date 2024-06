Time Out bestimmt die 20 leckersten Städte der Welt

Das Stadtmagazin Time Out, dass es inzwischen in über 60 Ländern gibt, ermittelte nach einem nicht genau bekannten Modus die 20 besten Städte für Geniesser. Hier wurde weniger Gourmetführer gewertet, sondern mehr auf die eigenen Leser und ihre Zufriedenheit gehört.

Pizza Margherita

Die 20 leckersten Städte der Welt

Um die Liste zu erstellen, hat Time Out Tausende von Menschen auf der ganzen Welt zum Essen in ihrer Stadt befragt. Jede Stadt wurde danach eingestuft, wie die Einheimischen die Qualität und Erschwinglichkeit ihrer Lebensmittelszene bewerteten, und sie wurden auch nach ihren Lieblingsrestaurants, Spezialitäten, die man unbedingt probieren muss, und den günstigsten Gerichten befragt. Die Time Out-Redakteure haben für jedes Land nur die Stadt mit der höchsten Punktzahl berücksichtigt, um sicherzustellen, dass die Liste die kulinarischen Städte weltweit widerspiegelt.

Die Top-20 Food-Cities im Überblick

Neapel, Italien Johannesburg, Südafrika Lima, Peru Ho Chi Minh Stadt, Vietnam Peking, China Bangkok, Thailand Kuala Lumpur, Malaysia Mumbai, Indien Dubai, VAE Portland, Oregon, USA Liverpool, Großbritannien Medellín, Kolumbien Sevilla, Spanien Porto, Portugal Marrakech, Marokko Lyon, Frankreich Sydney, Australien Montreal, Kanada Osaka, Japan Kopenhagen, Dänemark

Neapel ist eine Stadt mit einer vielfältigen Küche, die die Einfachheit zelebriert, wo Land, Meer und Geschichte aufeinandertreffen. Die Stadt ist schließlich der Geburtsort der Pizza – Variationen dieses Grundgerichts finden Sie überall in der Stadt -, bietet aber noch viel mehr, wenn es um kulinarische Erlebnisse geht. Die Einheimischen bezeichnen die Pizza a portafoglio als das preiswerteste Essen der Stadt, ein gefaltetes Stück zum Mitnehmen, das etwa 1 € pro Stück kostet. Die Neapolitaner lieben nicht nur Pizza, sondern auch kochend heiße Pasta alla genovese, neapolitanisches Ragù oder den Zuckerrausch einer mit Ricotta gefüllten sfogliatella oder einer in Rum getränkten babà. Es überrascht jedoch nicht, dass die Einheimischen die Pizza Margherita – die der Legende nach in Neapel erfunden wurde – zum absoluten Lieblingsgericht der Stadt erklären.

Die nächste Stadt auf der Liste ist Johannesburg, Südafrika. Zwar steht Kapstadt wegen seiner internationalen Küche im Rampenlicht (und der neu eröffnete Time Out Market Cape Town an der V&A Waterfront zeugt von den herausragenden kulinarischen Talenten in der Mother City), aber es ist an der Zeit, auch Jo’burg als würdigen Konkurrenten um den Titel der kulinarischen Hauptstadt Südafrikas ins Rampenlicht zu rücken, eine Stadt, in der man sich von äthiopischen Cafés bis zu nigerianischen und westafrikanischen Restaurants durch den ganzen Kontinent essen kann. Die traditionellen südafrikanischen Köstlichkeiten der Stadt, wie das Sowetan Kota Sandwich, Bunny Chow und Mala Mogodu, wurden von den Einheimischen zu den besten Gerichten der Stadt gewählt.

Lima, das nicht nur die kulinarische Hauptstadt Perus, sondern ganz Südamerikas ist, vervollständigt die Top drei. Ceviche mit Zitrusfrüchten, Lomo Saltado (gebratenes peruanisches Rindfleisch) und der spritzige Pisco Sour sind laut den Einheimischen die Höhepunkte, aber das einfache, herzhafte Arroz con Pollo (Hühnchen mit Reis) ist das günstigste Gericht der Stadt.

Die vollständige Liste der 20 besten Städte der Welt, in denen man derzeit essen kann, sowie Details von Time Out’s lokalen Experten, warum sie es in die Liste geschafft haben, und Empfehlungen von einigen der Time Out Market-Köche finden Sie unter www.timeout.com/travel/worlds-best-cities-for-food.

Unsere Meinung: Die Liste der 20 leckersten Städte der Welt scheint eher eine Liste der 20 Städte zu sein, wo die Menschen besonders zufrieden mit ihrer Gastronomie sind.

Besser informiert mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter