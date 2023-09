Apulien: Trüffeljagd mit der Baglioni Masseria Muzza

In der Baglioni Masseria Muzza, dem neuesten Resort der familiengeführten italienischen Hotelgruppe Baglioni Hotels & Resorts, können Gäste in diesem Spätsommer ein exklusives Ausflugsangebot in Anspruch nehmen, nämlich eine Trüffeljagd und zwar gerne mit der ganzen Familie. Mit Profis und ausgebildeten Hunden geht es dabei auf die Suche nach der wertvollen Köstlichkeit.

Trueffeljagd mit der Baglioni Masseria Muzza

Zwischen dem von Pinienwäldern gesäumten weißen Sandstrand der Baia dei Turchi und dem Salzsee Alimini Piccolo liegt die Masseria Muzza. Gäste genießen hier eine spektakuläre Aussicht auf die mediterrane Landschaft und die Küste. Nur zehn Minuten dauert die Fahrt zur faszinierenden UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Otranto. In der Masseria, erbaut im 17. Jahrhundert, wird Haute-Cuisine groß geschrieben. Die kulinarischen Spezialitäten der Region stellt das Fünf-Sterne-Haus immer wieder in den Vordergrund und so können sich die Urlauber in diesem Spätsommer auch auf ein besonderes Abenteuer freuen: Das Resort hat sein Repertoire an Erlebnissen, etwa mit der Einführung einer Trüffelsuche unter der Leitung eines Trüffelmeisters aus der Region sowie einem geführten Trekkingausflug und einer kulinarischen Tour durch die Küstenstadt Otranto, erweitert.

Ein ganz gewiss in Erinnerung bleibendes Erlebnis – nicht umsonst sind Trüffel-Suche und Extraktion von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe geschützt. Mit ausgebildeten Trüffelhunden und Experten geht es durch die liebliche Landschaft auf der Suche nach der kostbaren unterirdischen Frucht. Neben diesem Abenteuer dürfen die Teilnehmenden natürlich die beste Auswahl an kunstvoll hergestellten lokalen Köstlichkeiten und Weinen, für die die Region so berühmt ist, entdecken. Dies geht mit dem Besuch eines Hofs einher, auf dem die Trüffeljäger ihr eigenes synergetisch angebautes Gemüse ernten. Anschließend verarbeiten sie dieses an der Seite des Küchenchefs zu einem feinen Lunch. Selbstverständlich stehen die selbst erbeuteten Trüffeln dabei im Vordergrund. Das i-Tüpfelchen für das Geschmackserlebnis setzen die vom Sommelier eigens dafür ausgesuchten Tropfen. Dabei ist die Trüffelsuche aber für die ganze Familie spannend und buchbar.

Das Herz des Hotels bildet das aus dem 17. Jahrhundert stammende Farmhaus, eingebettet inmitten von fünf Hektar Land. Das private Anwesen wurde einer 360-Grad-Renovierung unterzogen und im Juni 2022 neu eröffnet, ohne etwas von seinem ursprünglichen Charme einzubüßen. Das Hotel und die umliegende Landschaft sind ein perfekter Rückzugsraum, insbesondere für alle, die Bewegung mit Entspannung und Ruhe kombinieren möchten. Die Trüffeljagd ließe sich beispielsweise mit einem erholsamen Abend im Spa ausklingen. Wassersport, Yoga, Joggen und Wanderungen, Mountainbiken und Reiten sind nur einige der möglichen Aktivitäten in der unmittelbaren Umgebung. Golfer nutzen den nahegelegenen Golf Club Acaya. Der traumhafte Sandstrand der Baia dei Turchi ist fußläufig erreichbar.

Baglioni Masseria Muzza – Strand

Baglioni Hotels & Resorts stehen für Eleganz, Privatsphäre und italienische Gastfreundschaft. Unter Guido Polito, CEO der familiengeführten Hotelgruppe in zweiter Generation, entstand das Konzept eines zeitgenössischen Luxus, der mit maßgeschneiderten Service einhergeht, so dass Gäste sich auf Anhieb in den Häusern wohlfühlen. Aktuell umfasst die Kollektion vier Stadthotels: drei im Herzen der italienischen Kunststädte Florenz, Venedig und Rom und eines im eleganten Zentrum Kensingtons in London. Mit den Resorts auf der Insel Maagau in den Malediven, und dem erst im letzten Jahr eröffneten Baglioni Resort Sardinia, nördlich von San Teodoro lädt die Hotelgruppe zu einer Auszeit an einigen der weltweit begehrtesten Ferienorten am Meer ein. 2022 wurde das Portfolio um Baglioni Masseria Muzza in Apulien bereichert. 2023 wurde Casa Baglioni in Mailand eröffnet.

