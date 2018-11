Gault&Millau Restaurantguide 2019 – Rheinland-Pfalz

• Jan Treutle vom „Im Gütchen“ in Bad Kreuznach, der „in seiner Vorliebe für Fruchtiges das Lachstatar mit drei französischen Melonenarten und Limonencreme, das Carpaccio von spanischen Weißgarnelen mit Weinbergpfirsichsalat oder das Schweinskarree mit glasiertem Aprikosen- Tomaten-Gemüse eskortiert“.

Die besten Köche in Rheinland-Pfalz

Auf Platz 1 der kulinarischen Hitparade des Gault&Millau in Rheinland-Pfalz bleibt mit 19,5 Punkten Clemens Rambichler, 28, vom „Waldhotel Sonnora“ in Dreis bei Wittlich, der „das kulinarische Vermächtnis des 2017 verstorbenen Helmut Thieltges bewahrt und weiterführt. Das gelingt ihm mit Medaillons von den besten Langoustinen, die wir kennen (aus dem südbretonischen Fischerhafen Loctudy), in intensiver Krustentieressenz mit pfirsichfruchtiger Note ebenso wie mit der roh gerollten Gänseleber zu zarten Scheiben vom Blue Fin Tuna in Ingwer-Limonenvinaigrette von sanfter Schärfe.“

Ihm folgt mit 19 Punkten wie im Vorjahr Hans Stefan Steinheuer vom „Zur alten Post“ in Bad Neuenahr, „in dessen ausdrucksstarker, klarer Aromenküche dem mit Schwertmuschelwürfelchen bestreuten Steinbutt eine Taubnesselvelouté und ein wie Reis roh gerührtes Kartoffelrisotto zum großen Auftritt genügen“.

18 Punkte wie Aufsteiger Daniel Schimkowitsch erreichen dank ihrer inspirierten Gerichte wieder

• Wolfgang Becker vom „Becker’s“ in Trier („bei der fast seidig-zarten, mit ihren Schuppen knusprig gebackenen Rotbarbe mit Mandeln, getrockneten Oliven und zartem Spargelsud beeindruckte die feine Würze und innere Harmonie des Gerichts trotz ausdrucksstarker Einzelteile“),

• Harald Rüssel von „Rüssels Landhaus“ in Naurath/Wald bei Trier („großartig der Kabeljau inklusive der Zunge mit einem verspielten Mosaik von Roter Bete und Melone, grandioser Champagnerbutter und einem zusätzlichen, reizvollen Akzent durch geräuchertes Kartoffelpüree“),

• Thomas Schanz, 36, vom „Schanz“ in Piesport an der Mosel („wie eine mächtige Meeresbrise kommt der pochierte Seehecht mit marinierten Kräutern, gegrillter Hühnerhaut und herrlich schmelzig-feinem Aufguss von Meeresaromen und Algen“).

Auszeichnung zum „Pâtissier des Jahres“ geht nach Rheinland-Pfalz

Das süße Finale spielt für viele Gäste eine wichtige Rolle – schließlich sind Desserts und Petit Fours die letzten Eindrücke, die sie aus einem Restaurant mit nach Hause nehmen. In dieser Disziplin brillierte in diesem Jahr Tatsuya Shimizu von Steinheuers „Zur alten Post“ in Bad Neuenahr. Er überzeugte die Tester in seinen „phantasievollen Kunstwerken wie der Hommage an die Kirschblüte oder dem geeisten ‚Kussmund‘ mit so viel intuitivem Aromengespür und virtuosem Handwerk“, dass sie ihn als „Pâtissier des Jahres“ ehren.

Die Tester beschreiben und bewerten dieses Jahr insgesamt 99 Restaurants in Rheinland-Pfalz. 87 Küchenchefs zeichnen sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus. Eine Kochmütze erhalten auch die erstmals bewerteten Lokale „Ai Pero“ in Andernach, „Black Cow“ in Diez und „Interieur no. 253“in Remagen (14 Punkte) sowie „Zum Riesen“ in Kandel bei Karlsruhe, „Verbene“ in Koblenz , „Thielemanns“ in Bad Kreuznach, „Dorfchronik“ in Maikammer/Südliche Weinstraße, „Bellpepper“, „Gasthaus Willems“ und „Laurenz“ in Mainz, „Das Esszimmer“ und „Grünwedels“ in Neustadt an der Weinstraße, „Heim’s“ in Reil/Mosel und „Sinnfony“ in Remagen(jeweils 13 Punkte). Im Vergleich zur Vorjahresausgabe serviert der Gault&Millau in Rheinland-Pfalz 11 langweilig gewordene Restaurants ab und nimmt 18 neu auf; 13 werden höher, 7 niedriger bewertet. Der Guide erscheint im Münchner ZS Verlag (768 Seiten, 39.99 €).

Die besten Restaurants des Gault&Millau in Rheinland-Pfalz

19,5 Punkte

Waldhotel Sonnora in Dreis bei Wittlich