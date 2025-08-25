Alexander Mayer neuer Küchenchef im Hotel Hohenhaus

Ein neues Kapitel für das Spitzenrestaurant La Vallée Verte im Hotel Hohenhaus in Herleshausen (Hessen): Das Gourmetrestaurant La Vallée Verte begrüßt Alexander Mayer als Neuzugang.

Peter Niemann und Alexander Mayer ©Thomas Abé

Alexander Mayer

Mayer begann seine Karriere 2012 mit einer Kochlehre im Drei-Sterne Restaurant Schiffchen bei Jean-Claude Bourgueil in Düsseldorf. Nach weiteren namhaften Stationen wurde er 2019 erstmals Küchenchef im Restaurant Wintergarten des renommierten Brenners Park-Hotel in Baden-Baden, bevor er 2023 als Küchenchef einen Michelin-Stern für das Atlantic in Hamburg erkochte.

Hoteldirektor Peter Niemann, dem das La Vallée Verte nicht nur seinen Geist, sondern auch den Michelin-Stern verdankt, freut sich über die Zusammenarbeit mit Alexander Mayer. Niemann erklärt dem Gourmet Report: „Sein Stil vereint moderne Eleganz mit einer feinsinnigen Aromatik und einem kompromisslosen Qualitätsanspruch – eine Handschrift, die perfekt zur Philosophie unseres Hauses passt. Mit großer Zuversicht übergebe ich daher unser jüngstes Projekt im Schloss Hohenhaus in seine Obhut. Dieses Vorhaben liegt mir besonders am Herzen, nicht zuletzt, weil ich das Privileg hatte, neben der gesamten Konzeption auch die Bauleitung der Küche persönlich zu verantworten. Umso schöner ist es, zu wissen, dass sie nun in besten Händen ist.“

Nach über 4 Jahren geht das aufwändige Umbauprojekt in Schloss Hohenhaus in die finale Phase. Neben 14 luxuriösen Zimmern entstehen dort auch drei exklusive Wellness-Suiten. Das komplett neu gestaltete La Vallée Verte wird im Erdgeschoss des Schlosses seine neue Heimat finden.

„Hier wird Alexander Meyer frische Impulse, kreative Visionen und eine Verbundenheit zur saisonalen Produktküche mit einbringen. Die Gäste dürfen sich auf eine überarbeitete Menülinie freuen, die bewährte Raffinesse mit neuen, überraschenden Elementen verbindet. Dabei bleibt das La Vallée Verte seiner Philosophie treu: einer saisonalen, regional verankerten Küche auf höchstem Niveau,“ so Niemann im Gourmet Report abschliessend.

https://www.hohenhaus.de/

Das Hotel Hohenhaus im Gourmet Report