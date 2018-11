Gault&Millau Restaurantguide 2019 – Saarland

SAARLAND im neuen Gault&Millau: Marc Pink in Wallerfangen und Martin Stopp in Saarlouis steigen in die Klasse der Kochkünstler auf – Christian Bau und Klaus Erfort bleiben Weltklasse

Martin Stopp, 38, vom „Louis“ in Saarlouis und Marc Pink, 27, vom „Landwerk“ in Wallerfangen kürt die internationale Gourmet-Bibel Gault&Millau in ihrer jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2019 zum Aufsteiger des Jahres im Saarland.

Den Testern gefallen bei Pink „gut gewürzte Gänseleberterrine in Form von kleinen Würfeln mit Kirschpüree und gehackten Kakaobohnen, der rosa gebratene Lammrücken in perfekt reduziertem Jus mit Gewürzjoghurt und Couscous inklusive Trockenfrüchten oder die ‚Zitrone von der Zitrone‘: eine ausgehöhlte, in Zuckersirup gekochte und mit Zitronensorbet gefüllte Amalfi-Zitrone, serviert mit Zitronencrumble und einem Champagnersüppchen“.

Stopp, der sich „bei Klaus Erfort und im Ausland für die höheren Weihen der Kochkunst fit machte, beeindruckt mit glasig gebratenen Jakobsmuscheln, die auf einer dünnen Scheibe Kalbskopfsülze und fein gehackten, dezent mit grünem Curry gewürzten Ananas thronen und von einer sahnigen Estragonsenfsauce umgossen sind. In seinem leicht verspielten Stil bietet er gebeizten und geflämmten Lachs mit würzigem Papayasalat und einer geeisten Misosuppe, die als eine Art Sorbet daherkommt, oder knusprig gebratenen Rücken vom Milchferkel samt Schulterragout in intensiver Sauce mit Champignonpüree, marinierter Roscoff-Zwiebel und mit Ragout gefülltem Raviolo.“

Beide bekommen in der jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2019 des Guides, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 16 von 20 möglichen Punkten, die für einen „hohen Grad an Kreativität und Qualität“ verliehen werden und für jene Klasse stehen, in der nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst wird.

Pink als „Junges Talent“ gelobt

Ausdrücklich würdigt der Guide, der sich von jeher als Talentscout profiliert, junge Köche, die in dieser Testsaison erstmals Küchenchef wurden und aufgrund ihres Talents und Engagements das kulinarische Deutschland bereichern können. Zu ihnen zählt im Saarland Marc Pink, der bei den deutschen Spitzenköchen Klaus Erfort, Sven Elverfeld und Christian Jürgens für höhere Weihen gestählt wurde.

Die besten Köche im Saarland

An der Spitze der kulinarischen Hitparade des Gault&Millau im Saarland und in der Bundesrepublik stehen weiterhin Christian Bau vom „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl-Nennig und Klaus Erfort in seinem „GästeHaus Erfort“ in Saarbrücken.

Bau ist „mit seiner japanisch inspirierten Qualitätsphilosophie bei allem Meeresgetier in Bestform, so bei dezent mariniertem Langoustinen-Carpaccio mit Imperialkaviar, Kampachi-Makrele mit diversen Muscheln, Algen, Misomayonnaise und Krustentier-Eis oder köstlichem Bauchfleisch vom Thunfisch, umrahmt von gegrillter Avocado, fermentiertem Rettich, Edamame-Bohnen und winzigen Pilzen – mehr Meer geht nicht. Man kann aber auch beim gebratenen Rückenstück vom US-Beef mit geschmorter japanischer Aubergine, gebräunten Zwiebelchen, kräftig reduzierter Sauce und einem mit Innereien gefüllten Wan Tan dem kulinarischen Himmel sehr nahekommen“.