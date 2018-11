Gault&Millau Restaurantguide 2019 NRW

NRW im neuen Gault&Millau: Maximilian Lorenz in Köln steigt in die Elite des Landes auf – Torben Schuster vom „Gut Lärchenhof“ in Pulheim bei Köln ist „Entdeckung des Jahres“ – Als „Junge Talente“ gelobt: Thomas Gilles in Niederkassel bei Köln, Grischa Herbig in Köln und Phillip Schneider in Dortmund

Weil er „klassische Zubereitung und feinfühlige Modernisierung sehr inspiriert vereinen kann“, kürt die internationale Gourmet-Bibel Gault&Millau den jungen Kölner Maximilian Lorenz in ihrer jetzt erscheinenden Deutschlandausgabe 2019 zum Aufsteiger des Jahres in NRW. Die Tester loben: „Seine Gerichte bieten viele starke Aromen, die sich gegenseitig perfekt ausbalancieren. So badet er die Gelbschwanzmakrele in Malzvinaigrette, pochiert die Lachsforelle in Lorbeermilch und serviert Rinderherz als Tatar und Pastrami (in Form einer Rose) und begleitet es mit Rauchaal, einer Eis-Nocke vom Kölner Ur-Senf und knackigem Staudensellerie.“

Für solche Gerichte erhält der 27jährige, der schon seit sechs Jahren selbstständig ist, in seinem neuen Restaurant „Maximilian Lorenz“ vom Gault&Millau, der nach dem französischen Schulnotensystem urteilt, 17 von 20 möglichen Punkten, die für „höchste Kreativität und bestmögliche Zubereitung” stehen.

Die Auszeichnungen des Gault&Millau in NRW

Entdeckung des Jahres in Deutschland ist Torben Schuster vom „Gut Lärchenhof“ in Pulheim bei Köln, der auf Anhieb 17 Punkte erkocht. Er „bekam bei Spitzenköchen das Verständnis für Gemüse und die Vielfalt asiatischer Aromen und Produkte mit und erstaunt hier auch, wenn er von der im Ganzen in Nussbutter gebratenen Seezunge kleine rechteckige Filetstücke mit dem Löffel von der Gräte zieht und sie in einen mit Zitronengras aromatisierten Geflügelfond gibt, in dem sich Erdnuss, Morchel, grüne Bohnen und Waldpilze klein gewürfelt mit gerösteten Quinoakörnern harmonisch tummeln.“ Schuster steht damit für den Guide, der sich von jeher als Talentscout profiliert, an der Spitze jener jungen Köche, die in dieser Testsaison erstmals Küchenchef wurden und aufgrund ihres Talents und Engagements das kulinarische Deutschland bereichern können.

Als weitere „Junge Talente“ in NRW lobt der Guide ausdrücklich

• Thomas Gilles, 30, vom „Clostermanns Le Gourmet“ in Niederkassel bei Köln, „dessen mit Rote Bete und Rapshonig glasierte und mit Kakaobruchsalz gewürzte Freilandente sehr zufrieden mit Croûtons vom Sauerbrotteig in einem mit Cassis aromatisierten Entenjus ruht“ (16 Punkte);

• Grischa Herbig, 32, vom „La Société“ in Köln, der „Hummer farb- und aromafreudig mit sepiageschwärztem und -gefülltem Tortellino, Rote Bete-Schaum und Pampelmusen-Gel arrangiert“ (16 Punkte);

• Phillip Schneider, 29, vom „Der Schneider“ in Dortmund, der Taschenkrebs „als warme Praline unter essbaren Blüten und würzig-senfiges Tatar unter einem Schaum aus Dortmunder Bier und Grapefruit darbietet“ (15 Punkte).

Auf 16 Punkte und damit in jene Klasse, in der nach dem Verständnis des Guides Kochen zur Kunst wird, steigern sich Daniel Dal-Ben vom „Tafelspitz 1876“ in Düsseldorf durch „Gelbschwanzmakrele mit grünem Apfel-Gel, mariniertem Fenchel, Tomaten-Tapioka, Piemonteser Haselnüssen und Feinstaub aus Tomatenpulver“ sowie Bastian Falkenroth im „Nenio“ in Düsseldorf durch „roh angerichtete Tranchen vom Königslachs in der Würze von Miso und geröstetem Chili mit einer angegossenen Essenz vom Schwarzfederhuhn angegossen.“ Auf Anhieb 16 Punkte schafft Benjamin Kriegel im neuen „Fritz’s Frau Franzi“ in Düsseldorf, wo er mit „dem in zwei Gängen servierten Heilbutt (zunächst roh mariniert und dann geräuchert im Pergament gegart) in den Aromen der vietnamesischen Canh chua-Suppe“ beeindruckt.