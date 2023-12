Mineralöl in Margarine 

Zu viel Mineralöl in Butter – letztes Jahr um diese Zeit sorgte das „Butter-Beben“ von ÖKO-TEST für ziemlich viel Aufmerksamkeit. Die Verbraucherschützer wollten nun wissen: Ist Margarine besser? Die Antwort: ein bisschen, ja. Nur ein einziges Bio-Produkt schneidet „gut“ ab: die Alnatura Margarine Dreiviertelfett mit Raps- und Walnussöl.

Alnatura Margarine Dreiviertelfett mit Raps- und Walnussöl

ÖKO-TEST hat 18 Margarinen getestet. Die gute Nachricht: Geschmacklich überzeugen viele Testprodukte. Die schlechte: Alle Margarinen im Test sind mehr oder weniger mit Mineralölbestandteilen verunreinigt – teilweise so stark, dass sie ÖKO-TEST mit „ungenügend“ bewertet. In vier Produkten hat das von ÖKO-TEST beauftragte Labor die besonders bedenklichen aromatischen Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) nachgewiesen, unter denen auch krebserregende Verbindungen sein können. Der gemessene MOAH-Gehalt der Sana-Margarine überschreitet den EU-Richtwert sogar deutlich. Aber auch die gemessenen Gehalte in der Frisan Pflanzen Margarine von Norma und in der Penny Pflanzen Margarine liegen darüber.

Bei der ÖKO-TEST-Bewertung spielt auch die Herkunft der verwendeten Fette eine Rolle. Mit Ausnahme eines einzigen Anbieters zählt Palmöl zu den Hauptbestandteilen in den getesteten Produkten. Palmöl ist durch massive Waldrodungen für den Anbau riesiger Monokulturen von Ölpalmen in Verruf geraten. Punkteabzug gibt es im Test für Anbieter, die einen verantwortungsvollen Anbau und die Lieferketten nicht ausreichend belegen können. Als einziger Anbieter weist nur Alnatura ÖKO-TEST die gesamte Lieferkette bis zur Plantage nach.

„Wir können Margarine nur empfehlen, wenn sie keine bedenklichen Stoffe enthält und wir wissen, dass die enthaltenen tropischen Fette aus nachhaltigem Anbau stammen“, sagt Kerstin Scheidecker, ÖKO-TEST-Chefredakteurin. „Am Ende schneidet nur ein einziges Produkt in unserem Test mit „gut“ ab, das ist wenig. Wir sehen die Hersteller in der Pflicht, besonders in Hinblick auf die Mineralölbelastung und den verantwortungsvollen Anbau von Palmöl, mehr zu tun.“

Weitere Informationen und den aktuellen Test finden Sie in der Dezemberausgabe des ÖKO-TEST-Magazins und unter: oekotest.de/14215

