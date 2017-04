Benjamin Zehetmeier und Frank Zink, Sylt

Sylt ist immer eine Reise wert – kulinarisch gesehen mehr denn je. Das Severin*s Resort & Spa in Keitum und die Dependance in Morsum, das Landhaus Severin*s Morsum Kliff , sind beste Beispiele dafür. Mit ihren Chefköchen Benjamin Zehetmeier und Frank Zink setzen beide Häuser beim Gastronomiekonzept auf das Kredo „Regional und Saisonal“.

Das Severin*s Resort & Spa verfügt über zwei Restaurants – Tipken’s und Hoog. Im Tipken´s steht das Konzept „Wine & Dine“ im Mittelpunkt. Die Gäste haben die Möglichkeit zu jedem Gang edle, korrespondierende Weine glasweise auf Empfehlung des Chefsommeliers Klaus Otto Klimek zu genießen. Der Weinkeller des Hauses ist mit über 700 Positionen sehr gut sortiert. Das Hoog bietet ganztags eine unkomplizierte Küche mit den besten Produkten aus der Region im gemütlichen und lockeren Bistro-Stil.

Im Landhaus Severin*s Morsum Kliff werden Sylter Klassiker in leichtem Gewand und höchster Qualität neuinterpretiert. Auf der großzügigen Terrasse des À-la-carte Restaurants sieht man in der Ferne den Hindenburgdamm umgeben vom Wattenmeer am Naturschutzgebiet Morsumer Kliff. In den Restaurants liegt der Fokus auf Sylter Produkten. Fischprodukte werden fangfrisch von heimischen Fischereibetrieben angeliefert, das Fleisch stammt unter anderem von den Galloway-Rindern der Insel und die Prise Salz kommt aus den Meersalinen vor Sylt.

Neben den Restaurants im Severin*s Resort & Spa und Landhaus Severin*s Morsum Kliff bietet die Insel noch weitere kulinarische Highlights. Die Chefköche Benjamin Zehetmeier und Frank Zink wissen, was man abseits der eigenen Restaurants unbedingt auf Sylt kulinarisch erlebt haben muss:

1. Austernwanderung im Lister Wattenmeer

Wer mehr über die Herkunft der Sylter Auster herausfinden möchte, für den ist die Austernwanderung im Lister Wattenmeer genau das Richtige. Bei einer drei Kilometer langen Wanderung werden die Pazifischen Austern, die seit 1986 vor der Insel gezogen werden, besichtigt. Eine Verköstigung der Delikatesse ist mit inbegriffen. Die Touren finden nur im April und von September bis Ende Dezember statt.

2. Sylter Friesentorte

Freunde von Süßspeisen kommen auf der Insel nicht um die Sylter Friesentorte herum. Den Klassiker mit Sahne, Pflaumenmuss und Blätterteig gibt es in vielen Varianten. Das Rezept ist so alt, dass man heute nicht mehr genau weiß, woher die Torte ursprünglich kommt.

3. Fischbrötchen am Strand

Ohne ein Fischbrötchen gegessen zu haben, sollte man die Insel nicht verlassen. Ähnlich wie die Currywurst oder die Leberkässemmel in anderen Regionen Deutschlands, ist das Fischbrötchen auf der Insel der Klassiker für Zwischendurch und lässt sich am besten mit einem Blick aufs Meer genießen.

4. Sylter Bier

Wer an die Nordseeinsel denkt, assoziiert diese nicht unbedingt mit Bier. Der „Sylter Hopfen“, der in Keitum gebraut wird, hat sich jedoch weit über die Insel hinaus einen Namen gemacht. Seit 2007 wird Hopfen auf der Insel angebaut und weiterverarbeitet. Das Endprodukt ist ein exklusives Champagner-Bier, das nur in einer kleinen Auflage produziert wird.

5. Krabbenpuhlen auf einem Nordseekutter

Die Nordseekrabbe gehört zu dem Leckersten, was die Insel zu bieten hat. Am besten schmeckt sie, wenn sie selbst gefangen und gepuhlt wird. Viele Fischereibetriebe bieten Ausflüge an, bei denen Besucher erleben, wie die Fangfahrt eines typischen Nordseekutters von Statten geht.

