Gault&Millau Restaurantguide 2019 – Sachsen

Querrippe aus bester US-Rinderzucht mit intensivem Bratenjus und fruchtiger Kirschceme mit BBQ- Aromen und schickte als Nachgang noch die gepökelte Zunge des Edelrinds, dünn aufgeschnitten und nobel mit Beeftea aus der Kristallkaraffe übergossen“.

Auf 14 Punkte verbessert sich Marko Schulz-Werner vom „Planerts“ in Leipzig dank „euroasiatischer Kombinationen wie gegrillte Fjordforelle aus Norwegen mit rotem Thai-Curry, Wokgemüse und Erdnüssen“. Dieselbe Note erreicht auf Anhieb Marcus Blonkowski im neuaufgenommenen „Genuss- Atelier“ in Dresden dank „perfekt gebratenem Steinköhler mit schaumig aufgeschlagener Hollandaise und geschälten Cocktailtomaten in der Güte süßlich-saftiger Fruchtbomben“.

Die Tester beschreiben und bewerten insgesamt 33 Restaurants in Sachsen. 22 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus, die ab 13 Punkten verliehen werden. Im Vergleich zur Vorjahresausgabe nimmt der Gault&Millau in Sachsen 7 Restaurants neu auf und streicht 4 langweilig gewordene. Der Guide erscheint im Münchner ZS Verlag (768 Seiten, 39.99 €).

Die besten Restaurants des Gault&Millau in Sachsen

19 Punkte Falco in Leipzig

17 Punkte

St. Andreas in Aue

Bean & Beluga in Dresden

Caroussel in Dresden

Stadtpfeiffer in Leipzig

16 Punkte

Atelier Sanssouci in Radebeul

Juwel in Schirgiswalde-Kirschau/Oberlausitz

15 Punkte

Elements in Dresden

Gasthof Bärwalde in Radeburg bei Moritzburg

14 Punkte

***Villa Esche in Chemnitz

*Genuss-Atelier in Dresden

Der Feengarten in Hartenstein/Erzgebirge

Westphalenhof in Hoyerswerda

C’est la vie in Leipzig

**Planerts in Leipzig

Schillerstuben in Leipzig

13 Punkte

***e-Vitrum by Mario Pattis in Dresden

***Campus in Leipzig

Max Enk in Leipzig

Münsters in Leipzig

Villers in Leipzig

Weinbeisserei in Markkleeberg