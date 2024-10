Holger Jackisch wird Executive Chef im Frankfurter Hof – Igor Botic übernimmt in der Brasserie Moderne Oscar’s als Küchenchef.

Holger Jackisch ist zum neuen Executive Chef im Steigenberger Icon Frankfurter Hof ernannt worden. Jackisch, Spitzenkoch mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung in der gehobenen Gastronomie, hat seine neue Position seit Oktober übernommen.

Holger Jackisch hat eine beeindruckende Karriere vorzuweisen, die ihn in einige der prestigereichsten Hotels und Resorts der Welt geführt hat, darunter The Savoy Hotel in London, Hotel Baltschug Kempinski in Moskau, das Ritz-Carlton in Bahrain sowie die Eröffnung des Madinat Jumeirah in Dubai sowie des Kempinski Nile Hotels in Kairo. Als Executive Chef war er ebenfalls im Amara Hotel in Limassol, dem SO/ Vienna und im Waldhaus Resort Flims in der Schweiz tätig, wo er sein Talent und seine Expertise in der Leitung großer Küchenteams unter Beweis stellte.

„Es ist mir eine große Ehre, als Executive Chef des Frankfurter Hofs ein neues kulinarisches Kapitel aufzuschlagen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem Team kreative und inspirierende Gerichte zu kreieren, die die traditionelle und die moderne Küche auf einzigartige Weise verbinden”, erklärt Holger Jackisch, Executive Chef im Steigenberger Icon Frankfurter Hof gegenüber Gourmet Report.

Unter der Leitung von Holger Jackisch wird die Brasserie Moderne Oscar’s von Igor Botic, dem neuen Chef de Cuisine, geführt. Botic, seit dem 15. August Teil des Teams im Frankfurter Hof, hat zuvor im Steigenberger Inselhotel Konstanz gearbeitet. Dank seiner umfangreichen internationalen Erfahrung, unter anderem als Executive Chef bei Viking River Cruises, bringt er frische Impulse und eine vielseitige kulinarische Handschrift in die Küche von Oscar’s ein. Gemeinsam mit Jackisch plant er innovative Menüs, die den Gästen ein unvergessliches Geschmackserlebnis bieten.

„Mit der Leitung der Brasserie Moderne Oscar’s habe ich die Möglichkeit, meine internationale Erfahrung und Leidenschaft für innovative Küche einzubringen”, berichtet Igor Botic dem Gourmet Report. „Unser Team arbeitet daran, neue kulinarische Impulse zu setzen, die unsere Gäste begeistern werden. Ich freue mich, Teil dieses traditionsreichen Hauses zu sein und gemeinsam mit Holger Jackisch unsere Vision in die Tat umzusetzen.”

Die Brasserie Moderne Oscar’s im Frankfurter Hof ist die Adresse für anspruchsvolle Geschäftsessen und stilvolle Dinner in Frankfurt. Das Restaurant bietet ein elegantes Ambiente und überzeugt durch erstklassigen Service und ein abwechslungsreiches Menü.

Neue kulinarische Kreationen im Oscar’s

Mit der neuen Küchenleitung geht auch eine spannende Erweiterung der Speisekarte von Oscar’s einher mit regionalen und internationalen Einflüssen. Für Feinschmecker bietet das Menü Highlights wie das Flamed Beef Tatar mit Grüne-Soße-Mayonnaise, Eigelb und Süßkartoffel sowie innovative vegane Kreationen. Weitere kulinarische Höhepunkte sind zart geschmorte Kalbsbäckchen sowie die Oscar’s Bouillabaisse, eine Hommage an die klassische französische Fischsuppe, die mit Meeresfischen, Garnelen und Muscheln serviert wird.

Gäste können sich zudem auf moderne Interpretationen von Klassikern freuen, wie den Oscar’s Caesar Salad oder das berühmte Wiener Schnitzel.

Weitere Informationen und Reservierung: www.hrewards.com

