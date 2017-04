Heute eröffnet ALDI sein erstes Bistro

Im Rahmen eines neuen Pop-up-Konzepts eröffnet die Unternehmensgruppe ALDI SÜD das erste ALDI Bistro. Der Auftakt ist am 26. April am Kölner Mediapark. Ab diesem Startpunkt hat das ALDI Bistro dann für die Dauer von drei Monaten geöffnet. Anschließend sind weitere Folgestandorte in Deutschland geplant.