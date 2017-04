Dale Lappert ist neuer Executive Chef von Fregate Island Private, Seychelles

Die Oetker Collection ist stolz zu verkünden, dass Dale Lappert zum neuen Executive Chef von Fregate Island Private, Seychelles ernannt wurde.In Kapstadt geboren, verbrachte Dale Lappert viele Jahre in seiner Heimatstadt im „Cape Grace Hotel“ bevor es ihn 2003 nach England verschlug, wo er seiner Liebe für moderne, europäische Küche nachgehen konnte. Er bevorzugt Fleisch von lokalen Lieferanten, frisch gefangenen Fisch, saisonale Produkte aus eigenem Anbau und legt großen Wert darauf bei der Suche nach den besten Zutaten selbst aktiv zu werden. Dank der Plantage, die nach biologischen Richtlinien geführt wird und der Vielfalt an daraus resultierendem Obst und Gemüse, hat Dale die Möglichkeit nach dem „farm-to-fork“ Prinzip eine Vielfalt an neuen, einzigartigen Gerichten zu kreieren.

Aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit in Südafrika, wo er unter anderem auf dem Weinanbau Zevenwacht arbeitete, wird er von nun an seinen einzigartigen Stil erweitern, indem er nachhaltige Lebensmittel nutzt und somit eine vielfältige Küche anbietet.

Wayne Kafcsak, General Manager vom Fregate Island Private, ist begeistert von Dales Ernennung und sagt: „Vom ersten Moment an habe ich Dales Leidenschaft fürs Kochen bewundert und er verarbeitet dafür die besten Produkte. Er nutzt jede Möglichkeit unseren Gästen und dem Personal seine Kreationen zu erklären – dementsprechend wissen wir jetzt alle bestens Bescheid, was wir servieren“.

Dales Expertise bezüglich perfekt abgerundeter, qualitätsbewusster Küche resultiert aus seiner Anstellung in renommierten Luxushotels wie dem Cape Grace und dem Cowley Manor, wo er im „Rosette“ arbeitete und aus seiner Tätigkeit für das Cateringunternehmen Peyton & Byrne. Er selbst beschreibt sich als belastbar und flexible, was ihm sehr dabei hilft, auch in stressigen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren.

Fregate Island Private gilt nicht nur als traumhafter Rückzugsort, sondern auch als eines der schönsten Naturparadiese der Erde. Auf zwei Quadratkilometern unberührter Wildnis mit sieben weißen Sandstränden tummeln sich 2.200 Aldabra-Riesenschildkröten sowie eine Vielzahl anderer bedrohter Tierarten.

Unter Leitung der renommierten Oetker Collection hat das Luxusrefugium Fregate Island Private seine umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen im Juli 2015 abgeschlossen. Dazu gehört die Renovierung sämtlicher öffentlicher Bereiche, der Marina, des Banyan Hill Estate sowie der 16 exklusiven Poolvillen. Die Rundumerneuerung umfasst die 16 privaten Poolvillen, das exklusive Banyan Hill Estate mit seinen drei Luxusvillen, Marina, Restaurant, Bar sowie sämtliche Swimmingpools. Die Villen zeigen sich jetzt in einem frischeren, moderneren Look. Wunderschönes weißes Leinen ergänzt die elegante Innenausstattung aus afrikanischem Hartholz. Ästhetisch geht der neue Stil Hand in Hand mit der natürlichen Umgebung der Häuser. Ein riesiger Privatpool und ein Jacuzzi – allesamt renoviert – bieten in jeder Villa prachtvolle Blicke auf den Indischen Ozean.

