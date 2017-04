Spitzen-Sommeliers und Sake

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „7 SAMURAI“ von UENO GOURMET geht 2017 mit sieben führenden Sommeliers in Runde fünf. Die Spitzen-Sommeliers André Macionga, Christian Wilhelm, Julia Pleintinger, Alexander Koblinger (Master Sommelier), Suvad Zlatic, Christian Juppe und Markus Del Monego (Master of Wine) kreieren von Mai bis September außergewöhnliche Food-Pairings mit Premium-Sake in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.

7 Gourmet-Abende mit 7 Gang-Menü und 7 Premium-Sake, begleitet von den 7 TOP-Sommeliers dieser 7 renommierten Gastrotempel: Restaurant Tim Raue** (Berlin), Gourmet Restaurant FALCO** (Leipzig), Geisels Werneckhof** (München), Döllerers Genießerrestaurant (Golling), Geigers Posthotel (Serfaus), Restaurant STUCKI** (Basel) und Restaurant YOSHI by NAGAYA* (Düsseldorf).

Die TOP-Sommeliers treffen im Vorfeld aus dem UENO GOURMET Angebot von über 100 Premium-Sake aus 29 Brauereien die jeweilige Pairing-Auswahl. Die Gäste erwartet ein kulinarischer Dialog zwischen Ost und West, der mit Überzeugung und Einfühlungsvermögen von den Sommeliers geleitet wird.

Die „SAMURAI-Sommeliers“ wurden ausgewählt von Deutschlands TOP50 Sommelière, Yoshiko Ueno-Müller, einzige weibliche Master of Sake-Tasting außerhalb Japans, „Sake-Samurai“- Botschafterin der Sake-Kultur und WSET Educator, sowie Jörg Müller, Weinberater und Sake-Sommelier.

Das Konzept „7 SAMURAI“ stammt von Yoshiko Ueno-Müller und ihrem Mann Jörg Müller und repräsentiert die neue Harmonie zwischen europäischer Sternegastronomie und japanischer Handwerkskunst in Premium-Sake, erstmals 2011.

„7 SAMURAI-Sommeliers & SAKE“: Termine und Spitzen-Sommeliers für Sake-Pairing

Restaurant Tim Raue**, Berlin

Datum: 18. Mai 2017, 19:00 Uhr

André Macionga, Gastgeber des Jahres 2017

Preis: 338 Euro für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Gourmet Restaurant FALCO**, Leipzig

Datum: 17. Juni 2017, 19:00 Uhr

Christian Wilhelm, Berliner Sommelier des Jahres 2010

Preis: 280 Euro für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Geisels Werneckhof**, München

Datum: 22. Juni 2017, 19:00 Uhr

Julia Pleintinger, Maitre-Sommelière

Preis: 295 Euro für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Döllerers Genießerrestaurant, Golling

Datum: 29. Juni 2017, 19:00 Uhr

Alexander Koblinger, Master Sommelier

Preis: 195 Euro für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Geigers Posthotel, Serfaus

Datum: 2. September 2017, 19:00 Uhr

Suvad Zlatic, Bester Sommelier Österreichs 2014

Preis: 125 Euro für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Restaurant STUCKI**, Basel

Datum: 7. September 2017, 19:00 Uhr

Christian Juppe

Preis: 290 CHF für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Restaurant YOSHI by NAGAYA*, Düsseldorf

Datum: 19. September 2017, 19:00 Uhr

Markus Del Monego, Sommelier Weltmeister und Master of Wine

Preis: 240 Euro für 7 Gänge inklusive Sakebegleitung, Wasser und Kaffee

Mehr Informationen zu UENO GOURMET finden Sie unter: https://www.japan-gourmet.com

