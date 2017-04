Jure Kordež, Best Western Premier Hotel Lovec, Bled

In der Küche des Best Western Premier Hotel Lovec in Bled brodelt es: Jure Kordež zaubert als neuer Küchenchef des hoteleigenen Grill Lovec Restaurant neue, frische Gerichte auf die Teller der Gäste. Dabei bleibt er dem Grundsatz des Restaurants „0 Kilometer, 100% Geschmack“ treu, der die Zubereitung mit den besten lokalen und saisonalen Zutaten garantiert.

Das Best Western Premier Hotel Lovec in Bled heißt einen neuen Küchenchef willkommen: Jure Kordež, Profikoch mit jahrelanger Erfahrung, übernimmt die Leitung in der Küche des hoteleigenen Grill Lovec Restaurant und präsentiert ein neues kulinarisches Konzept. Schon auf den ersten Blick sind die Gerichte des 33 Jahre jungen Chefs anders: Moderne und frische Kreationen für die Gäste zu entwickeln, optisch ansprechend serviert, ist Kordež persönliches Motto. Er bringt umfassende Kenntnisse der französischen und mediterranen Küche gemixt mit einer Liebe zu bodenständigen, heimischen slowenischen Speisen mit. Seine Küche ist daher geprägt von den Traditionen der nordslowenischen Region Oberkrain. In der Zubereitung wie auch Präsentation der Speisen wendet Kordež hingegen modernste Verfahren und Techniken an. „Wir freuen uns sehr, dass wir Jure Kordež für uns gewinnen konnten. Jedes seiner Gerichte ist nicht nur für den Magen, sondern auch für die Augen ansprechend. Denn das Auge isst mit“, ist Nataša Keršič Razinger, Hoteldirektorin des Best Western Premier Hotel Lovec, überzeugt. Bei der Zubereitung bleibt Kordež stets dem Grundsatz „0 Kilometer, 100% Geschmack“ des Grill Lovec Restaurant treu: In Bled kocht das gesamte Küchenteam ausschließlich mit lokalen und saisonalen Zutaten, um für die Gäste den bestmöglichen Geschmack zu ermöglichen.

