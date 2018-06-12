Jan Hartwig auf Platz 97 der 50 best!

Heute erschienen von 50best Restaurants of the world die Plätze 51 bis 100.
Aus deutscher Sicht durchaus erfreulich!
Die Sühring Zwillinge, Bangkok, schafften es mit deutscher Küche auf Platz 54
Joachim Wissler (Vendome) ist nicht mehr in der Top50 Liste sondern auf Platz 66
Sven Elverfelds Aqua, Wolfsburg, auf Platz 73
Billy Wagners Nobelhart und Schmutzig, das Berliner Szenelokal auf Platz 88
Jan Hartwig und Christian Hümbs aus München schafften es auf Anhieb auf Platz 97
Tim Raue aus Berlin ist nicht auf dieser Liste, er wird wohl in der Top50 Liste sein, die am 19.Juni erscheint!
Die komplette Liste 51 – 100:
No.51
DE LIBRIJE
ZWOLLE, NETHERLANDS
No.52
L’ASTRANCE
PARIS, FRANCE
No.53
BENU
SAN FRANCISCO, USA
No.54
SÜHRING
BANGKOK, THAILAND
No.55
DON JULIO
BUENOS AIRES, ARGENTINA
No.56
AMBER
HONG KONG, CHINA
No.57
NERUA
BILBAO, SPAIN
No.58
BRAE
BIRREGURRA, AUSTRALIA
No.59
FLORILÈGE
TOKYO, JAPAN
No.60
TEGUI
BUENOS AIRES, ARGENTINA
No.61
BURNT ENDS
SINGAPORE
No.62
MOMOFUKU KO
NEW YORK, USA
No.63
HOF VAN CLEVE
KRUISHOUTEM, BELGIUM
No.64
SUD777
MEXICO CITY, MEXICO
No.65
FRANTZÉN
STOCKHOLM, SWEDEN
No.66
VENDÔME
BERGISCH GLADBACH, GERMANY
No.67
FÄVIKEN
JÄRPEN, SWEDEN
No.68
QUIQUE DACOSTA
DENIA, SPAIN
No.69
CHEF’S TABLE AT BROOKLYN FARE
NEW YORK, USA
No.70
SELFIE
MOSCOW, RUSSIA
No.71
RELAE
COPENHAGEN, DENMARK
No.72
TWINS GARDEN
MOSCOW, RUSSIA
No.73
AQUA
WOLFSBURG, GERMANY
No.74
THE FAT DUCK
BRAY, UK
No.75
BELCANTO
LISBON, PORTUGAL
No.76
MARTIN BERASATEGUI
LASARTE-ORIA, SPAIN
No.77
ELKANO
GETARIA, SPAIN
No.78
MINGLES
SEOUL, KOREA
No.79
A CASA DO PORCO
SÃO PAULO, BRAZIL
No.80
LUNG KING HEEN
HONG KONG, CHINA
No.81
PER SE
NEW YORK, USA
No.82
HEDONE
LONDON, UK
No.83
ESTELA
NEW YORK, USA
No.84
ST JOHN
LONDON, UK
No.85
LE COUCOU
NEW YORK, USA
No.86
THE FRENCH LAUNDRY
YOUNTVILLE, USA
No.87
MANÍ
SÃO PAULO, BRAZIL
No.88
NOBELHART & SCHMUTZIG
BERLIN, GERMANY
No.89
THE JANE
ANTWERP, BELGIUM
No.90
INDIAN ACCENT
NEW DELHI, INDIA
No.91
SINGLETHREAD
HEALDSBURG, USA
No.92
L’EFFERVESCENCE
TOKYO, JAPAN
No.93
8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA
HONG KONG, CHINA
No.94
ALO
TORONTO, CANADA
No.95
ENIGMA
BARCELONA, SPAIN
No.96
DIVERXO
MADRID, SPAIN
No.97
ATELIER
MUNICH, GERMANY
No.98
108
COPENHAGEN, DENMARK
No.99
LEO
BOGOTÁ, COLOMBIA
No.100
LASAI
RIO DE JANEIRO, BRAZIL