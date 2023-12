Michelin Buenos Aires und Mendoza 2024

Buenos Aires und Mendoza sind die ersten beiden hispanischen Reiseziele in Südamerika, deren Restaurants vom Guide MICHELIN empfohlen werden. Wir haben die komplette Liste.

Don Julio ,Buenos Aires, ist ein Sternerestaurant – ausgezeichnet mit einem Michelin Stern

Das Restaurant Aramburu ist direkt mit 2 MICHELIN-Sternen ausgezeichnet, 6 Lokale erhalten einen MICHELIN-Stern, 7 einen Bib Gourmand und 57 weitere werden empfohlen.

Zwei Sonderpreise werden verliehen, um talentierte Restaurantfachleute hervorzuheben: der Sommelier-Preis und der Preis für junge Küchenchefs.

Insgesamt 71 Restaurants, davon 52 in Buenos Aires und 19 in Mendoza, werden von den Inspektoren des MICHELIN Guide empfohlen. Darunter befinden sich 1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen (in Buenos Aires), 6 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (2 in Buenos Aires und 4 in Mendoza) und 7 Bib Gourmand-Restaurants (alle in Buenos Aires) – eine Auszeichnung des Führers für Restaurants, die hochwertige Küche zu moderaten Preisen anbieten. Sieben Restaurants wurden außerdem mit dem MICHELIN Green Star für ihr herausragendes Engagement im Bereich der nachhaltigen Gastronomie ausgezeichnet.

„Wir freuen uns, unsere erste Restaurantauswahl für Buenos Aires und Mendoza vorstellen zu können. Unsere Inspektoren haben diese beiden Destinationen seit einiger Zeit unter die Lupe genommen und waren beeindruckt von der Qualität, der Kreativität und der herzlichen Gastfreundschaft, die Spitzenrestaurants bieten. Die Anzahl und Vielfalt der vorgefundenen Lokale – von denen 7 Restaurants sofort mit einem oder zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden – zeigen deutlich, dass sich Argentinien als weltweites gastronomisches Ziel etabliert hat, das es zu entdecken gilt“, kommentiert Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides für den Gourmet Report. „Zu den wichtigsten Trends, die unsere Inspektoren beobachtet haben, gehört das Engagement vieler Küchenchefs, die besten lokalen und saisonalen Produkte zu verwenden und zu respektieren – sei es durch klassische oder modernere Techniken. Nicht nur das beste Fleisch, das fachmännisch im argentinischen Asado-Stil gegrillt wird, sondern auch das beste Obst und Gemüse, kombiniert mit hervorragenden Weinen – einschließlich des ikonischen Malbec -, die aus fruchtbaren und üppigen Landschaften stammen. Wir freuen uns sehr darauf, auch weiterhin die besten Restaurants in Buenos Aires und Mendoza zu finden und zu empfehlen, und hoffen aufrichtig, dass unsere Auswahl Weltreisende und einheimische Feinschmecker dazu ermutigt, diese hervorragenden Restaurants zu besuchen.“

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet

Unter den 71 Lokalen, die in dieser ersten argentinischen Auswahl des Führers empfohlen werden, sticht ein Restaurant in Buenos Aires hervor, das direkt mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde und als „exzellente Küche, die einen Abstecher wert ist“ gilt.

Das Aramburu (in Buenos Aires) unter der Leitung des Küchenchefs Gonzalo Aramburu bietet eine kreative und raffinierte Küche, die das Beste aus den saisonalen Produkten Argentiniens hervorhebt. Das beeindruckende 18-gängige Degustationsmenü vereint Innovation, meisterhafte Technik und schlichte Ästhetik, wie die an einem Baum hängenden Vorspeisen oder die Meereshappen. Das virtuose Ballett, das der Küchenchef und seine Mitarbeiter in der offenen Küche aufführen, wird die Gäste beeindrucken.

