An gutes Festtagsgeflügel zu kommen, ist dieses Jahr alles andere als leicht. Auf beste Qualität verzichten müssen Gastronomen und Hobbyköche jedoch glücklicherweise nicht, denn Otto Gourmet hat volle Kühlhäuser. „Unsere Gänse kommen aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Norddeutschland, kurz vor Weihnachten werden auch Tiere aus Frankreich verfügbar sein“, erklärt Gründer und Geschäftsführer Stephan Otto. Bis zur Schlachtung weit vor dem Ausbruch der aktuellen Vogelgrippe-Welle haben sie im Freien gelebt, dank modernster Frosttechnik schmeckt man keinen Unterschied zu frischer Ware.

Bildrechte: ©Thomas Ruhl (Port Culinaire)

: Otto Gourmet rettet den Weihnachtsschmaus: Schockgefrostete Freiland-Gänse bequem nach Hause geliefert

Otto Gourmet rettet den Weihnachtsschmaus: Schockgefrostete Freiland-Gänse bequem nach Hause geliefert

Transparenz und Nachhaltigkeit

„Unsere Partner wie ‚Gänsepeter‘ Peter Eßer aus Rommerskirchen, Johann-Michel Claßen aus Bakum oder Dithmarscher Geflügel aus Norddeutschland vertreten die gleichen Grundsätze wie wir“, sagt Stephan Otto. „Das bedeutet zum Beispiel, dass die Tiere naturnah gehalten werden, sich von Mais, Gras oder Kräutern ernähren, die rund um die Stallungen eingesät sind, und frei entscheiden dürfen, ob sie sich draußen oder im Stall aufhalten wollen.“

Selbst kochen oder verzehrfertig geliefert bekommen

Wer sich im Feiertagsstress Arbeit sparen und nicht selber kochen möchte, ist bei Otto Gourmet ebenfalls an der richtigen Adresse. Denn in der hauseigenen Manufaktur in Heinsberg kochen Küchenchef Stefan Schneider, der viele Jahre bei Drei-Sterne-Koch Joachim Wissler gearbeitet hat, und sein Team eine breite Auswahl an hochwertigen High-Convenience-Gerichten, die in der heimischen Küche nur noch erwärmt oder fertiggebacken werden müssen – darunter auch vorgegarte ganze und halbe Gänse inklusive aller Beilagen.

Und wenn jetzt der große Run auf das Freiland-Geflügel kommt? „Unsere Kühlhäuser sind so gut gefüllt, dass wir sowohl die Gastronomie als auch Privatkunden bis zum Ende der Gänsesaison versorgen können“, so Stephan Otto.

Weitere Informationen finden Sie unter www.otto-gourmet.de und www.otto-gourmet.de/schnelle-kueche.html.