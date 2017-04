Neues Messe für Profis und Feinschmecker in Wien

Reed Exhibitions geht in Wien neue Wege mit seinem Gastroformat und wechselt von herkömmlichem Messemodell zum coolen Drei-Tage-Event für Fachleute und Gourmets. Das neue Event heißt VORGESCHMACK, von 17. bis 19. Februar 2018 in der Halle A der Messe Wien und ist der Kick-Off ins kulinarische Jahr.

Wien ist für die Hotellerie und Gastronomie ein wichtiger Markt, die Anzahl an zugehörigen und branchennahen Betrieben österreichweit am dichtesten. Passend also, dass Reed Exhibitions am Standort Wien eine entsprechende Eventplattform für diese Branchen neben der Alles für den Gast in Salzburg anbietet. Auffallender Unterschied zu bisher: Die VORGESCHMACK läutet eine neue Ära bei Reed Exhibitions ein. Ein neues Eventformat, das alles, was Reed Exhibitions bisher in Sachen Gastronomie in Wien gemacht hat, in den Schatten stellt. „Wir gehen mit dem Eventformat der VORGESCHMACK bewusst neue Wege. Wir haben unsere traditionelle Herangehensweise komplett überdacht und bieten nun ein Format an, mit dem wir näher denn je bei unseren Kunden sind“, sagt Benedikt Binder-Krieglstein, Geschäftsführer von Reed Exhibitions. „Dieser Prozess forderte auch Mut zum Reduzieren: die VORGESCHMACK wird bewusst kleiner, damit fokussierter auf die Branchen und zielgenauer in der Ansprache, um in Zukunft wachsen zu können.“

Die Plattform für Unternehmen jeder Größe

Ausstellungsfläche, Aufplanung und Preise sind genau darauf ausgelegt, dass Unternehmen jeder Größe, kleine wie große sowie Start-Ups, eine optimale Möglichkeit zur Präsentation haben. Auch in der Besucheransprache geht Reed Exhibitions neue Wege. Das 3-Tage-Event soll Fachpublikum aus Gastronomie und Hotellerie ebenso wie Konsumenten, Foodies und Genussmenschen mobilisieren.

Drei Bereiche: Trends, Gastro, Genuss

Das Konzept sieht eine deutlich unterscheidbare Gliederung in drei Bereiche vor: Trends, Gastro und Genuss. Jeder dieser Bereiche hat einen jährlich wechselnden Schwerpunkt, der thematisch abgebildet ist.

TRENDS zeigt Produkt- und Technikinnovationen

Der Teilbereich Trends gleicht einem Marktplatz, auf dem Besucher Produkt- und Technikinnovationen erkunden. Gemeinschafts- mit Präsentationsflächen stehen neben einer Erlebniswelt. Trends ist für Newcomer und Anbieter in Spezialsegmenten gedacht, die sich passend zum gewählten Jahresthema präsentieren wollen. 2018 ist das Motto BIO- und regionale Produkte und die digitale Entwicklung der kommenden Jahre.

GASTRO ist Fachbereich des Events

Gastro ist die B2B-Zone, wo sich Hersteller und Händler für Gastronomie, Hotellerie und branchennahe Betriebe präsentieren. Fachbesucher sehen dort neue Produkte und bekommen Ideen für die künftige Gestaltung ihres Betriebes. Im kommenden Jahr liegt der Schwerpunkt des Gastro-Bereichs auf dem Thema Bar, mit Barausstattung, Produktvorführungen, Tastings und Live-Shows von Profis.

Konzept GENUSS, der kreative Teil des Events

Das Konzept Genuss ist die kreative Arena der VORGESCHMACK und bietet Messestände und Live-Bühne. Im Vordergrund steht das Handwerk der Küchenwelt mit all ihren Bereichen. Schwerpunkt bei der Premiere ist die Eis-Saison 2018. Vom Produkt bis zum Equipment für die Zubereitung und den Verkauf am Pass. Auf der Ausstellungsfläche zeigen Hersteller und Händler alles, was in einer guten Küche dafür gebraucht wird. Unternehmenspräsentationen, Fachvorträge und Live-Vorführungen stehen am Programm der integrierten Bühne. In Diskussionen geht es um die Fragen, Innovationen und Trends in der Zukunft, aber auch wohin sich die moderne Küche entwickeln kann.

Wirtschaftlich attraktives Fertigstandkonzept

Ein tragendes Element des Konzepts der VORGESCHMACK sind die Ready-to-Sell-Messestände zu Fixpreisen. Dies sind Fertigstände, die nach dem Plug & Play-Prinzip individuell und rasch bestückt und bespielt werden können. Auch die Größe ist vorgegeben: 24 m² bei Trends und Genuss sowie 30 m² im Gastro-Bereich. Für die Aussteller bedeutet das größte Flexibilität, transparente Preise und vorab genau kalkulierbare Kosten.

Ein alle Sinne ansprechender Event

„Wir sind überzeugt, dem Fachpublikum und den kulinarisch anspruchsvollen Konsumenten mit der VORGESCHMACK ein alle Sinne ansprechendes Event zu bieten, das viele Inspirationen bereit hält und ein Genusserlebnis für jeden ist“, verspricht Benedikt Binder-Krieglstein.

Damit alles politisch korrekt ist, dieser Hinweis:

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.