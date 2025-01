Sauli Kemppainen verlässt unerwartet das neue Harbore

Das Harbore, ein Hotelrestaurant der S-Gruppe, das im August 2024 in Katajanokka Gebäude in Helsinki eröffnet wurde, war von der Kritik hochgelobt „Wir waren erfolgreich, aber nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagt Kemppainen jetzt.

Sauli Kemppainen (Savu) und Christian Romanowski

Sauli Kemppainen

Das Restaurant Harbore, das im neu errichteten Solo Sokos Hotel Pier 4 eröffnet wurde, wurde zu einem der besten neuen Restaurants des Jahres 2024 gewählt. Küchenchef Sauli Kemppainen hat nun das Handtuch geworfen.

Er gab seine Entscheidung auf Facebook bekannt. Kemppainen macht keine Angaben zu den Gründen für seinen Weggang, schreibt aber in einem Update, dass viele verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt hätten. „Wenn man viele kleine Dinge anhäuft, werden sie schließlich zu einer großen Sache. Dann muss man für sich selbst überlegen, wo man die Grenze zieht“, erklärte Kemppainen am Montag gegenüber der finnischen Helsingin Sanomat.

Sauli Kemppainen, der in Berlin mehrfach mit einem Michelin-Stern, z.B. in seinem Restaurant Savu, ausgezeichnet wurde, begann Anfang 2024 mit der Angebotsausarbeitung des Restaurants Harbore, das im gleichen Monat eröffnet wurde. Kemppainen erklärt, dass es darum ging, das Restaurant der S-Gruppe in eine neue Richtung zu entwickeln, was in den Restaurants der Kette bisher nicht der Fall war. Ursprünglich wollte er dort lange Zeit arbeiten.

Er ist jedoch der Meinung, dass die Betriebsmodelle eines großen Unternehmens seine Ambitionen einschränken: „Wenn zum Beispiel die Produkte hauptsächlich von ein und demselben Großhändler bezogen werden, gibt es begrenzende Faktoren. Das ist uns gelungen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Dennoch haben wir in kurzer Zeit gute Ergebnisse erzielt“.

Eine Entscheidung über seine Zukunft wird er bereits im Januar treffen. Er möchte aber unbedingt in Finnland bleiben, aber er schließt auch andere Optionen nicht aus. Berlin, wo er viele Fans hat, würde sich sicher sehr freuen, wenn er in seine Zweitheimat zurück käme! „Disziplin, Systematik und der Wunsch, sich zu verbessern, sind für mich das Wichtigste“, so Kemppainen abschliessend.

Hotelmanagerin Petra Wikström meinte in einem Interview mit der Helsingin Sanomat: „Wir hatten ein Jahr lang eine gemeinsame Geschichte. Danke an Sauli für seine harte Arbeit und dafür, dass er uns den Weg gezeigt hat. Es war toll, vor Weihnachten zu lesen, dass das Harbore eines der besten neuen Restaurants des Jahres war“, sagt Wikström.

Zu den von Kemppainen erwähnten einschränkenden Faktoren sagt Wikström, dass sich die Betriebsmodelle in der großen S-Gruppe natürlich von denen in kleineren Unternehmen unterscheiden. „Auf beiden Seiten wurden Kompromisse gemacht.“

Kemppainen gingen die Kompromisse wohl aber irgendwann zu weit.

Sauli Kemppainen im Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/?s=Sauli+Kemppainen