Skandinavien dominiert Kocholympiade

„Größer, besser und erstmals in Stuttgart – wir haben bewiesen, dass die IKA/Olympiade der Köche der renommierteste und wichtigste internationale Wettbewerb für Köchinnen und Köche ist“, sagt VKD-Präsident Richard Beck über die Wettbewerbstage. Der Verband der Köche Deutschlands e. V. ist der Ausrichter des Wettbewerbs Kocholympiade.

Norweger gewinnen die Kocholympiade in Stuttgart 2020

„Alle teilnehmende Köche und Patissiers waren begeistert, ihr Land und ihren Beruf zu repräsentieren. Ganz besonders erfolgreich war der neu ins Leben gerufene Chef’s Table, ein Sieben-Gang-Menü der Nationalmannschaften“, resümiert Beck. „Die IKA setzt auch in den anderen Kategorien Jugendnationalmannschaften, Community Catering & Military Teams, Regionalmannschaften und Einzelaussteller die Food-Trends für die kommenden vier Jahre“.

Bei der Kocholympiade zeigte sich das große Talent und Potential jedes einzelnen Teilnehmers, die alle mit viel Leidenschaft dabei waren. In der Kategorie Nationalmannschaften konnte schließlich Norwegen den Wettbewerb für sich entscheiden und olympisches Gold nach Hause bringen. Die Mannschaft aus Norwegen überzeugte die Jury durch Präzision und kunstvolles Handwerk. Dicht gefolgt auf dem 2. Platz rangiert Schweden, die die Silbermedaille für Ihre hervorragenden Leistungen erzielten. Bronze geht im Wettbewerb der Nationalmannschaften an Island. Die deutsche Nationalmannschaft erreichte den sechsten Platz in der Gesamtwertung.

In der Kategorie Jugendnationalmannschaften konnte sich Schweden über Gold freuen. Den 2. Platz und damit Silber erzielte Norwegen. Bronze erkochte sich die Schweiz. Die deutsche Jugendnationalmannschaft erreichte den 5. Platz.

Hier die Sieger in den unterschiedlichen Kategorien:

Nationalmannschaften:

Platz: Gold für Norwegen Platz: Silber für Schweden Platz: Bronze für Island

Jugendnationalmannschaften:

Platz: Gold für Schweden Platz: Silber für Norwegen Platz: Bronze für Schweiz

Gemeinschaftsverpflegung/Military Teams:

Platz: Gold für The National Catering Team of Denmark, Dänemark Platz: Silber für Fazer Culinary Team Finland, Finnland Platz: Bronze für Swiss Armed Forces Culinary Team (SACT), Schweiz

Regionalmannschaften:

Platz: Gold für Cercle des Chefs de Cuisine Lucerne Platz: Silber für Stockholm Culinary Team, Schweden Platz: Bronze für ACF Regional Culinary Team USA, USA

Traditionsgemäß boykottierten die Franzosen die Kocholympiade. Da würden auch Kantinenköche dabei sein, hörte man.

Die IKA/Olympiade der Köche, die älteste und größte internationale Kochkunstausstellung, findet 2020 erstmals im Rahmen der INTERGASTRA in Stuttgart statt. Rund 2.000 Köchinnen, Köche und Patissiers aus über 70 Nationen treten gegeneinander an und zeigen ihre Kochkreationen. Im fairen Wettstreit entstehen dabei seit 100 Jahren neue kulinarische Trends. Der Verband der Köche Deutschland e. V. veranstaltet den internationalen Teamwettstreit 2020 bereits in seiner 25. Auflage. www.olympiade-der-koeche.com