6. Sylter Salzwiesenlamm

Sylt steht nicht nur für fangfrische Meerspezialitäten, auch lokale Fleischprodukte finden sich auf den Speisekarten der Sylter Gastronomie. Das auf der nordfriesischen Insel einheimische Salzwiesenlamm ernährt sich ausschließlich von Gras und Kräutern. Traditionell weiden die Tiere auf den salzigen Marschen Sylts. Das macht das Fleisch bereits auf natürliche Weise leicht salzig, zart und saftig. Auch im Severin*s Resort und Spa befindet sich das Salzwiesenlamm auf der Speisekarte und wird zusammen mit Gemüse, Pastinaken und Lavendel serviert.

7. Ein Glas Champagner zum Sonnenuntergang

Zum idyllischen Sonnenuntergang gehört ein Glas Champagner. Ein besonders schöner Ort dafür ist das Morsumer Kliff, nur wenige Schritte vom Landhaus Severin*s entfernt. Weil das Naturschutzgebiet auf der Ostseite der Insel liegt, beobachtet man, wie die untergehende Sonne die ganze Insel in rotes Licht hüllt.

Severin*s Resort & Spa

Im Dezember 2014 eröffnete die Betreibergesellschaft ATLANTIC Hotels in Keitum auf Sylt das Severin*s Resort & Spa. Das erste 5-Sterne-Superior-Resort im Kapitänsdorf Keitum liegt am Wattenmeer und wurde im Friesenhausstil mit typischen Reetdach gebaut.

Die 62 Zimmer und Suiten (40-200 qm) sowie 22 Studios und Appartements sowie fünf Villen wurden vorwiegend in hellen Naturtönen und modernem Design gestaltet. Auf 2.000 qm erstreckt sich der Spa des Resorts mit einem Indoor-Pool (16 m x 9 m), einem orientalischen Hamam, Kräuter- und Dampfsaunen, einer Sauna für Damen mit separatem Ruheraum, sechs Behandlungsräumen, einem La Biosthétique Hair Spa sowie einer privaten Spa-Suite.

Die Gastronomie des Severin*s Resort & Spa ist gekennzeichnet durch echte Leidenschaft für die feine Sylter Küche. Gäste können zwischen dem legeren Abend-Restaurant Tipken´s mit seinem „Wine & Dine“ Konzept oder der unkomplizierten und regional geprägten Küche im Hoog wählen. Die Severin*s Bar mit Kamin und Smoker‘s-Lounge ist der ideale Ort, um nach einem Tag in der Natur zu entspannen. Der Weinkeller des Hauses wird für Weinproben und private Veranstaltungen geöffnet. Darüber hinaus verfügt das Haus über eine Bibliothek und einen Veranstaltungsraum für Meetings und Events. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kids Club. Hunde sind im Severin*s Resort & Spa ebenfalls herzlich willkommen.

Landhaus Severin*s Morsum Kliff

Das Landhaus Severin*s Morsum Kliff liegt inmitten des Naturschutzgebietes Morsum Kliff, umgeben vom Wattenmeer und vollkommener Ruhe. Bei der Fahrt über den Hindenburgdamm ist das Hotel das erste Haus, das die Besucher der Nordseeinsel Sylt sehen. Es gibt 13 Zimmer im Landhausstil, die in drei Kategorien unterteilt und zwischen 20 und 35 Quadratmeter groß sind. Alle Zimmer bieten einen freien Blick auf das Wattenmeer sowie die umliegende Sylter Naturlandschaft. Das Landhaus Severin*s Morsum Kliff verfügt zudem über einen kleinen hoteleigenen Spa-Bereich mit Sauna und Dampfbad. Gäste haben aber auch die Möglichkeit, kostenfrei das Spa im nur zehn Kilometer entfernten Severin*s Resort & Spa in Keitum zu nutzen. Das à la carte Restaurant im Landhaus Severin*s Morsum Kliff mit Sylter Küche bietet Platz für bis zu 70 Personen. Auf der großzügigen Terrasse sieht man in der Ferne den Hindenburgdamm umgeben vom Wattenmeer. Das Naturschutzgebiet Morsum Kliff erhebt sich auf bis zu 21 Meter Höhe und hat eine Länge von 1.800 Metern im Osten der Insel Sylt. In seinem geologischen Aufbau ist Morsum Kliff einmalig in ganz Europa.

