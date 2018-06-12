Veröffentlicht am von Gourmet Report

Jan Hartwig auf Platz 97 der 50 best!

Heute erschienen von 50best Restaurants of the world die Plätze 51 bis 100.
Aus deutscher Sicht durchaus erfreulich!

Jan Hartwig, Christian Hümbs – 3 Sterne in München – hier mit  dem Messerlieferanten  Jakob Siegeris (CHROMA)  in der Mitte

Die Sühring Zwillinge, Bangkok, schafften es mit deutscher Küche auf Platz 54

Joachim Wissler (Vendome) ist nicht mehr in der Top50 Liste sondern auf Platz 66

Sven Elverfelds Aqua, Wolfsburg, auf Platz 73


Billy Wagners Nobelhart und Schmutzig, das Berliner Szenelokal auf Platz 88

Jan Hartwig und Christian Hümbs aus München schafften es auf Anhieb auf Platz 97

Tim Raue aus Berlin ist nicht auf dieser Liste, er wird wohl in der Top50 Liste sein, die am 19.Juni erscheint!

Die komplette Liste 51 – 100:

  • No.51

    DE LIBRIJE

    ZWOLLE, NETHERLANDS

  • No.52

    L’ASTRANCE

    PARIS, FRANCE

  • No.53

    BENU

    SAN FRANCISCO, USA

  • No.54

    SÜHRING

    BANGKOK, THAILAND

  • No.55

    DON JULIO

    BUENOS AIRES, ARGENTINA

  • No.56

    AMBER

    HONG KONG, CHINA

  • No.57

    NERUA

    BILBAO, SPAIN

  • No.58

    BRAE

    BIRREGURRA, AUSTRALIA

  • No.59

    FLORILÈGE

    TOKYO, JAPAN

  • No.60

    TEGUI

    BUENOS AIRES, ARGENTINA

  • No.61

    BURNT ENDS

    SINGAPORE

  • No.62

    MOMOFUKU KO

    NEW YORK, USA

  • No.63

    HOF VAN CLEVE

    KRUISHOUTEM, BELGIUM

  • No.64

    SUD777

    MEXICO CITY, MEXICO

  • No.65

    FRANTZÉN

    STOCKHOLM, SWEDEN

  • No.66

    VENDÔME

    BERGISCH GLADBACH, GERMANY

  • No.67

    FÄVIKEN

    JÄRPEN, SWEDEN

  • No.68

    QUIQUE DACOSTA

    DENIA, SPAIN

  • No.69

    CHEF’S TABLE AT BROOKLYN FARE

    NEW YORK, USA

  • No.70

    SELFIE

    MOSCOW, RUSSIA

  • No.71

    RELAE

    COPENHAGEN, DENMARK

  • No.72

    TWINS GARDEN

    MOSCOW, RUSSIA

  • No.73

    AQUA

    WOLFSBURG, GERMANY

  • No.74

    THE FAT DUCK

    BRAY, UK

  • No.75

    BELCANTO

    LISBON, PORTUGAL

  • No.76

    MARTIN BERASATEGUI

    LASARTE-ORIA, SPAIN

  • No.77

    ELKANO

    GETARIA, SPAIN

  • No.78

    MINGLES

    SEOUL, KOREA

  • No.79

    A CASA DO PORCO

    SÃO PAULO, BRAZIL

  • No.80

    LUNG KING HEEN

    HONG KONG, CHINA

  • No.81

    PER SE

    NEW YORK, USA

  • No.82

    HEDONE

    LONDON, UK

  • No.83

    ESTELA

    NEW YORK, USA

  • No.84

    ST JOHN

    LONDON, UK

  • No.85

    LE COUCOU

    NEW YORK, USA

  • No.86

    THE FRENCH LAUNDRY

    YOUNTVILLE, USA

  • No.87

    MANÍ

    SÃO PAULO, BRAZIL

  • No.88

    NOBELHART & SCHMUTZIG

    BERLIN, GERMANY

  • No.89

    THE JANE

    ANTWERP, BELGIUM

  • No.90

    INDIAN ACCENT

    NEW DELHI, INDIA

  • No.91

    SINGLETHREAD

    HEALDSBURG, USA

  • No.92

    L’EFFERVESCENCE

    TOKYO, JAPAN

  • No.93

    8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA

    HONG KONG, CHINA

  • No.94

    ALO

    TORONTO, CANADA

  • No.95

    ENIGMA

    BARCELONA, SPAIN

  • No.96

    DIVERXO

    MADRID, SPAIN

  • No.97

    ATELIER

    MUNICH, GERMANY

  • No.98

    108

    COPENHAGEN, DENMARK

  • No.99

    LEO

    BOGOTÁ, COLOMBIA

  • No.100

    LASAI

    RIO DE JANEIRO, BRAZIL

 

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