Gremolata von patagonischen Garnelen Aramburu

6 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Sechs Restaurants wurden mit einem MICHELIN-Stern für ihre „hochwertige Küche, die einen Besuch wert ist“ ausgezeichnet. Zwei davon befinden sich in Buenos Aires und 4 in Mendoza.

Im Don Julio, einem renommierten Grill- und Steakhouse-Restaurant in Buenos Aires, spiegelt die Speisekarte von Küchenchef Guido Tassi seine Leidenschaft für die besten argentinischen Fleischsorten und Teilstücke wider – darunter die Entraña, das Bife ancho, das Costillar oder bei den Innereien die spektakuläre Molleja de corazón – sowie außergewöhnliche nationale Weine. Ein Eintauchen in das Herz der lokalen Esskultur, das dank des Talents des Küchenchefs und seiner Teams ein bemerkenswertes gastronomisches Niveau erreicht.

Das Trescha (in Buenos Aires) unter der Leitung des jungen Küchenchefs Tomás Treschanski ist ein wahres gastronomisches Experimentierfeld. Das Degustationsmenü, das alle drei Monate wechselt, besteht aus 15 kleinen Häppchen, von denen jedes kreativer ist als das andere. als die letzte. Die Anzahl der verschiedenen kulinarischen Techniken und Zutaten, die in jedem Teller verwendet werden, ist beeindruckend und das Ergebnis der vielen Experimente, die der Küchenchef in seinem „Kitchen Test“, dem Forschungs- und Entwicklungsbereich im zweiten Stock des Restaurants, durchführt.

In Mendoza ist das Restaurant Azafrán ebenfalls mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Die drei Degustationsmenüs, die klassische Rezepte mit einem Hauch zeitgenössischer Kreativität verbinden, überzeugten die Inspektoren des MICHELIN-Führers. Küchenchef Sebastián Weigandt legt großen Wert auf die hochwertigen Produkte, die in der Region Mendoza reichlich vorhanden sind, und fügt seinen Vorschlägen sogar einen Hauch von Kulturerbe hinzu, da sie Teil eines Projekts namens DOP sind, dessen Ziel es ist, die alte Küche der Ureinwohner der Region zu studieren.

Im Brindillas (in Mendoza) kreiert der Küchenchef Mariano Gallego fantasievolle und moderne Gerichte. Seine Kreationen basieren auf einer soliden technischen Grundlage und beinhalten lokale Produkte mit einigen internationalen Einflüssen. Das Degustationsmenü – in seiner langen oder kurzen Version – ist delikat und zeugt von der besonderen Sorgfalt, die auf die Texturen der Zubereitungen verwendet wird, wie bei diesem gebratenen Auberginengericht, das mit Romesco-Sauce serviert und von gewürfelten gesalzenen Anchovis begleitet wird.

Casa Vigil (in Mendoza) überraschte die Inspektoren des MICHELIN-Führers mit seinem einzigartigen, spielerischen Ansatz, der von Dantes Göttlicher Komödie inspiriert ist und von Küchenchef Iván Azar inszeniert wird. Das Restaurant bietet nicht nur Führungen durch die Weinberge und Obstplantagen des Anwesens, sondern auch moderne Menüs mit saisonalen Produkten aus der Region, die von kleinen lokalen Erzeugern oder aus dem eigenen Gemüsegarten stammen.

Zonda Cocina de Paisaje (in Mendoza) wurde ebenfalls mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet. Küchenchef Augusto Garcia erhebt eine einfache, essentielle Küche in den gastronomischen Rang, die mit 4 Menüoptionen die besten lokalen Rohstoffe sowie die täglich geernteten Produkte aus den Bio-Gärten des Anwesens zelebriert. Für diejenigen, die ein komplettes „Cuyano“-Erlebnis suchen, bietet die Einrichtung auch eine Tour durch die Obstgärten an.

