Mälzers Meisterklasse mit Jan Hartwig

Neues TV-Format „Mälzers Meisterklasse“ im Herbst bei VOX

Tim Mälzer im Set des neuen Formats „Mälzers Meisterklasse“. VOX

Im Herbst sucht Tim Mälzer bei VOX als Coach und Mentor aus einer handverlesenen Auswahl von 12 Gastro-Profis, ausgebildeten Köchen und talentierten Autodidakten den ultimativen Charakterkoch (m/w/d).

Mit Fachwissen, Leidenschaft und seinem einzigartigen Stil ist es Tim Mälzers Ziel, dass die Teilnehmer eine eigene kulinarische Handschrift entwickeln und geschmacklich unverkennbar werden. Wer das am eindrucksvollsten schafft, gewinnt die Meisterklasse. Bei seiner Entscheidung zieht er die kulinarische Expertise von 3-Sterne-Koch Jan Hartwig zurate. Neben einem Gewinn von 50.000 Euro wartet auf den Sieger oder die Siegerin ein exklusives Mentorship von Tim Mälzer – ein Gewinn, der weit über den Tellerrand hinausgeht.

Tim Mälzer: „Für mich ist die Rolle des Mentors eine, die ich schon immer in meinen gastronomischen Projekten ausgeübt habe. Sie erfüllt mich und macht mir Spaß. Nun stehe ich einmal nicht selbst in einem Wettbewerb, sondern ich unterstütze Köchen und Köchinnen dabei, ihr eigenes Potenzial zu erkennen und zu entwickeln. Das Ganze im Rahmen der neuen TV-Sendung ‚Mälzers Meisterklasse‘ zu realisieren, bedeutet natürlich eine Extraportion Adrenalin für alle. Dass wir Jan Hartwig (3 Michelin Sterne) dafür gewinnen konnten, die Leistungen der Mitwirkenden Köchinnen und Köche zu beurteilen, ist für mich eine Kompliment der Sterneküche an unser Coaching-Format.“

„Mälzers Meisterklasse“ wird von EndemolShine Germany und Potatohead Pictures im Auftrag von VOX produziert. Mitinhaber bei Potatohead ist Tim Mälzer. Die redaktionelle Verantwortung liegt bei Chris van de Flierdt und Thomas Wißmann unter der Leitung von Marcel Amruschkewitz, Bereichsleitung Unterhaltung VOX.

