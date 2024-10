Während es in Deutschland schon sehr herbstlich ist, können Urlauber auf den balearischen Inseln noch laue Sommertemperaturen genießen. Abseits von einem Strandbesuch eignet sich die Jahreszeit für die Teilnahme an sportlichen Events, kulturelle Veranstaltungen und viele weitere Highlights, die in den nächsten Monaten anstehen. Neuigkeiten der Balearischen Inseln.

Die schönsten Wanderwege der Balearen

Hier finden Sie Neuigkeiten über aktuelle Entwicklungen, Nachhaltigkeit, Gastronomie und Events auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera

Gastronomie

Auch in diesem Jahr findet vom 27.11. – 01.12.2024 wieder der Pflichttermin für alle Feinschmecker statt: die TaPalma. In diesem Zeitraum dreht sich in Palma alles um die Tapas. Tapas sind eine Lebensart und TaPalma der beste Tribut, den man dieser gastronomischen Kultur zollen kann. Es handelt sich um eines der größten gastronomischen Ereignisse der Balearen. Die lokalen Küchenchefs zaubern innerhalb dieser Tage besonders kreative Köstlichkeiten auf hohem Niveau. Hier gibt es weitere Informationen zur Veranstaltung.

Sport

Wer sein sportliches Können unter Beweis stellen möchte, kann dies auch am 19. Oktober bei der Half Triathlon Challenge Peguera oder am 20. Oktober beim Zafiro Palma Marathon.

Der Palma Marathon 2024 findet am 20. Oktober 2024 statt und führt entlang der Promenade der Bucht von Palma, vorbei an der Kathedrale und durch das historische Zentrum der Stadt. Neben dem Marathon warten noch viele weitere spannende Aktivitäten, die im Rahmen des Marathons organisiert werden. Weitere Informationen finden Sie hier .

Sportbegeisterte können beim Ibiza Sprint Triathlon am 27. Oktober 2024 ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Der Triathlon umfasst 750 Meter schwimmen, 90 km Radfahren und 5 km laufen. In der Promenade von Ses Figueretes finden parallel zum Ibiza Sprint Triathlon verschiedene Aktivitäten statt. Weitere Informationen gibt es hier .

Dieses Jahr findet am 26. Oktober wieder das Ibiza Trail Marathon Festival statt. Hier gibt es verschiedene Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, sodass jedem Läufer die richtige Herausforderung geboten wird, seine sportlichen Fähigkeiten, umgeben von wunderschönen Landschaften, unter Beweis zu stellen. Die Routen starten und enden in Sant Antoni de Portmany. Weitere Informationen dazu gibt es hier .

Kultur

Bereits zum 13. Mal findet das Evolution Mallorca International Film Festival vom 30. Oktober bis 5. November statt. Auch das diesjährige Motto lautet wieder „Bridging Cultures – Bridging People“. Das EMIFF gilt als eines der am schnellsten wachsenden Filmfestivals in Europa und ermöglicht es unabhängigen Filmemachern, sich in dem idyllischen Inselparadies im Mittelmeer inspirieren zu lassen und zu vernetzen. Weitere Infos gibt es hier .

. Der traditionelle Bauernmarkt Dijous Bo findet auch dieses Jahr vom 13. bis 14. November in Inca statt. Besucher können beim beliebtesten mallorquinischen Fest regional hergestellte Kunsthandwerke, Lederwaren und Produkte aus Keramik oder Stein erwerben. Eine Auswahl an Ständen mit handgefertigtem Schmuck und kulinarischen Spezialitäten bieten Einblicke in die historische Landwirtschaft der Insel.

Aufgrund der hohen Besucherzahl wird eine Anreise mit dem Zug von der Station Estación Intermodal de Palma Placa d'Espanya nach Inca empfohlen. Mehr Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier .

. Comic-Begeisterte sollten vom 24. bis 28. Oktober das CòmicNostrum Festival in Palma besuchen. Auf dem Festival treffen Fans auf internationale Autoren und Verleger. Es wird ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Autogrammstunden und Comic-Lesungen geboten.