Bib Gourmand für 7 Lokale verliehen

Innerhalb der Auswahl des MICHELIN-Führers hebt der Bib Gourmand Restaurants hervor, die sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. Die von den Inspektoren des MICHELIN-Führers oft als Top-Tipps bezeichneten Bib Gourmand-Restaurants werden besonders von Feinschmeckern geschätzt, die auf der Suche nach erschwinglichen Mahlzeiten sind, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität der Produkte und der Küche einzugehen. In dieser ersten Auswahl wurden 7 Lokale, alle in Buenos Aires, mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet, die eine Vielzahl von Küchenstilen anbieten.

Im Anafe kreiert das Küchenchef-Duo, das die Küche des Restaurants leitet, eine moderne Küche, die ihre sehr internationale Herkunft widerspiegelt. Auf den Tellern zum Teilen finden sich kosmopolitische Aromen und Techniken, während die ständige Verwendung des Grills die Vorschläge in der argentinischen Tradition verwurzelt.

Pasta Anafe Buenos Aires

Bis Bistró ist ein Restaurant mit einer modernen Speisekarte, das schmackhafte, klassisch inspirierte Rezepte wieder aufgreift und mit modernen Akzenten versieht.

Im Mengano greift Küchenchef Facundo Kelemen auf das kulinarische Repertoire der argentinischen Familie zurück, um Gerichte und Tapas anzubieten, die sowohl tief verwurzelt als auch wunderschön modernisiert sind.

Das Caseros wiederum setzt auf die traditionelle Karte und bietet schmackhafte Gerichte, die wie zu Hause zubereitet werden.

Fans der italienischen Küche kommen in der Trattoria La Alacena auf ihre Kosten, wo die Küchenchefin Julieta Oriolo eine Küche mit Gefühl bietet. Die Speisekarte bietet eine große Auswahl an Antipasti, wobei die handgemachte Pasta im Vordergrund steht.

La Alacena Kinderteller

Der MICHELIN-Führer Buenos Aires und Mendoza 2024 auf einen Blick:

71 empfohlene Restaurants, darunter:

1 Restaurant mit zwei MICHELIN-Sternen (in Buenos Aires)

6 Restaurants mit einem MICHELIN-Stern (2 in Buenos Aires; 4 in Mendoza) – 7 Bib Gourmand-Restaurants (alle in Buenos Aires)

57 ausgewählte Restaurants (42 in Buenos Aires; 15 in Mendoza)

7 Restaurants, die mit dem MICHELIN Green Star ausgezeichnet wurden

Guide Michelin Argentinien Sternerestaurants

Michelin Buenos Aires BibGourmand Restaurants

Michelin Buenos Aires empfohlene Restaurants

Michelin Buenos Aires empfohlene Restaurants2

Michelin Mendoza empfohlene Restaurants

Die vom Guide Michelin Argentinien empfohlenen Hotels finden Sie hier: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays/argentina

Fazit: Leider ist Michelin nicht überall gleich. Hier sieht es aus als ob die fürchterlichen spanischen Inspektoren getestet, bzw. ausgebildet haben. Hauptsache asiatische Einflüsse und viel Cross-Over ist deren Politik. So fehlt das Chila, das wir als sicheren Sterne-Anwärter gesehen haben. In Berlin, London oder Paris hätten sie den Stern problemlos bekommen. Hier werden sie noch nicht einmal erwähnt. Stattdessen sind einige recht belanglose Restaurants aufgeführt. Ich vermute, die argentinischen Gourmets werden verwundert sein. Das ist auch keine europäische, sondern eine spanische Auswahl! Wir gehen gerne ins Don Julio, aber einen Stern? Das ist etwas zu hochgegriffen. Einfach peinlich, diese Auswahl des Guide Michelin Buenos Aires.

In Buenos Aires lacht die Szene über den Michelin! Das Restaurant Águila Pabellón feierte am 29. November die offizielle Eröffnung. Bereits am 24.11. wurde es vom Michelin auf der Verleih-Zeremonie ausgezeichnet. Fünf Tage vor der Eröffnung. Ein Wunder?

Sehr gutes Dessert, Cidre und weiße Schokolade – im Chila

