Grand Finale des Großen Gourmet Preis Mecklenburg Vorpommerns

Am Samstag, dem 06. Mai 2017 wird erneut der Große Gourmet Preis Mecklenburg-Vorpommerns in Heiligendamm verliehen. Liebhaber des guten Geschmacks erwartet während der Galaveranstaltung ein exklusiver Gourmetgenuss, verbunden mit der Auszeichnung des besten Kochs des Landes.

Spannend wird es gemäß dem Motto „Genuss verbindet“, denn Heiligendamms Sternekoch Ronny Siewert und Steffen Duckhorn, Chef des Kurhaus Restaurant Heiligendamm geben sich beim Grand Finale des Großen Gourmet Preises in MV mit drei beeindruckenden Gourmetköchen des Landes ein kulinarisches Stelldichein. Mit dabei: Pierre Nippkow (Hotel Fischland, Restaurant Ostseelounge), Matthias Stolze (Yachthafen Residenz Hohe Düne, Restaurant Der Butt) und Tom Wickboldt (Marc O‘Polo Strandcasino, Restaurant O´Room).

Das Beste der nordischen Küche trifft auf internationale Akzente

Wie immer gibt sich ein internationaler Gastkoch die Ehre. 2017 wird es der Spanier Andreu Genestra sein – neuer Stern am kulinarischen Himmel Mallorcas. Keiner verkörpert so wie er die neue spanische Küche. Nach Lehrjahren in den besten Küchen der Welt (u.a. im Mugaritz oder im Kult-Restaurant El Bulli bei Ferran Adriá) bereitet er in seinem eigenen Restaurant Gästen aus aller Welt täglich ein kulinarisches Fest. Er steht für höchste Perfektion mit regionalen Produkten

Krönender Abschluss des festlichen Abends, bei dem korrespondierende Weine aus aller Welt das Fünf-Gang-Menü abrunden, ist die Ehrung der besten Köche Mecklenburg -Vorpommerns. Sie erfolgt nach einem Ranking, dem Bewertungen in verschiedenen Gourmet- und Restaurantführern zugrunde liegen.

Auch das Entertainment steht für perfekte Show und Tanzmusik: Best of Soul-Pop gibt es von „No Yazz“.

