Koch des Jahres 2026 – Bewerbungsphase gestartet

Der Live-Wettbewerb „Koch des Jahres“ startet in seine elfte Auflage. Unter dem Motto „Kindheitserinnerung: Old School & New School“ sind Köchinnen und Köche aus dem deutschsprachigen Raum aufgerufen, ihre persönliche Geschichte auf den Teller zu bringen. Die Bewerbungsphase läuft bis zum 26. Februar 2026.

Koch des Jahres 2026

Nach dem Finalsieg von Daniel Wallenstein vom Restaurant Moya in Gengenbach beginnt die Suche nach den 16 talentiertesten Köchen für die nächste Runde.

Motto 2026: Kulinarische Biografiearbeit

Das ausgewählte Motto „Kindheitserinnerung: Old School & New School“ fordert die Teilnehmer heraus, über rein handwerkliche Perfektion hinauszugehen. Sie müssen ein Gericht aus ihrer Kindheit in zwei Interpretationen präsentieren:

Die vertraute, wohlige und klassische Version – der direkte Geschmack der Erinnerung. New School: Eine mutige, freie und zeitgenössische Neuinterpretation derselben Kindheitserinnerung.

„Wir suchen Menschen, die etwas zu erzählen haben", sagt Veranstalterin Núria Roig. „Technik beeindruckt, aber authentische Geschichten sind es, die wirklich berühren."

Die Jury wird daher nicht nur auf Präzision und Geschmack, sondern auch auf die dahinterstehende Philosophie und Persönlichkeit achten.

Bewerbungsverfahren und Auswahl

Interessierte Profiköche aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol können sich bis zum 26. Februar 2026 direkt auf der Website von Koch des Jahres bewerben. Eine Vorauswahl-Jury sichtet alle Einsendungen und wählt 16 Halbfinalisten aus.

Die erforderlichen Bewerbungsunterlagen umfassen:

Konzept und Philosophie zu beiden Gerichtversionen (Old School & New School)

Hochwertiges Fotomaterial der Gerichte und ein Portraitfoto

Ein kurzes Vorstellungsvideo

Ausdrücklich entfällt die sonst oft übliche Kalkulation – der Fokus liegt laut Ausschreibung voll auf Authentizität und kulinarischem Ausdruck.

Der Weg ins Finale: Drei spannende Etappen

Der Wettbewerb gliedert sich in drei entscheidende Phasen:

Das Halbfinale findet am 26. April 2026 in der Allianz Arena in München statt. Die 16 Köche treten live gegeneinander an. Vier von ihnen sichern sich an diesem Tag direkt das Ticket für das Finale. Die Chefs Challenge Night am selben Abend im Business Club der Allianz Arena entscheidet über zwei weitere Finalplätze. In diesem unkonventionellen Live-Küchenparty-Format sind die anwesenden Gäste gleichzeitig die Jury und bestimmen per Abstimmung, wer die begehrten Wildcards erhält. Das große Finale mit den nun sechs Finalisten wird am 15. und 16. November 2026 in der Motorworld München ausgetragen. In dem Industrieambiente entscheidet sich, wer den Titel „Koch des Jahres“ 2026 trägt und das Preisgeld von 5.000 Euro sowie zahlreiche Sonderpreise gewinnt.

Alle Informationen zur Teilnahme und den genauen Bewerbungsmodalitäten finden interessierte Köche auf der offiziellen Wettbewerbsseite: https://www.kochdesjahres.de/bewerber